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Латвийские полицейские могут штрафовать за наклейки "Я русский" на автомобиле

латвія

Полиция Латвии считает недопустимым клеить на авто наклейки с "потенциально провокационными надписями на русском языке", в частности, "я россиянин/россиянка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом полиция Латвии отметила в Twitter.

"Полицейские в случае обнаружения транспортных средств, покрытых такими надписями, безотлагательно приписывают лицам их устранить, а также разъясняют цели и мотивы размещения такой надписи. Лица могут быть привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Читайте: Польша присоединилась к запрету на въезд автомобилей на российских номерах

Автор: 

авто (4203) Латвия (1331)


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Топ комментарии
+26
Кто то видел автомобиль с надписью " я украинец, я поляк, немец"?
На самом деле те кто оставляет такие надписи они не русские. Они совки, ватники, сталинисты, и за войну.
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26.09.2023 07:53
+19
Надо было конфисковать в пользу ВСУ,что бы скрепы у лаптя лопнули.
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26.09.2023 07:47
+17
лишнехромосомные кацапздолы не понимают, что для адекватных людей во всём мире надпись "я - руzzкий" означает "я - дебил"
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26.09.2023 08:00
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Правила форума Совет форумчан
Надо было конфисковать в пользу ВСУ,что бы скрепы у лаптя лопнули.
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26.09.2023 07:47 Ответить
Кто то видел автомобиль с надписью " я украинец, я поляк, немец"?
На самом деле те кто оставляет такие надписи они не русские. Они совки, ватники, сталинисты, и за войну.
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26.09.2023 07:53 Ответить
дуже сумнівно, шо справжній латвієць, литовець чи естонець, нвпише - "я уЗкій", для чого?? !! Більш ймовірно, шо це реально - кацапи!!
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26.09.2023 08:04 Ответить
Не "латвієць" ! "Латиш"!
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26.09.2023 08:37 Ответить
акцентування на національній приналежності і такій формі - ознака психічного розладу та бажання продемонструвати всім свою начебто велич
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26.09.2023 09:48 Ответить
А русскіє це не совки, ватники, сталинисты, и за войну???
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26.09.2023 10:32 Ответить
Я уже не уверен что есть разница между русскими и совками. У меня впечатление что совков среди русских большинство. Но совки называют себя русскими.
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26.09.2023 15:41 Ответить
Для меня всегда существовала разница между русскими и россиянами. Хотя сейчас этой разницы практически не видно. Они все "варятся" одном дерьме.
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26.09.2023 14:40 Ответить
а можуть зразу депортувати на любімую родіну, з позбавленням документів на проживання в ненависному ЄС??!! нах. людина має мучитись, к бєрьозкам зразу!!
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26.09.2023 07:53 Ответить
А якщо гумовим дрином по склу, драндуль стане фіолетовим в цяточку.
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26.09.2023 07:53 Ответить
Казав мені дідок у 90-ті в Рені: ПОліцаї ркмунські не церемонилися: іде по вулиці Бачить невимите вікно на будинку Викликав господарів Мовчки показав пальцем на вікно і пішов На другий день іде - вікно немите Бахнув кийком по склу і пішов А скло тоді було дороге!
До речі - у Сергійовича росте вже СЬОМИЙ онук!!! А старший - курсант хорватського військово-морського ліцею! Готуються кадри для ВМСУ!!!
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26.09.2023 08:43 Ответить
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26.09.2023 07:58 Ответить
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26.09.2023 08:36 Ответить
лишнехромосомные кацапздолы не понимают, что для адекватных людей во всём мире надпись "я - руzzкий" означает "я - дебил"
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26.09.2023 08:00 Ответить
Они другого не понимает, что название "русский" это единственный этнос в мире, самоназвание которого есть ответ не на вопрос "Кто ты?", а "Чей ты?"
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26.09.2023 08:03 Ответить
Це прикметник, але щодо скрепоносців розуміння цього слова, як іменник, то трабл.
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26.09.2023 08:19 Ответить
"Я рюззкій" - означає нелюдь та мразота.
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26.09.2023 11:07 Ответить
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26.09.2023 08:17 Ответить
Дебіли, як є.
В основі будь-якої країни має лежати національна ідея, державна ідеологія, єдині історичні та моральні цінності.
Які у них "цінності"...?
Царський імперський прапор-триколор із червоною комуністичною зіркою.
Микола Другий та Ленін як продовжувачі однієї справи.
Криваві маніяки Іван Грозний та Петро Перший як національні герої.
Ідеї православ'я та марксизму в одній теорії...
Ні, мають право, звичайно, змішувати все це в одній тарілці. Їхня особиста справа, але до інших зі своїми "цінностями" навіщо потикатися.
У мене приятель із задоволенням жере копчену рибу зі згущеним молоком. Нехай жере, але коли він спробував мені пояснити, наскільки це смачно, я його слухати відмовився. А якщо насильно когось змушувати рибу зі згущеним молоком...
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26.09.2023 08:35 Ответить
Ідея Вашого знайомого направду не нова.
Був такий серіал - "Альф". В українській адаптації (саме в адаптації, а не перекладі) - шедевральна штука. В одному епізоді Альф (метроворосле руде мохнате чудо, що звалилось на голову американській родині) озвучив схоже гастрономічне уподобання: "Згущене молоко - найкращий маринад для оселедців!".
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26.09.2023 20:04 Ответить
Треба навпаки ліпити ці наліпки кожному руському, щоб було зрозуміло що це за людина яка обрала пуйла і підтримує війну.
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26.09.2023 08:19 Ответить
На лобі.
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26.09.2023 09:44 Ответить
Ракова пухлина на планеті Земля. Бункерна потвора домаглася своєї мети, зайде в історію, як самий дурковатий правитель країни за всю епоху людства.
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26.09.2023 08:19 Ответить
узкім не сидиться в себе на параші
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26.09.2023 08:21 Ответить
Им будут доклеивать стикеры "СВИНЬЯ".
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26.09.2023 08:23 Ответить
русский - мозгом узкий!
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26.09.2023 08:28 Ответить
Цікавіше було б прочитати заголовок
"Латвійські поліцейські за наліпку "Я русский" можуть обстріляти з кулемета."
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26.09.2023 08:39 Ответить
Наліпки "Я КАЦАП!" є?
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26.09.2023 09:09 Ответить
Дуже смішно, "я український" ще ніхто не здогадався наліпити, бо то стаття.
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26.09.2023 09:54 Ответить
Яка?
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26.09.2023 10:12 Ответить
Ну й даремно. Як тоді знати кому колеса різати?
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26.09.2023 10:11 Ответить
 
 