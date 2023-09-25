У Польщі підготували транзитні коридори для експорту українського зерна, - Дуда

Польща наразі підготувала транзитні коридори, якими Україна експортуватиме своє зерно тим країнам, які потребують такого експорту.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в ефірі TVP1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Завдяки праці наших фермерів ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їхні чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги", - заявив Дуда.

Раніше Дуда також заявив, що рішення про заборону на імпорт української агропродукції було правильним.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія оголосила про припинення дії обмежувальних заходів щодо експорту українського зерна та інших продовольчих товарів до ЄС. Пізніше про введення власних заборон заявила влада Польщі, Угорщини та Словаччини. Польща внесла до списку заборонених, окрім пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, крупи та борошно. Угорщина розширила заборону до 24 товарних позицій.

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Зеленський на Генеральній асамблеї ООН у вівторок зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".

Україна подала позов до Світової організації торгівлі, в якому звинуватила ці країни в дискримінаційному ставленні до української агропродукції.