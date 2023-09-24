Польша и Украина планируют создать совместный военно-медицинский хаб, - польский генерал Гелерак
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На рассмотрении в Минобороны Польши находится проект создания военно-медицинского хаба, где будет анализироваться опыт украинских медиков с применением польских технологий.
Об этом в комментарии Укринформу рассказал директор Военно-медицинского института в Варшаве генерал Гжегож Гелерак, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отметил Гелерак, решение о создании масштабного хаба в военно-медицинской сфере между обеими странами было принято во время встречи представителей ВС Украины и Польши, в частности руководителей медицинских звеньев в обеих армиях, состоявшейся в мае этого года в Киеве. Он отметил, что тогда были определены график и план сотрудничества.
Он отметил, что это сотрудничество, с одной стороны, будет базироваться на получении и анализе информации о характере, роде и масштабах санитарных потерь, имеющих место во время войны в Украине.
"С другой стороны, мы предоставим доступ к нашим знаниям и возможностям, которые мы имеем благодаря реализации ряда исследовательских проектов, касающихся, например, автономных платформ эвакуации раненых, методов и способов лечения разного рода ранений на поле боя, в частности ожогов. Мы готовы сотрудничать, чтобы на основе украинского и польского опыта и возможностей в перспективе ближайших 3-5 лет мы вместе создали большой хаб военно-медицинской службы", - отметил Гелерак.
По его словам, реализация этого проекта с польской стороны находится на этапе разбирательства в Министерстве национальной обороны Польши.
"Мы рассчитываем, что в перспективе нескольких следующих недель мы перейдем в фазу выполнения этого замысла", - констатировал Гелерак.
Он сообщил, что Польша готова оказывать медицинскую помощь Украине в нескольких измерениях.
"Во-первых, мы хотим лечить раненых украинских военных, особенно в отраслях медицины, которые для Украины сейчас сложны. Например, челюстно-лицевая хирургия для вас сегодня является значительным вызовом. Параллельно с лечением украинских военных мы хотим обучать ваш персонал, чтобы вы становились автономными в этой сфере", - сказал Гелерак.
Он отметил, что на основе изучения опыта посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) польских военных, находившихся в Ираке и Афганистане, знание польских медиков в сфере противодействия ПТСР находится на самом высоком уровне. Следовательно, польские медики с 2014 года делятся с украинскими своим опытом в этой сфере и готовы это делать и дальше. Гелерак отметил, что с 2014 года около 10 групп украинских врачей прошли тренинги в Военно-медицинском институте в Варшаве по вопросу противодействия ПТСР. Кроме того, тренинги с участием польских специалистов проходили также в Украине, в частности, в Ривном.
Гелерак отметил, что для польской стороны медицинская сторона опыта в контексте войны в Украине стала "коперниканским переворотом" (радикальная смена взглядов. – Ред.) и побуждала к серьезным изменениям.
"Для нас знания о войне в Украине – это как коперниканский переворот. Мы радикально меняем свой подход к тому, как должно выглядеть медицинское обеспечение во время боевых действий", - подчеркнул Гелерак.
В частности, он уточнил, что в глубоком переосмыслении требуется вопрос, на каком этапе и какого типа медицинскую помощь следует оказывать раненым военным.
"Это уже не системы, направленные не эвакуацию раненых на протяжении многих часов, а оказание помощи около линии фронта, гарантирование квалифицированной врачебной помощи как можно скорее. Для нас это совершенно новый опыт, в частности, как готовить пункты медицинской помощи, принимая во внимание украинский опыт, что эти пункты часто являются целями атак со стороны России", - констатировал Гелерак.
Он добавил, что в Варшаве осознают, что в случае потенциальной агрессии Польша могла бы также с этим столкнуться, а затем, используя украинский опыт, Польша хочет внести изменения в свою доктрину.
Пожалуйста, подождите...
А из этих 2-х ртов постоянно воняет парашным говном.
українці визначились хто у них найбільший друг -
подивіться на цю інфографіку і заткніть пельки назавжди !
