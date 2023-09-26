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Войска РФ без успеха наступают возле Бахмута и Авдеевки, - ISW

бахмут

Войска РФ пытаются наступать в районе Бахмута и Авдеевки, однако, безуспешно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет ISW.

По обновленным данным, российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Кроме того, ISW до сих пор не видела визуального подтверждения того, что российские войска захватили Орехово-Василовку.

Также украинский Генштаб сообщил, что российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клищиевки и восточнее и юго-восточнее Богдановки, что в 7 км северо-западнее Бахмута.

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Российские войска атаковали возле Марьинки и на южных подступах к Авдеевке. Но не имели там успеха. Они безуспешно пытались отбить утраченные позиции вблизи Новомихайловки.

ВСУ вели наступление в районе западной границы Донецкой и Запорожской областей. Также украинские войска продолжали боевые действия на островах в Днепре на Юге Украины.

Автор: 

армия РФ (19154) Бахмут (1601) Авдеевка (2444) ISW (493)


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ага,наступают возле бахмута)))),наступили,***** получили и еще больше отрицательно наступили в минус 500 метров)))
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26.09.2023 06:51 Ответить
Зетблогерские гниды воют что такими тупыми атаками скоро угробят последние резервы.
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26.09.2023 06:58 Ответить
 
 