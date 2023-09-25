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В российском Курске утром гремели взрывы

курск

В Курске снова раздались взрывы. В городе, предварительно, работали системы противовоздушной обороны из-за якобы атаки БПЛА. В результате происшествия повреждены здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Около половины седьмого утра в Курске были слышны взрывы. В сети озвучивают данные, что предварительно, в результате работы ПВО, был сбит какой-то беспилотник. Местные паблики пишут, что над одним из районов города поднимается дым.

В результате обломки дрона повредили крышу частного дома. На место отправились пожарные.

Также читайте: В Курске второй раз за день слышны взрывы. Губернатор Старовойт сообщает о работе ПВО

Автор: 

взрыв (6731) Курск (1091)


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Топ комментарии
+16
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25.09.2023 07:32
+9
это уже С-стабильность.
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25.09.2023 07:31
+8
Курськ це Україна
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25.09.2023 07:31
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это уже С-стабильность.
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25.09.2023 07:31 Ответить
Курськ це Україна
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25.09.2023 07:31 Ответить
курськ має затопити, а не затонути...так ванга сказала
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25.09.2023 07:36 Ответить
О, Шойгу одразу почав виконувати доручення!
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25.09.2023 07:31 Ответить
А если не выконае, то шо тада?
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25.09.2023 07:39 Ответить
Зы... пыня шо-та не договаривает.
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25.09.2023 07:40 Ответить
Відправлять на курси до Пригожина
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25.09.2023 07:50 Ответить
Угу, тем более , шо пыня тяготiе очистити простiр навколо себе вiд потенцiйних свiдкiв.
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25.09.2023 08:07 Ответить
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25.09.2023 07:32 Ответить
перемога буде тоді . коли сбудуться пророчі слова з пісні Шнура, -мацква сгорела целиком...
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25.09.2023 07:47 Ответить
Ога, щаз. Здесь идут новости мощным посылом, со всех сторон, шо намечаются мирные переговоры, в самом ближайшем времени. Эта новость дошла даже до ООН.
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25.09.2023 08:09 Ответить
..с кем переговоры с мокшанским быдлом!!! О чем можно говорить с тварями !!!!
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25.09.2023 10:26 Ответить
Це ЗСУ намацали точку G. 😂
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25.09.2023 08:24 Ответить
не доброго вам ежедневного утра , пид...сы
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25.09.2023 08:31 Ответить
...вой на болотах мацковии,ударить так чтобы твари подавились и тишина....
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25.09.2023 10:24 Ответить
 
 