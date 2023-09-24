Польща та Україна планують створити спільний військово-медичний хаб, - польський генерал Гелерак
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На розгляді у Міноборони Польщі перебуває проєкт створення військово-медичного хабу, де аналізуватиметься досвід українських медиків із застосуванням польських технологій.
Про це в коментарі Укрінформу розповів директор Військово-медичного інституту у Варшаві генерал Гжегож Гелерак, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як наголосив Гелерак, рішення про створення масштабного хабу у військово-медичній сфері між обома країнами було прийнято під час зустрічі представників ЗС України і Польщі, зокрема, керівників медичних ланок в обох арміях, що відбулася у травні цього року в Києві. Він зазначив, що тоді було визначено графік та план співпраці.
Він зазначив, що ця співпраця, з одного боку, базуватиметься на отриманні й аналізі інформації щодо характеру, роду і масштабів санітарних втрат, що мають місце під час війни в Україні.
"З іншого боку, ми надамо доступ до наших знань і можливостей, які ми маємо завдяки реалізації низки дослідницьких проєктів, що стосуються, наприклад, автономних платформ евакуації поранених, методів і способів лікування різного роду поранень на полі бою, зокрема, опіків. Ми готові співпрацювати, щоб на підставі українського та польського досвіду і можливостей в перспективі найближчих 3-5 років ми разом створили великий хаб військово-медичної служби", - зауважив Гелерак.
За його словами, реалізація цього проєкту з польської сторони перебуває на етапі розгляду в Міністерстві національної оборони Польщі.
"Ми розраховуємо, що у перспективі кількох наступних тижнів ми перейдемо до фази виконання цього задуму", - констатував Гелерак.
Він повідомив, що Польща готова надавати медичну допомогу Україні у кількох вимірах.
"По-перше, ми хочемо лікувати поранених українських військових, особливо у галузях медицини, які для України зараз є складними. Наприклад, щелепно-лицева хірургія для вас сьогодні є значним викликом. Паралельно з лікуванням українських військових ми хочемо навчати ваш персонал, аби ви ставали автономними у цій сфері", - Гелерак.
Він наголосив, що на основі вивчення досвіду посттравматичного стресового розладу (ПТСР) польських військових, які перебували в Іраку та Афганістані, знання польських медиків у сфері протидії ПТСР є на найвищому рівні. Відтак, польські медики з 2014 року діляться з українськими своїм досвідом у цій сфері і готові це робити й надалі. Гелерак зауважив, що з 2014 року близько 10-ти груп українських лікарів пройшли тренінги у Військово-медичному інституті у Варшаві у питанні протидії ПТСР. Крім того, тренінги за участю польських спеціалістів відбувалися також в Україні, зокрема в Рівному.
Гелерак зазначив, що для польської сторони медична сторона досвіду у контексті війни в Україні стала "коперніканським переворотом" (радикальна зміна поглядів. - Ред.) і спонукала до серйозних змін.
"Для нас знання з війни в Україні – це як коперніканський переворот. Ми радикально змінюємо свій підхід до того, як має виглядати медичне забезпечення під час бойових дій",- наголосив Гелерак.
Зокрема, він уточнив, що глибокого переосмислення потребує питання, на якому етапі і якого типу медичну допомогу слід надавати пораненим військовим.
"Це вже не системи, спрямовані не евакуацію поранених упродовж багатьох годин, а надання допомоги близько лінії фронту, гарантування кваліфікованої лікарської допомоги якомога швидше. Для нас це абсолютно новий досвід, зокрема, як готувати пункти медичної допомоги, беручи до уваги український досвід, що ці пункти часто є цілями атак з боку Росії", - констатував Гелерак.
Він додав, у Варшаві усвідомлюють, що у випадку потенційної агресії Польща могла б також з цим зіткнулася, а відтак, використовуючи український досвід, Польща хоче внести зміни до своєї доктрини.
Будь ласка, зачекайте...
А из этих 2-х ртов постоянно воняет парашным говном.
українці визначились хто у них найбільший друг -
подивіться на цю інфографіку і заткніть пельки назавжди !
