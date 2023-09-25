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Новини Економіка
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Польща (5201) зернові (116) Дуда (627)

У Польщі підготували транзитні коридори для експорту українського зерна, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Економіка

зерно,українське,зернові

Польща наразі підготувала транзитні коридори, якими Україна експортуватиме своє зерно тим країнам, які потребують такого експорту.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в ефірі TVP1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Завдяки праці наших фермерів ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їхні чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги", - заявив Дуда.

Раніше Дуда також заявив, що рішення про заборону на імпорт української агропродукції було правильним.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія оголосила про припинення дії обмежувальних заходів щодо експорту українського зерна та інших продовольчих товарів до ЄС. Пізніше про введення власних заборон заявила влада Польщі, Угорщини та Словаччини. Польща внесла до списку заборонених, окрім пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, крупи та борошно. Угорщина розширила заборону до 24 товарних позицій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія не визнаватиме односторонні заборони на експорт українського зерна, – речниця

Зеленський на Генеральній асамблеї ООН у вівторок зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".

Україна подала позов до Світової організації торгівлі, в якому звинуватила ці країни в дискримінаційному ставленні до української агропродукції.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
А раніше цього зробити не можна було? Ну, щоб ситуацію не нагнітати на радість кацапам...
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24.09.2023 14:02
+18
Було! Був транзит поки зелені бариги не захотіли на Польщі бабла заробити і польського фермера кинути. Проблема не в Польщі, проблема в зеленій мерзоті.
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24.09.2023 14:28
+13
Так,полякам,як вихованим людям і на думку не спадало,що людина яку ти впустив до своєї хати,при першій же можливості насре десь у кутку)
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24.09.2023 14:19
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Ще раз: без покупця нічого не вийде. Де польські мукомоли будуть шукати продавців і фури? В своїх же фермерів. А хто тим фермерам винен, що вони хотіли здерти з покупця три шкіри, притримуючи свій товар і штучно накручуючи ціну? А тепер отримали за свою хитрожопість і підняли хай.
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24.09.2023 16:33 Відповісти
Головне, щоб всі вагони доходили до порту вигрузки і
зерно грузили в судна.
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24.09.2023 14:16 Відповісти
Запитання і раніше цього не можна було зробити? Можливо і цього балаган можно було уникнути.
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24.09.2023 14:20 Відповісти
Балаган підняли самі Зе клоуни подаючи судові іски до Всесвітньої Торгової Організації проти Польщі і інших країн які заборонили СПЕКУЛЯЦІЮ зерном зеленського на своїй території.
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24.09.2023 14:22 Відповісти
Та ти шо? А діяти всупереч рішенню Єврокомісії це норм?

Ну хай Польша виходить х Євросоюзу, тоді буде мати право одноособово приймати рішення.

Але ж хочеться на двох стільчаках всидіти...
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24.09.2023 14:42 Відповісти
З яких це часів Єврокомісія підтримує спекулятивну торгівлю зерном Зе влади ?
Про збільшення бюджету України від крадіжки зерна з Держрезерву Зе владою написати не хочеш ?
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24.09.2023 14:59 Відповісти
Будь-яка торгівля є спекуляцією.
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24.09.2023 15:25 Відповісти
А ну напиши що не будь про баригу і Ліпецьку фабрику, а то все натяки і натяки.
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24.09.2023 15:28 Відповісти
Може ще про торгівлю зброєю через Молдову написати? Чи про знищені арсенали зброї? Чи про коридор імені рошена в Іловайську?
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24.09.2023 21:05 Відповісти
О подоляцька гвардія ботяна проснулася, а ну напиши про Іловайськ, дуже цікаво і про Свинарчуків не забудь, ще напиши що при Зе клоуні артсклади в балаклії теж вибухали, ти не знав ? Щен не забудь написати як рідкісну зброю скуповували через розвідку у кацапів для танків і купили клістрони для С 300 для ППО України які Зе клоунське ДБР відібрала залишивши половину року 2022 небо над Київом без захисту.
Для зефілів це норма, бо для них Вова зеленський непорочний і при ньому все тішь да гладь і сцить Вова зеленський виключно березовим соком 🤣
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25.09.2023 00:06 Відповісти
Дуже цікаво, як ти маніпулюєш рішенням Єврокомісії!

