На Мелитопольском направлении враг пытается вернуть утраченные позиции, - Силы обороны

Россияне пытаются вернуть утраченные позиции на Мелитопольском направлении и постоянно перебрасывают резервы, чтобы восполнить потери.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что увеличения вражеской группировки на Мелитопольском направлении нет, однако враг постоянно подтягивает туда резервы. Причиной этого являются постоянные потери у россиян.

"Враг продолжает окапываться в глубине обороны, то есть укрепляет свои объекты в инженерном плане. Фиксируется минирование, и россияне пытаются вернуть утраченные позиции, то есть бросают вперед пехоту, на определенных направлениях прощупывают нашу оборону", - отметил Штупун.

Он также отметил, что россияне предпочитают сберечь технику, поэтому кидают в атаку пехоту без поддержки.

"Иногда прикрывает ее какой-то техникой, но ее наши ребята сразу выбивают и потому враг пытается ее беречь. А народ не бережет", - добавил Штупун.

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