Власти Курской области сообщили о сбросе взрывчатки на электрическую подстанцию: Обесточены 7 населенных пунктов

Неизвестные беспилотники продолжают донимать Курскую область РФ. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил о якобы сбросе взрывного устройства на электрическую подстанцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Старовойта.

По его словам, утром в селе Снагость Кореновского района якобы украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию.

"Обесточены 7 населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады начнут возобновление электроснабжения, как только позволит ситуация", - уверяет он.

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