Але воно є, і воно однозначне, як би тобі цього не хотілось!
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24.09.2023 15:38 Відповісти
Не рішення, а рекомендація після того, як та ж є Єврокомісія ввела мораторій на транзит і імпорт! А чому вона той мораторій ввела не догадуєшся? Ніяких думок, ніяких сумнівів?
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24.09.2023 15:41 Відповісти
Буду вдячний, якщо Ви вкажете мені місце, де у відповідному рішенні є слово "Рекомендація".

Натомість там написано таке?

"... Було зроблено висновок, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2023 року, викривлення ринку в 5 країнах-членах, які межують з Україною, зникли.

Конструктивна позиція всіх учасників платформи допомогла вирішити конкретні проблеми та забезпечила те, що експорт до третіх країн за межами ЄС йде та навіть збільшується..."

Але в Польщі попри позицію Єврокомісії своя думка, тож чхати вона хтіла на офіційне рішення Європейського регулятивного органу.
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24.09.2023 15:50 Відповісти
Чому, коли бидло розуміє, що не вивозить суперечку, коли не може підтвердити свої ж твердження, коли не має жодних аргументів, окрім своїх домислів, воно завжди переходить на образи?

Типова кацапська поведінка.
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24.09.2023 16:13 Відповісти
Це свідки рошена. Їм хоч в очі сци- все Божа роса
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24.09.2023 21:06 Відповісти
Я теж проти Зелі!

Але в цьому випадку, на мій погляд, він зробив все правільно - пішов по цивілізованому шляху вирішення суперечок - через суд. Він вже вирішить хто правий, хто винуватий, безвідносно до політичних уподобань чи корупційних складових.

А Дуда пішов по найбільш підлому шляху - через покарання жінок і дітей-Українців, які втекли у Польщу через війну, вважаючи цю країну найбільшим другом України.
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24.09.2023 21:15 Відповісти
У Польщі підготували транзитні коридори для експорту українського зерна, - Дуда Джерело: https://censor.net/ua/n3445346

