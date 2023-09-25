За сутки на южном направлении россияне потеряли 176 солдат, 38 единиц техники и 4 склада, - Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию о боевой работе ВСУ в течение 25 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.

Тарнавский отметил: "На Таврическом направлении идет работа Сил обороны.

Всего за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал наши позиции и совершил 698 обстрелов, нанес 21 авиаудар. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 821 огневую задачу.

За последние сутки потери врага составили 176 человек (безвозвратные – 59, раненые – 117). Уничтожены 38 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 7 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 СПГ, 18 БпЛА, 1 единица автомобильной техники и 2 единицы специальной техники.

Также уничтожены 4 склада боеприпасов и 2 других важных объекта врага".

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