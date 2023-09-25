Местные власти Белгородской области заявляют о сбивании 7 беспилотников
Российское ПВО якобы сбило 7 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Массированную атаку беспилотников отразило наше ПВО! В небе над Гайворонским городским округом сбито 7 БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. Обломки беспилотников якобы повредили гражданский автомобиль.
Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курском районе.
Пока нет официального комментария этой информации со стороны Украины.
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знову уламки нижче ватерлінії?
ну таке - в бєлгороді по понеділках щє і не таке буває...
Токо стекла сыпятся.Похлеще чем в Бахмуте.