ГАРНА ІДЕЯ - Зе влада срати в Польщі більше не буде.
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24.09.2023 14:20 Відповісти
Боюсь ці покидьки обов"язково вигадають якісь лазівки. В цьому плані у них мізки працюють ідеально.
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24.09.2023 14:26 Відповісти
Шантажем і погрозами примусять польських бариг скуповувати українське зерно?
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24.09.2023 15:24 Відповісти
У кооперації з ними, якщо не зрозуміло. Але осіб, які ******* половити рибку у мутній воді, вистачає всюди, так що не треба всю Польщу сюди ліпити. Так само як наші хитрожопі трейдери й латифундисти, це не вся Україна.
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24.09.2023 16:10 Відповісти
Ага. Тільки поляки зробили винною ВСЮ Україну, погрожуючи нашим біженцям і нашим Збройним Силам.
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24.09.2023 16:35 Відповісти
припини ліпити дурню
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24.09.2023 17:04 Відповісти
По-суті є що?
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24.09.2023 17:39 Відповісти
По суті ти діч несеш Зе клоунську.
Яка погроза ЗСУ, ти комік з цирку ?
Влада Польща заборонила робити демпінгову торгівлю зерном на територіїх Польщі як це робили зеленський зі своїм ОП і Зе владою, скуповуючи зерно за безцінь у українських фермерів.
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25.09.2023 00:10 Відповісти
1. Погроза припинити підтримку наших біженців.
2. Погроза ЗСУ припинити постачання зброї. І це погроза, навіть, не тільки ЗСУ, а і всьому українському народу.
Сам чьїх будєш, що топиш проти України за поляків? Кацап? Щезни.
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25.09.2023 00:19 Відповісти
Дебіл подоляцький - Польша нічого не винна ні ЗСУ ні Україні, коли ви це дебіли зелені зрозумієте ?
Це ваш Зе клоун замість озброювати ЗСУ три роки обкрадав ЗСУ і клав на ці грощі асфальт для того щоб кацапи зайшли з Білорусі по новим заасфальтованим широким шляхам прямо до Чорнобиля і Київа, але у вас дебілів чомусь Поляки винні.
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25.09.2023 00:28 Відповісти
В Польщі які шляхи? Широкі і заасфальтовані? Для кого? Якщо Польща перестане нам допомагати, то кацапи по них промарширують аж до Варшави. І з Польщі в черговий раз буде кілька частин в складі інших країн. Поляки цього хочуть? Все, щезни, польський недоумку.
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25.09.2023 00:35 Відповісти
В тебе мізки як у дощового червяка і логіка та ж сама. Дививись дурне, щезне Зе влада,а вас подоляцьких ботів за дупу візьмуть, бо ващі ай пі адреса не великий секрет.
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25.09.2023 00:46 Відповісти
За дупу візьмуть кацапів, які топлять проти України. Щезни, ідіоте.
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25.09.2023 08:15 Відповісти
Що ти там дурачок подоляцький ще огризаєшся кончений, тікай поки можеш, ху*ло зелене.
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25.09.2023 13:53 Відповісти
До того тупого наріду ніяк не дійде, що якщо тобі відкрили браму і дозволили перейти через подвір`я, то зовсім не значить, що тобі посеред подвір`я можна насрати, мало того, ще й бикувати почнеш, мовляв, а що, а хіба не можна? І не треба дивуватись, якщо після того закриють браму і перестануть тебе туди впускати.
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24.09.2023 14:35 Відповісти
Зерно, тобто продукти, ти порівнюєш з гівном? Зовсім того?
Ні, хлопчику, не насрав, а підгодував одних і дав підзаробити іншим. Але декотрим хитрожопим, які хочуть і добре нажитись і ще й дотації отримати, це не сподобалось.
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24.09.2023 15:30 Відповісти
Чим примітивніше створіння, тим буквальніше воно все сприймає... Мова, не про зерно, а про вчинки, дії і про їх результат. Але то таке, не напружуйся...
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24.09.2023 15:37 Відповісти
Ще раз: нажились на українському зерні непогано саме польські бариги, які, до того ж, як стведжується, наближені саме до ПіС. Але винними "польські брати" в черговий раз зробили українців. А сам ти чьїх будєш, що так ревно кидаєшся проти України на захист поляків?
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24.09.2023 15:43 Відповісти
Яке їм ПРОДАЛИ українські бариги! Ну, пілять, про логічний ланцюжок ніколи не чув? Українські бариги по низьких цінах закуповують зерно в українських селян. Потім, отримавши дозвіл на ТРАНЗИТ вони мутять схемку з польськми баригами і то зерно, замість його транспортування до портового терміналу, скажімо, в Ґданську, за дешево зливають тим польським баригам. Польські фермери піднімають шум, бучу, протести... Польський уряд не відморожується, а реагує, так, як вважає за потрібне. Не хочете українці виконувати транзитну угоду - нахер. Все, ні транзиту, ні імпорту, *****. То сталось ще в квітні! В результаті у виграші знову ж ті самі українські бариги, бо тепер вони скуповують зерно навіть не дешево, а взагалі за безцінь! Мало того, десятки тисяч українських селян позбавлені заробітку, бо поляки перестали імпортувати малину, горіхи, мед, гарбузове насіння і т.д. На додачу, фермери у великих збитках і під великим питанням оранка, сівба і наступні врожаї... Весело, *****, а?
Єдине запитання, а хто в нас ті українські бариги і як вони "непов`язані" з тою мерзенною зеленю владою? Бо ж вона почала бикувати і їх кришувати. Ну чого б то?
Ну так в чому причина всієї тої херні? Ну ніяк не втямиш?
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24.09.2023 16:00 Відповісти
Саме так. Логічний ланцюжок. Ти виставляєш свій товар на продаж. Якщо є покупець - товар продається. Нема - не продається. Тобто, ініціатором оборудки ЗАВЖДИ є покупець. Без нього нічого не вийде, навіть, якщо ти свій товар прямо по квартирах будеш розносити.
Ще раз: чьїх будєш? Які українські бариги? В скандалах навколо УПА, волинських подій та Бандери, які повторюю, ЗАВЖДИ ініціюють і роздмухують поляки, теж українскі бариги з зеленою владою винні?
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24.09.2023 16:20 Відповісти
Усе досконало і прозоро розкладено , Якщо навіть після такого роз'яснення будуть якісь закиди на адресу ТІЛЬКИ поляків, то можна вважати, що опонент просто не знає теми

