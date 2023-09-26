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Власти Курской области сообщили о сбросе взрывчатки на электрическую подстанцию: Обесточены 7 населенных пунктов

область,курська

Неизвестные беспилотники продолжают донимать Курскую область РФ. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил о якобы сбросе взрывного устройства на электрическую подстанцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Старовойта.

По его словам, утром в селе Снагость Кореновского района якобы украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию.

"Обесточены 7 населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады начнут возобновление электроснабжения, как только позволит ситуация", - уверяет он.

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Автор: 

беспилотник (3571) Курск (1091)


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Топ комментарии
+12
Зачем Брянская Наротная Риспублика дамбит Курскую Наротную Риспублику?
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26.09.2023 08:20
+10
навіщо самі себе ********,
це ж трансформаторів треба понакупляти
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26.09.2023 08:19
+10
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26.09.2023 08:28
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Правила форума Совет форумчан
навіщо самі себе ********,
це ж трансформаторів треба понакупляти
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26.09.2023 08:19 Ответить
Зачем Брянская Наротная Риспублика дамбит Курскую Наротную Риспублику?
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26.09.2023 08:20 Ответить
"Лафа" кацапам! Тепер всі свої "праёбы"можна списувать на "хахляцкие БПЛА"
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26.09.2023 08:28 Ответить
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26.09.2023 08:28 Ответить
Все йде за планом. За планом Залужного. 😂💥🇺🇦
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26.09.2023 08:34 Ответить
Місцеві щось там вкрали та кинули гранату. Вміння гарно і впевненно брехати це вищий пілотаж в політиці. Старовойт тягне на Гуру.
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26.09.2023 08:38 Ответить
То в них зараз тренд - раніше крали й їх саджали, а зараз почнуть красти ВСЕ, підривати й списувати на "клятих укрів"...

У мокш мізки тільки в одну сторону працюють - вкрасти.

Бавовни побільшае, маркети й бутіки, магазини електроники скоро підривати почнуть.
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26.09.2023 08:47 Ответить
Якою мірою міряєте, тією й вам, кацапам, відміряно буде.
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26.09.2023 08:46 Ответить
А зачем им электричество, если они им пользоваться не умеют?
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26.09.2023 08:51 Ответить
Свято наближається, прикро що Зеленського призначенці неготовалися до нього!
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26.09.2023 08:52 Ответить
Оце діло. Зимою це треба буде робити. І почастіше. Знищили нам трансформатор-знищили кацапам трансформатор. Підстанція-підстанція у відповідь. І так далі. Кацапи-це як собака Павлова. Все розуміють лише через елементарні рефлекси.
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26.09.2023 09:11 Ответить
Тю , та ви ж сказали , що все позбивали

Чи ви наші дрони-камікадзе трансформаторами вирішили позбивати.

Це АналоГовнет
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26.09.2023 09:20 Ответить
 
 