- скільки зернотрейдери відрахували з прибутків з продажу транзитного зерна у Польші до держбюджету України? 0.0?
- кому трейдери "занесли" у уряді що вони так сруться, аж до суду подали?
- ну і що з цого мають україньскі фермери?
Заборона агроекспорту - відповіть на прикриття злочинців-трейдерів на рівні уряду України. Знов таки, ну чого ти як папуга маленька скачешь з теми на тему? Розложи, будь ласка:
-Що саме Україна як держава та україньскі фермери здобули? Гроші? Довіру? Нових друзів? А що втратили?
-Що саме вртатили усі ті покидьки з аких це почалось? Навпаки збагатились? А іїх кришувальники у ОПі та Уряді? Нічого?
Тому краще іди вмажся ширкою і забудь Україну як страшний сон.
Через територію Польщі з самого початку постійно проходило транзитне зерно.
Заборона поширюється на його введення на польський ринок з міркувань захисту власної сільськогосподарської галузі.
Україна подала справу до СОТ.
Ви усвідомлюєте, скільки часу тривають такі справи ?
До 10 років, якому передувало розслідування врегулювання.
Навіть якщо Україна в цьому суді виграє... Цей суд не може нічого наказувати. це просто орган формування думки.
Ви не виграєте, тому що... 30% вашого зерна не відповідає фітосанітарним нормам Євросоюзу. Занадто багато пестицидів і гербіцидів.
Є одне питання.
НАВІЩО УКРАЇНА ВЗАГАЛІ ЦЕ ЗРОБИЛА, ЯКЩО ЦЕ НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ
Від чийого імені? Німецький?
Бачите, що через 5 днів ситуація в Україні не покращилася, а погіршилася. Німці вас обдурили... Ви підтримали їхню кандидатуру в Радбез ООН, самі наказали прибрати росіян. А Німеччина не підтримала ваш запит.
Це доводить, що німці ставляться до вас як до об'єктів. Запитайте себе... Чому вони так довго чекали, щоб дозволити вам видати LEO2???
Скільки танків ви отримали від них і коли? Вам після війни обіцяли танковий завод. Але... війну треба вигравати, кийками не зробиш. Вам також обіцяли LEO1... скільки штук ви отримали?
Як на мене, на жаль, все набагато простіше:
- зернотейдери купили зерно у українських фермерів дуже дешево (бо через війну ті щасливі, шо взагалі то зерно продали).
- замість транзиту, зернотрейдери продали зерно у Польші. Церез те, що купували дуже дешево, продавати можна по цінах, яких Европа взагалі ніколи не бачила, трейдери все одно з добрячим прибутком. Цікава діталь у тому, що особисто я не впевнений, що купувати то зерно це щось протиправне, бо скоріш за все там навіть сертіфікати походження цілком офіційні, але залишимо це питання фахівцям.
- коли фермери Польші підняли галас, замість вздючити зернотрейдерів, уряд України подав до суду.
Взагалі, як на мене, це і є різниця виборчої зрілості.
Слід зазначити, що з давніх-давен Польща постійно зазнавала наклепів з боку Росії та Німеччини. Ми, мабуть, остання країна в Європі, яку можна звинуватити в упередженості щодо цих двох країн. Україна має усвідомити, що вона стратегічно дуже близька до Польщі.