Я би і не дивувався подібному, бо ще не усі розуміють , що " ідучи в Європу" треба елементарно виконувати приписи своїх Законів , Законів Країни , з котрою спілкуєшся і , більш того , Законів тієї спілки , членом якої ти так довго бажаєш стати....але прешся з заднього двору замість зайти , як нормальні люди, через двері

Миру нам
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24.09.2023 23:29 Відповісти
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24.09.2023 14:21 Відповісти
коридоры кончаются стенками , а туннели выводят на свет
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24.09.2023 14:31 Відповісти
Германия передаст Украине 50 надводных беспилотников
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24.09.2023 14:38 Відповісти
Є зона вільної торгівлі Україна -ЄС. Продаж транзитного зерна абсолютно ніяк не порушує законодавство ЄС.
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24.09.2023 14:50 Відповісти
Подоляцькі боти теж будуть відповідати на суді разом з Зе владою в курсі ?
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24.09.2023 15:31 Відповісти
Тобто тебе також будуть судити?!
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24.09.2023 15:47 Відповісти
Цікаво, а в ЄС хоч про то догадуються, що контрабандна торгівля то законно?
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24.09.2023 15:38 Відповісти
Цікаво, польських бариг як торгували транзитним зерном вже посадили? Чи польска влада своїх не чіпає - єто другоє?!
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24.09.2023 15:48 Відповісти
Законодавство ЄС суворо лімітує торгівлю сільськогосподарською продукцією.
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25.09.2023 10:26 Відповісти
В Євросоюзі зараз гучний корупційний скандал - польська влада продавала "джамшутам" з усього світу дозволи на проживання у ЄС. Німеччина на фоні цього заявила, що посилить прикордонний контроль аби не пускати до себе в країну цих нелегальних мігрантів.
А ідіоти із секти свідків 73% розказують, що у польщі немає корупції.
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24.09.2023 14:48 Відповісти
Що ти ліпиш горбатого до стіни - у твого Зе лідора зірвалась спекуляція з зерном і агропродукцієй в Польщі, давай по темі.
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24.09.2023 15:30 Відповісти
це ти дурень вибрав клоуна презідєнтом і тепер мене у цьому виниш. Хоч у вас є однодумці у польщі, які привели до влади місцевих клоунів від партії піс
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24.09.2023 15:45 Відповісти
Зелений що ти ту розказуєш я не я і кобила не моя

