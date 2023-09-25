У Польщі підготували транзитні коридори для експорту українського зерна, - Дуда
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Польща наразі підготувала транзитні коридори, якими Україна експортуватиме своє зерно тим країнам, які потребують такого експорту.
Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в ефірі TVP1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Завдяки праці наших фермерів ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їхні чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги", - заявив Дуда.
Раніше Дуда також заявив, що рішення про заборону на імпорт української агропродукції було правильним.
Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія оголосила про припинення дії обмежувальних заходів щодо експорту українського зерна та інших продовольчих товарів до ЄС. Пізніше про введення власних заборон заявила влада Польщі, Угорщини та Словаччини. Польща внесла до списку заборонених, окрім пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, крупи та борошно. Угорщина розширила заборону до 24 товарних позицій.
Зеленський на Генеральній асамблеї ООН у вівторок зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
Україна подала позов до Світової організації торгівлі, в якому звинуватила ці країни в дискримінаційному ставленні до української агропродукції.
Будь ласка, зачекайте...
зерно грузили в судна.
Ну хай Польша виходить х Євросоюзу, тоді буде мати право одноособово приймати рішення.
Але ж хочеться на двох стільчаках всидіти...
Про збільшення бюджету України від крадіжки зерна з Держрезерву Зе владою написати не хочеш ?
Для зефілів це норма, бо для них Вова зеленський непорочний і при ньому все тішь да гладь і сцить Вова зеленський виключно березовим соком 🤣
Але воно є, і воно однозначне, як би тобі цього не хотілось!
Натомість там написано таке?
"... Було зроблено висновок, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2023 року, викривлення ринку в 5 країнах-членах, які межують з Україною, зникли.
Конструктивна позиція всіх учасників платформи допомогла вирішити конкретні проблеми та забезпечила те, що експорт до третіх країн за межами ЄС йде та навіть збільшується..."
Але в Польщі попри позицію Єврокомісії своя думка, тож чхати вона хтіла на офіційне рішення Європейського регулятивного органу.
Типова кацапська поведінка.
Але в цьому випадку, на мій погляд, він зробив все правільно - пішов по цивілізованому шляху вирішення суперечок - через суд. Він вже вирішить хто правий, хто винуватий, безвідносно до політичних уподобань чи корупційних складових.
А Дуда пішов по найбільш підлому шляху - через покарання жінок і дітей-Українців, які втекли у Польщу через війну, вважаючи цю країну найбільшим другом України.
ГАРНА ІДЕЯ - Зе влада срати в Польщі більше не буде.
Яка погроза ЗСУ, ти комік з цирку ?
Влада Польща заборонила робити демпінгову торгівлю зерном на територіїх Польщі як це робили зеленський зі своїм ОП і Зе владою, скуповуючи зерно за безцінь у українських фермерів.
2. Погроза ЗСУ припинити постачання зброї. І це погроза, навіть, не тільки ЗСУ, а і всьому українському народу.
Сам чьїх будєш, що топиш проти України за поляків? Кацап? Щезни.
Це ваш Зе клоун замість озброювати ЗСУ три роки обкрадав ЗСУ і клав на ці грощі асфальт для того щоб кацапи зайшли з Білорусі по новим заасфальтованим широким шляхам прямо до Чорнобиля і Київа, але у вас дебілів чомусь Поляки винні.
Ні, хлопчику, не насрав, а підгодував одних і дав підзаробити іншим. Але декотрим хитрожопим, які хочуть і добре нажитись і ще й дотації отримати, це не сподобалось.
Єдине запитання, а хто в нас ті українські бариги і як вони "непов`язані" з тою мерзенною зеленю владою? Бо ж вона почала бикувати і їх кришувати. Ну чого б то?
Ну так в чому причина всієї тої херні? Ну ніяк не втямиш?
Ще раз: чьїх будєш? Які українські бариги? В скандалах навколо УПА, волинських подій та Бандери, які повторюю, ЗАВЖДИ ініціюють і роздмухують поляки, теж українскі бариги з зеленою владою винні?
Я би і не дивувався подібному, бо ще не усі розуміють , що " ідучи в Європу" треба елементарно виконувати приписи своїх Законів , Законів Країни , з котрою спілкуєшся і , більш того , Законів тієї спілки , членом якої ти так довго бажаєш стати....але прешся з заднього двору замість зайти , як нормальні люди, через двері
Миру нам
А ідіоти із секти свідків 73% розказують, що у польщі немає корупції.
За Грішу ручаюсь - Зе гондона як і тебе він посиалє на три букви )
Ваш Зе клоун обісрався зі спекуляціями і демпінгом на зерно в Польщі, а ви тут боти відбілююте його, обливаючи поляків гноєм.
" всі нам винні, всі кругом вороги."
Запам'ятайте зенедолугі, ніхто нам нічого не винен і нікого ми не захищаємо. Ми боримось за свою державність. Але було краще, якби без цієї вдади.
Перестаньте вірити зепроросійській владі.
Доречі, вже всі помітили, як корона з голови " найвиличнішого" сповзала?
до чого тут СРСР? до України?? ну до чого?
А от Дуда -- от що він собі думає?!!? На кону "безпека Європи"! от недолугий...
Ви там петиціями приструніть запал вашого міні-черчіля **********, щоб зважав на заявочки..
Хоча й казав, що нікому окрім батьків...
А бідні польські фермери все одно отримають додакові гроші для покриття збитків із бюджету ЄС.
Украінське зерно призначалося для африканців і країн близького сходу які ніби голодували.
А тут раптом Польща протестує !!??
Допускаю що зелені могли скинути зерно в Польщі що є набагато дешевше !!!
Інакше пояснити не можу
Все чітко і доступно.👍
Из-за приближающихся выборов стали особо чувствительны, ходят с шишечками на лбу от моления в костеле. Кроме того, приближается праздник на который они посещают и украшают кладбища. Можно посоветовать не трогать их пока, не снимать накладную шишечку.