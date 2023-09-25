Местные власти Белгородской области заявляют о сбивании 7 беспилотников

Российское ПВО якобы сбило 7 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Массированную атаку беспилотников отразило наше ПВО! В небе над Гайворонским городским округом сбито 7 БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. Обломки беспилотников якобы повредили гражданский автомобиль.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курском районе.

Пока нет официального комментария этой информации со стороны Украины.

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