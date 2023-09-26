Латвийские полицейские могут штрафовать за наклейки "Я русский" на автомобиле
Полиция Латвии считает недопустимым клеить на авто наклейки с "потенциально провокационными надписями на русском языке", в частности, "я россиянин/россиянка".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом полиция Латвии отметила в Twitter.
"Полицейские в случае обнаружения транспортных средств, покрытых такими надписями, безотлагательно приписывают лицам их устранить, а также разъясняют цели и мотивы размещения такой надписи. Лица могут быть привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+26 Oleksander Khomenko
показать весь комментарий26.09.2023 07:53
+19 Павел Орехов #471317
показать весь комментарий26.09.2023 07:47
+17 albano miner
показать весь комментарий26.09.2023 08:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На самом деле те кто оставляет такие надписи они не русские. Они совки, ватники, сталинисты, и за войну.
До речі - у Сергійовича росте вже СЬОМИЙ онук!!! А старший - курсант хорватського військово-морського ліцею! Готуються кадри для ВМСУ!!!
В основі будь-якої країни має лежати національна ідея, державна ідеологія, єдині історичні та моральні цінності.
Які у них "цінності"...?
Царський імперський прапор-триколор із червоною комуністичною зіркою.
Микола Другий та Ленін як продовжувачі однієї справи.
Криваві маніяки Іван Грозний та Петро Перший як національні герої.
Ідеї православ'я та марксизму в одній теорії...
Ні, мають право, звичайно, змішувати все це в одній тарілці. Їхня особиста справа, але до інших зі своїми "цінностями" навіщо потикатися.
У мене приятель із задоволенням жере копчену рибу зі згущеним молоком. Нехай жере, але коли він спробував мені пояснити, наскільки це смачно, я його слухати відмовився. А якщо насильно когось змушувати рибу зі згущеним молоком...
Був такий серіал - "Альф". В українській адаптації (саме в адаптації, а не перекладі) - шедевральна штука. В одному епізоді Альф (метроворосле руде мохнате чудо, що звалилось на голову американській родині) озвучив схоже гастрономічне уподобання: "Згущене молоко - найкращий маринад для оселедців!".
"Латвійські поліцейські за наліпку "Я русский" можуть обстріляти з кулемета."