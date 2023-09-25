В российском Курске утром гремели взрывы

В Курске снова раздались взрывы. В городе, предварительно, работали системы противовоздушной обороны из-за якобы атаки БПЛА. В результате происшествия повреждены здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Около половины седьмого утра в Курске были слышны взрывы. В сети озвучивают данные, что предварительно, в результате работы ПВО, был сбит какой-то беспилотник. Местные паблики пишут, что над одним из районов города поднимается дым.

В результате обломки дрона повредили крышу частного дома. На место отправились пожарные.

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