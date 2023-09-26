Латвийские полицейские могут штрафовать за наклейки "Я русский" на автомобиле

Полиция Латвии считает недопустимым клеить на авто наклейки с "потенциально провокационными надписями на русском языке", в частности, "я россиянин/россиянка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом полиция Латвии отметила в Twitter.

"Полицейские в случае обнаружения транспортных средств, покрытых такими надписями, безотлагательно приписывают лицам их устранить, а также разъясняют цели и мотивы размещения такой надписи. Лица могут быть привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

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