За Грішу ручаюсь - Зе гондона як і тебе він посиалє на три букви )
Ваш Зе клоун обісрався зі спекуляціями і демпінгом на зерно в Польщі, а ви тут боти відбілююте його, обливаючи поляків гноєм.
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24.09.2023 19:38 Відповісти
Вторая партия зерна из Украины пересекла Босфор
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24.09.2023 15:04 Відповісти
Це ж так по-кацапськи - за відсутності аргументів переходити на бикування!
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24.09.2023 15:36 Відповісти
Господи, помилуй. Читаючи деяких дописувачів, стає не пособі.
" всі нам винні, всі кругом вороги."
Запам'ятайте зенедолугі, ніхто нам нічого не винен і нікого ми не захищаємо. Ми боримось за свою державність. Але було краще, якби без цієї вдади.
Перестаньте вірити зепроросійській владі.
Доречі, вже всі помітили, як корона з голови " найвиличнішого" сповзала?
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24.09.2023 15:17 Відповісти
Союзу теж ніхто нічого не був винен. Просто відкрили необмежений ні в кількості, ні в застосуванні Ленд-ліз і все. Не цікавлячись ні демократією, ні корупцією, ні тим, знають радянські льотчики англійську мову чи ні...
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24.09.2023 15:37 Відповісти
що ви порівнюєте??? ніби "союзники" не лоханулись зі СеРеРеРом??? яких повстав проти них, хоча й у вигляді так-званої "холодної війни"?
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24.09.2023 15:57 Відповісти
Порівнюю допомогу Союзу і Україні, а також умови її надання. Порівняння зовсім не на користь України. Та і яке повстання? Воно ніколи не припинялось, Союз завжди, з моменту створення, був ворогом капіталістичного світу, незважаючи на тимчасові договори і пакти. Наприклад, та ж громадянська в Іспанії 1936 - 39 - го, в якій СРСР і "союзники" були по різні сторони барикад.
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24.09.2023 16:09 Відповісти
шановний Гога, Гогій, чи як вас величати...
до чого тут СРСР? до України?? ну до чого?
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24.09.2023 17:34 Відповісти
Війна і допомога союзників.
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24.09.2023 17:37 Відповісти
Ну так ну так - є міжнародне право є, ми його дотримувалися дотримувалися, кацапи його порушили порушили, міжнародна спільнота повинна поставити кацапів на місце повинна, а так як міжнародна спільнота сама не хоче ставити в стійло кацапів - то вона спільнота повинна нам допомагати. Задобали подібні дописи як у вас - виж хочете шоб в Україні закони виконувалися а чого ви не хочете щоб міжнародні закони виконувалися? Точно нікого ми не захищаємо - Молдова це ніхто виходить по вашій логіці ( а від такого відношення до малої країни яке є у вас мені стає не по собі - хоча можливо в вас відношення файне але я беру приклад з вас коли всіх незгодних з вами причисляєте до одного табору).
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24.09.2023 15:49 Відповісти
значить... Резніков -- не винен.
А от Дуда -- от що він собі думає?!!? На кону "безпека Європи"! от недолугий...
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24.09.2023 15:54 Відповісти
Одне слово - Гельсінкі ( якщо ви написали про "безпека Європи" - то ви повинні знати до чого тут Гельсінкі).
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24.09.2023 16:04 Відповісти
зерно до того Гельсінкі не має жодного відношення, якщо аж так от брати!
Ви там петиціями приструніть запал вашого міні-черчіля **********, щоб зважав на заявочки..
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24.09.2023 17:39 Відповісти
Ну так ну так - а тепер скільки в Польщі згадували і згадують Бандеру і УПА і скільки в Україні згадують Пілсудського ( такшо поляки - а далі я промовчу), і пацифікацію напевно українці по відношенню до поляків робили .
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24.09.2023 17:48 Відповісти
так а я про що! про вашу цю ворожість! Ворог мого ворога -- мій товариш, наразі. Це варто враховувати і не сваритись з союзниками -- на перепону цьому існує дипломатія -- а її потрівно навчитись, спершу як лізти до політики...
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24.09.2023 18:26 Відповісти
По перше - Польща нам не союзник ( як і інші країни ) , документів про якісь союзи ми не підписували. Про дипломатію ви заговорили і про ворожість - ще раз якого куя тему Бандери і УПА в Польщі постійно роздмухують ( нагадаю вам не ми поляків а поляки нас завоювали ) політики , ви давайте пораду польским політикам а не мені - якого куя вони політикою займаються якщо подібною муйнею страдають .
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24.09.2023 18:36 Відповісти
А ви в Польші живете?.. де розкручують теми про Бандеру?.. Може вилізьте з москальських пабліків..
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25.09.2023 19:25 Відповісти
Хм а може Австралії не існує - а шо я там не був не бачив значить Австралії не існує. Ви хоч трішки старайтеся - а нічого не заробите ( скільки вам там центів за комент дають?). До речі - а якого куя Вільнюс з 1920 по 1939 здається знаходився в Польщі - цеж не Польща цеж столиця вашого найближчого союзника .
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25.09.2023 20:39 Відповісти
Ну хоч презинент нам щось винен! (ну не мені, я його не підтримав), але своїм виборцям...
Хоча й казав, що нікому окрім батьків...
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24.09.2023 15:51 Відповісти
Американці винні точно! Коли Клінтон підписував «меморандум» по ядерній зброї він думав про що!? І як би я не поважав Десантіс у внутрішніх справах від Америки це не благодійність, а пряме виконання своїх обовʼязків!
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24.09.2023 15:53 Відповісти
ну так ти з отим американським прапором у профілю -- йди "поштовхай" своїх сенаторів, що це вони бездіють
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24.09.2023 15:59 Відповісти
А ви помітили, як одночасно "прозріли" зебіли, ніби хто перемикачем клацнув, ще вчора мало не з кулаками кидалися на "порохоскотів", а сьогодні з авторитетним виглядом розповідає мені те, що я безуспішно намагався донести до нього 4 роки. І сталося це після того, як Коломойського запроторили до буцегарні, боюсь він зараз просто поміняє нам одного буратіну на іншого.
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24.09.2023 18:44 Відповісти
Ну от і... добже.
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24.09.2023 15:30 Відповісти
Обосрались и пошли на попятную.
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24.09.2023 15:46 Відповісти
Ты ещё скажи что поляки Зеленского испугались.👶
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24.09.2023 15:52 Відповісти
Я не полінувався і вивчив ситуацію із доступних джерел: в тому факті, що дешевша і нижчої якості українська пшениця опинилась на польському ринку, винуваті як і українські, так і польські трейдери. Це звичайнісінький кримінал і польським політикам слідувало б завалити своє польське хлєбало і відкрити кримінальні справи.
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24.09.2023 15:51 Відповісти
Поляки испугались что их аграрии хрен получат субсидии за такое сволочное поведение и дяде Сэму это очень не понравилось.
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24.09.2023 16:07 Відповісти
Дядя Сэм один раз прижал вас с зерном и сделает это снова, к Меркель не ходи.
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24.09.2023 16:12 Відповісти
Дойчевата иди в жопу.
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24.09.2023 16:34 Відповісти
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24.09.2023 16:42 Відповісти
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24.09.2023 16:46 Відповісти
Зерновий калідор - дуже добре. "Поворот вправо, поворот вліво - втеча, зупинка по дорозі - провокація"...
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24.09.2023 16:47 Відповісти
Кругом враги!
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24.09.2023 17:00 Відповісти
Гундос, не думаючи, ляпає язиком, що йому напишуть пройдисвіти з ОПи, а потім слідує серія вибачень і реверансів у бік партнерів. Такі, як цей конфлікти, в міжнародних відносинах вже носять систематичний характер, однак відповідні висновки та дії не робляться.
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24.09.2023 17:04 Відповісти
Нащо ж тоді створювали СОТ та врешті-решт і навіть ЄС, якщо все одно свої ринки отак захищають?
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24.09.2023 17:07 Відповісти
Сама страшна річ, про яку ніколи не скажуть польські популісти у владі і їхні шєстьорки тут на сайті, полягає у тому, що дешева українська агропродукція здешевлює (!) продукти харчування на польському ринку.
А бідні польські фермери все одно отримають додакові гроші для покриття збитків із бюджету ЄС.
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24.09.2023 17:21 Відповісти
Що ти мелеш, це все одно що замість зарплатні отримувати мінімальну пенсію.
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24.09.2023 19:35 Відповісти
Не розумію одного .
Украінське зерно призначалося для африканців і країн близького сходу які ніби голодували.
А тут раптом Польща протестує !!??
Допускаю що зелені могли скинути зерно в Польщі що є набагато дешевше !!!
Інакше пояснити не можу
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24.09.2023 18:38 Відповісти
Відкрий ютуб канал Портникова, там мінімум 3 відео, де він в деталях розповідає, як польща обісралася і зробила винною Україну
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24.09.2023 19:01 Відповісти
Так!) Три відео точно є: одне - Відповіді на запитання про зерно "Аргументи", друге він з Березою веде діалог, третє - вчора ввечері Суботній політклуб.