- скільки зернотрейдери відрахували з прибутків з продажу транзитного зерна у Польші до держбюджету України? 0.0?
- кому трейдери "занесли" у уряді що вони так сруться, аж до суду подали?
- ну і що з цого мають україньскі фермери?
Заборона агроекспорту - відповіть на прикриття злочинців-трейдерів на рівні уряду України. Знов таки, ну чого ти як папуга маленька скачешь з теми на тему? Розложи, будь ласка:
-Що саме Україна як держава та україньскі фермери здобули? Гроші? Довіру? Нових друзів? А що втратили?
-Що саме вртатили усі ті покидьки з аких це почалось? Навпаки збагатились? А іїх кришувальники у ОПі та Уряді? Нічого?
Тому краще іди вмажся ширкою і забудь Україну як страшний сон.
Через територію Польщі з самого початку постійно проходило транзитне зерно.
Заборона поширюється на його введення на польський ринок з міркувань захисту власної сільськогосподарської галузі.
Україна подала справу до СОТ.
Ви усвідомлюєте, скільки часу тривають такі справи ?
До 10 років, якому передувало розслідування врегулювання.
Навіть якщо Україна в цьому суді виграє... Цей суд не може нічого наказувати. це просто орган формування думки.
Ви не виграєте, тому що... 30% вашого зерна не відповідає фітосанітарним нормам Євросоюзу. Занадто багато пестицидів і гербіцидів.
Є одне питання.
НАВІЩО УКРАЇНА ВЗАГАЛІ ЦЕ ЗРОБИЛА, ЯКЩО ЦЕ НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ
Від чийого імені? Німецький?
Бачите, що через 5 днів ситуація в Україні не покращилася, а погіршилася. Німці вас обдурили... Ви підтримали їхню кандидатуру в Радбез ООН, самі наказали прибрати росіян. А Німеччина не підтримала ваш запит.
Це доводить, що німці ставляться до вас як до об'єктів. Запитайте себе... Чому вони так довго чекали, щоб дозволити вам видати LEO2???
Скільки танків ви отримали від них і коли? Вам після війни обіцяли танковий завод. Але... війну треба вигравати, кийками не зробиш. Вам також обіцяли LEO1... скільки штук ви отримали?
Як на мене, на жаль, все набагато простіше:
- зернотейдери купили зерно у українських фермерів дуже дешево (бо через війну ті щасливі, шо взагалі то зерно продали).
- замість транзиту, зернотрейдери продали зерно у Польші. Церез те, що купували дуже дешево, продавати можна по цінах, яких Европа взагалі ніколи не бачила, трейдери все одно з добрячим прибутком. Цікава діталь у тому, що особисто я не впевнений, що купувати то зерно це щось протиправне, бо скоріш за все там навіть сертіфікати походження цілком офіційні, але залишимо це питання фахівцям.
- коли фермери Польші підняли галас, замість вздючити зернотрейдерів, уряд України подав до суду.
Взагалі, як на мене, це і є різниця виборчої зрілості.
Слід зазначити, що з давніх-давен Польща постійно зазнавала наклепів з боку Росії та Німеччини. Ми, мабуть, остання країна в Європі, яку можна звинуватити в упередженості щодо цих двох країн. Україна має усвідомити, що вона стратегічно дуже близька до Польщі.
