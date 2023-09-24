Польша и Украина планируют создать совместный военно-медицинский хаб, - польский генерал Гелерак

На рассмотрении в Минобороны Польши находится проект создания военно-медицинского хаба, где будет анализироваться опыт украинских медиков с применением польских технологий.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал директор Военно-медицинского института в Варшаве генерал Гжегож Гелерак, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Гелерак, решение о создании масштабного хаба в военно-медицинской сфере между обеими странами было принято во время встречи представителей ВС Украины и Польши, в частности руководителей медицинских звеньев в обеих армиях, состоявшейся в мае этого года в Киеве. Он отметил, что тогда были определены график и план сотрудничества.

Он отметил, что это сотрудничество, с одной стороны, будет базироваться на получении и анализе информации о характере, роде и масштабах санитарных потерь, имеющих место во время войны в Украине.

"С другой стороны, мы предоставим доступ к нашим знаниям и возможностям, которые мы имеем благодаря реализации ряда исследовательских проектов, касающихся, например, автономных платформ эвакуации раненых, методов и способов лечения разного рода ранений на поле боя, в частности ожогов. Мы готовы сотрудничать, чтобы на основе украинского и польского опыта и возможностей в перспективе ближайших 3-5 лет мы вместе создали большой хаб военно-медицинской службы", - отметил Гелерак.

По его словам, реализация этого проекта с польской стороны находится на этапе разбирательства в Министерстве национальной обороны Польши.

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"Мы рассчитываем, что в перспективе нескольких следующих недель мы перейдем в фазу выполнения этого замысла", - констатировал Гелерак.

Он сообщил, что Польша готова оказывать медицинскую помощь Украине в нескольких измерениях.

"Во-первых, мы хотим лечить раненых украинских военных, особенно в отраслях медицины, которые для Украины сейчас сложны. Например, челюстно-лицевая хирургия для вас сегодня является значительным вызовом. Параллельно с лечением украинских военных мы хотим обучать ваш персонал, чтобы вы становились автономными в этой сфере", - сказал Гелерак.

Он отметил, что на основе изучения опыта посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) польских военных, находившихся в Ираке и Афганистане, знание польских медиков в сфере противодействия ПТСР находится на самом высоком уровне. Следовательно, польские медики с 2014 года делятся с украинскими своим опытом в этой сфере и готовы это делать и дальше. Гелерак отметил, что с 2014 года около 10 групп украинских врачей прошли тренинги в Военно-медицинском институте в Варшаве по вопросу противодействия ПТСР. Кроме того, тренинги с участием польских специалистов проходили также в Украине, в частности, в Ривном.

Гелерак отметил, что для польской стороны медицинская сторона опыта в контексте войны в Украине стала "коперниканским переворотом" (радикальная смена взглядов. – Ред.) и побуждала к серьезным изменениям.

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"Для нас знания о войне в Украине – это как коперниканский переворот. Мы радикально меняем свой подход к тому, как должно выглядеть медицинское обеспечение во время боевых действий", - подчеркнул Гелерак.

В частности, он уточнил, что в глубоком переосмыслении требуется вопрос, на каком этапе и какого типа медицинскую помощь следует оказывать раненым военным.

"Это уже не системы, направленные не эвакуацию раненых на протяжении многих часов, а оказание помощи около линии фронта, гарантирование квалифицированной врачебной помощи как можно скорее. Для нас это совершенно новый опыт, в частности, как готовить пункты медицинской помощи, принимая во внимание украинский опыт, что эти пункты часто являются целями атак со стороны России", - констатировал Гелерак.

Он добавил, что в Варшаве осознают, что в случае потенциальной агрессии Польша могла бы также с этим столкнуться, а затем, используя украинский опыт, Польша хочет внести изменения в свою доктрину.

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