Все чітко і доступно.👍
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24.09.2023 21:41 Відповісти
Маячня. У нас зона вільної торгівлі з ЄС. Який сенс везти в Африку якщо є покупці в Польщі? Це ринок. Кому хочемо тому і продаємо, хто хоче той і купує. Це аксіома ринкової економіки. Африканцям кацапи обіцяли допомогти, то нехай допомагають.
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24.09.2023 19:20 Відповісти
Так і є - за спекуляцію і демпінг при продажу свого зерна на території Польщі і були накладені санкції Польшею на зерно України, але не на транзит ії територієй !
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24.09.2023 19:31 Відповісти
Не прокатило оПе.
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24.09.2023 19:58 Відповісти
Африканці полегшено видихнули.
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24.09.2023 22:54 Відповісти
Стоит упомянуть факт что в культурной Польше на вас могут наброситься и/или унизить потому что вы украинец. Наступите на ножку поляку и может пролиться примерно в ключе публичных заявлений по зерну, только менее замысловато - например услышите "выпердалюй". Но и между собой они так могут.

Из-за приближающихся выборов стали особо чувствительны, ходят с шишечками на лбу от моления в костеле. Кроме того, приближается праздник на который они посещают и украшают кладбища. Можно посоветовать не трогать их пока, не снимать накладную шишечку.
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25.09.2023 02:42 Відповісти
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