Обидві країни... Польща та Україна... мають у відносинах між собою «чорні сторінки історії». І ви, і я знаємо, про що йдеться... Але... ми не повинні допустити ситуації, коли ці проблеми починають заважати створенню майбутнього. Деякі заяви на цьому сайті є надзвичайно ідіотськими. Вам не здається, що обидві сторони, як російська, так і німецька, стурбовані тим, що Польща та Україна на правильному шляху до досягнення згоди вперше в історії? Я напишу це... Кілька років тому Дональт Трамп дав жовту картку Німеччині за надто залежність від Росії та Китаю. Я не хочу тут нікому повчати, тому що це ваша країна. Але... Вам не здається, що звичайна людина в Україні має право творити своє майбутнє і збагачуватися... не платячи данини олігархам на землі своїх предків? Мені здається, що це, в тому числі, те, за що ви боретеся. Так само ми, поляки, віддаємо перевагу цій формі громадянської свободи. Тому ми захищаємо нашого фермера, який успадкував свої гектари від діда до батька, потім до сина, а потім до онука. Така політика означає, що цей онук захоче боротися за свій шматок землі і місце в світі. Можливо, цей конфлікт виник через нерозуміння ситуації. І справа не лише у виборах. Це просто захист стратегічної галузі нашої економіки. У вашому випадку... на мій погляд, структура власності і форма аграрного ринку дуже небезпечні і несправедливі для звичайного українця. Ми не хочемо знищувати менші ферми в Польщі, тому що боїмося, що їх замінять великі компанії, які створюватимуть корупційні схеми.
100%. Як на мене, то уся ця... назвемо це "подія", і є корупційна схема на, практично, державному рівні. Навіть, гірше, бо на рівнесенькому місці була створена цілком нова, як не чорна, то темно-сіра "сторінка історії" у відносинах. Створена тільки тому, що комусь треба було "підняти бабла" на фермерах, а корупціонери на рівні уряду України замість переслідування ще й підтримали тих "схематиків". Підкреслю: підтримали не своїх фермерів, коли ті продавали зерно за безцінь трейдерам, а трейдерів, коли ті "в чорну" продавали зерно замість транзиту.
P.S. Так, багато хто у Європі стурбований тим, що Польща та Україна на правильному шляху до досягнення згоди. Але, завдяки ЗСУ Украіїни та тому як допомагають друзі та партнери усім у Європі буде байдуже, чим стурбована рф-ська сторона, а от з Німеччиною, вважаю, все тільки почалось, та вони, на мою думку, стурбовані ще більше тим, що втрачають (поки що не дуже помітно) першість у промисловому виробництві.
P.P.S. Перше або ні у історії... я ніколи у житті не зможу забути, як протягом двох діб змінилися правила перетину кордону. Як возив від кордону досить здивованних людей, у яких польські прикордонники питали тільки "будь-який документ з фото", та разом з усіма їх котами, собаками, хом'ячками та рослинами взагалі без будь-яких документів. І тоді усім було цілком ОК, що правила перетину кордону з ЄС сам ЄС ще навіть не думав міняти.
Ага. От тільки, на жаль, напевно то не дуже корисно пам'ятати.... а от квоти на продаж агропродукції - це легко, це ж усі мають пам'ятаюти як 2х2
Ще раз, до "фахівця": нахіба прикривати злочини зернотрейдерів у Польші патріотизмом до України??? Навіть якщо тобі за це платять?
Що отримує Україна та україньські фермери від срачки піднятой паразитами??
польска влада заборонила усю агропродукцію з України! Ще раз: мова йде не про зерно, мова йде про курятину, соняшник, рапс, мед, горіхи, яйця та ще 40 найменувань які Україні заборонено ввозити у польщу. Тому коли ботва пише про бідних і нещасних польських фермерів не забуваємо, що вони повністю дотаційні із євробюджету навідміну від українських, при цьому поляки отримають додатково гроші з Брюсселю для відшкодування збитків від української продукції.
До речі у кінці червня, дуда заявив і узгодив із Єврокомісією, що польщі потрібен час до 15 вересня аби підготувати власний ринок до українського продукта. На календарі 24 вересня заборона не тільки не знята, а навпаки посилена. При цьому польща нарощує поставки в Україну. То може україні заборонити ввезення польських харчових товарів як це зробили поляки?!
Ще нюанс, дешева українська агропродукція навпаки благо для польських громадян, бо вона знижує роздрібні ціни в магазинах. Чехія цілком задоволена дешевою українською продукцією.
Так що казочки про унікальність польського ринку залиште при собі. Я розумію у польщі вибори, однак давайте ви не будете іти проти міжнародних договорів.
А от ти чому приперся на цій сайт? Працювати? От нахіба прикривати злочини трейдерів патріотизмом до України, навіть якщо тобі за це платять?