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Местные власти Белгородской области заявляют о сбивании 7 беспилотников

війна,ппо

Российское ПВО якобы сбило 7 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Массированную атаку беспилотников отразило наше ПВО! В небе над Гайворонским городским округом сбито 7 БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. Обломки беспилотников якобы повредили гражданский автомобиль.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курском районе.

Пока нет официального комментария этой информации со стороны Украины.

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Автор: 

беспилотник (3571) россия (95454) Белгород (449)


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Снова нефтебазами сбивали?
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25.09.2023 23:19 Ответить
Звикайте кацапи до цих милих птаШОК
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25.09.2023 23:19 Ответить
причому надводних 🤣
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25.09.2023 23:25 Ответить
а шо з дахами?
знову уламки нижче ватерлінії?
ну таке - в бєлгороді по понеділках щє і не таке буває...
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25.09.2023 23:29 Ответить
Доброі ночі , кацапи - ми з Украіни
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25.09.2023 23:42 Ответить
І ще 20 ракет шторм шадоу і 50 атакамсів
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26.09.2023 00:18 Ответить
Та там в Белгороде, как послушаешь Гладкова, так вооще каждый день раз по 100 бомбят.
Токо стекла сыпятся.Похлеще чем в Бахмуте.
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26.09.2023 03:37 Ответить
Значить безпілотники попали куди треба.
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26.09.2023 00:22 Ответить
А що тільки мені слухать як збивають кацапські дрони неподалік від мене? Нехай і вони слухають,дивляться і не сплять у ночі!
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26.09.2023 04:18 Ответить
 
 