Власти Курской области сообщили о сбросе взрывчатки на электрическую подстанцию: Обесточены 7 населенных пунктов
Неизвестные беспилотники продолжают донимать Курскую область РФ. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил о якобы сбросе взрывного устройства на электрическую подстанцию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Старовойта.
По его словам, утром в селе Снагость Кореновского района якобы украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию.
"Обесточены 7 населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады начнут возобновление электроснабжения, как только позволит ситуация", - уверяет он.
Топ комментарии
+12 Валерий Коломиец #502756
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+10 Алекс Скела
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це ж трансформаторів треба понакупляти
У мокш мізки тільки в одну сторону працюють - вкрасти.
Бавовни побільшае, маркети й бутіки, магазини електроники скоро підривати почнуть.
Чи ви наші дрони-камікадзе трансформаторами вирішили позбивати.
Це АналоГовнет