Обидві країни... Польща та Україна... мають у відносинах між собою «чорні сторінки історії». І ви, і я знаємо, про що йдеться... Але... ми не повинні допустити ситуації, коли ці проблеми починають заважати створенню майбутнього. Деякі заяви на цьому сайті є надзвичайно ідіотськими. Вам не здається, що обидві сторони, як російська, так і німецька, стурбовані тим, що Польща та Україна на правильному шляху до досягнення згоди вперше в історії? Я напишу це... Кілька років тому Дональт Трамп дав жовту картку Німеччині за надто залежність від Росії та Китаю. Я не хочу тут нікому повчати, тому що це ваша країна. Але... Вам не здається, що звичайна людина в Україні має право творити своє майбутнє і збагачуватися... не платячи данини олігархам на землі своїх предків? Мені здається, що це, в тому числі, те, за що ви боретеся. Так само ми, поляки, віддаємо перевагу цій формі громадянської свободи. Тому ми захищаємо нашого фермера, який успадкував свої гектари від діда до батька, потім до сина, а потім до онука. Така політика означає, що цей онук захоче боротися за свій шматок землі і місце в світі. Можливо, цей конфлікт виник через нерозуміння ситуації. І справа не лише у виборах. Це просто захист стратегічної галузі нашої економіки. У вашому випадку... на мій погляд, структура власності і форма аграрного ринку дуже небезпечні і несправедливі для звичайного українця. Ми не хочемо знищувати менші ферми в Польщі, тому що боїмося, що їх замінять великі компанії, які створюватимуть корупційні схеми.
100%. Як на мене, то уся ця... назвемо це "подія", і є корупційна схема на, практично, державному рівні. Навіть, гірше, бо на рівнесенькому місці була створена цілком нова, як не чорна, то темно-сіра "сторінка історії" у відносинах. Створена тільки тому, що комусь треба було "підняти бабла" на фермерах, а корупціонери на рівні уряду України замість переслідування ще й підтримали тих "схематиків". Підкреслю: підтримали не своїх фермерів, коли ті продавали зерно за безцінь трейдерам, а трейдерів, коли ті "в чорну" продавали зерно замість транзиту.
P.S. Так, багато хто у Європі стурбований тим, що Польща та Україна на правильному шляху до досягнення згоди. Але, завдяки ЗСУ Украіїни та тому як допомагають друзі та партнери усім у Європі буде байдуже, чим стурбована рф-ська сторона, а от з Німеччиною, вважаю, все тільки почалось, та вони, на мою думку, стурбовані ще більше тим, що втрачають (поки що не дуже помітно) першість у промисловому виробництві.
P.P.S. Перше або ні у історії... я ніколи у житті не зможу забути, як протягом двох діб змінилися правила перетину кордону. Як возив від кордону досить здивованних людей, у яких польські прикордонники питали тільки "будь-який документ з фото", та разом з усіма їх котами, собаками, хом'ячками та рослинами взагалі без будь-яких документів. І тоді усім було цілком ОК, що правила перетину кордону з ЄС сам ЄС ще навіть не думав міняти.
Ага. От тільки, на жаль, напевно то не дуже корисно пам'ятати.... а от квоти на продаж агропродукції - це легко, це ж усі мають пам'ятаюти як 2х2
Ще раз, до "фахівця": нахіба прикривати злочини зернотрейдерів у Польші патріотизмом до України??? Навіть якщо тобі за це платять?
Що отримує Україна та україньські фермери від срачки піднятой паразитами??
польска влада заборонила усю агропродукцію з України! Ще раз: мова йде не про зерно, мова йде про курятину, соняшник, рапс, мед, горіхи, яйця та ще 40 найменувань які Україні заборонено ввозити у польщу. Тому коли ботва пише про бідних і нещасних польських фермерів не забуваємо, що вони повністю дотаційні із євробюджету навідміну від українських, при цьому поляки отримають додатково гроші з Брюсселю для відшкодування збитків від української продукції.
До речі у кінці червня, дуда заявив і узгодив із Єврокомісією, що польщі потрібен час до 15 вересня аби підготувати власний ринок до українського продукта. На календарі 24 вересня заборона не тільки не знята, а навпаки посилена. При цьому польща нарощує поставки в Україну. То може україні заборонити ввезення польських харчових товарів як це зробили поляки?!
Ще нюанс, дешева українська агропродукція навпаки благо для польських громадян, бо вона знижує роздрібні ціни в магазинах. Чехія цілком задоволена дешевою українською продукцією.
Так що казочки про унікальність польського ринку залиште при собі. Я розумію у польщі вибори, однак давайте ви не будете іти проти міжнародних договорів.
А от ти чому приперся на цій сайт? Працювати? От нахіба прикривати злочини трейдерів патріотизмом до України, навіть якщо тобі за це платять?