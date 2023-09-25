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Новини За кордоном
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вибух (3766) Курськ (82)

У російському Курську зранку пролунали вибухи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

курськ

У Курську знову пролунали вибухи. У місті, попередньо, була робота систем протиповітряної оборони через нібито атаку БПЛА. Внаслідок події є пошкодження будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Близько пів на сьому ранку у Курську було чутно вибухи.  У мережі озвучують дані, що попередньо в результаті роботи ППО був збитий якийсь безпілотник. Місцеві пабліки пишуть, що над одним із районів міста підіймається дим.

Внаслідок цього уламки дрона пошкодили дах приватного будинку. На місце вирушили пожежники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Курську вдруге за день чути вибухи. Губернатор Старовойт повідомляє про роботу ППО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
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25.09.2023 07:32
+9
это уже С-стабильность.
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25.09.2023 07:31
+8
Курськ це Україна
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25.09.2023 07:31
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это уже С-стабильность.
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25.09.2023 07:31 Відповісти
Курськ це Україна
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25.09.2023 07:31 Відповісти
курськ має затопити, а не затонути...так ванга сказала
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25.09.2023 07:36 Відповісти
О, Шойгу одразу почав виконувати доручення!
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25.09.2023 07:31 Відповісти
А если не выконае, то шо тада?
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25.09.2023 07:39 Відповісти
Зы... пыня шо-та не договаривает.
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25.09.2023 07:40 Відповісти
Відправлять на курси до Пригожина
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25.09.2023 07:50 Відповісти
Угу, тем более , шо пыня тяготiе очистити простiр навколо себе вiд потенцiйних свiдкiв.
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25.09.2023 08:07 Відповісти
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25.09.2023 07:32 Відповісти
перемога буде тоді . коли сбудуться пророчі слова з пісні Шнура, -мацква сгорела целиком...
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25.09.2023 07:47 Відповісти
Ога, щаз. Здесь идут новости мощным посылом, со всех сторон, шо намечаются мирные переговоры, в самом ближайшем времени. Эта новость дошла даже до ООН.
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25.09.2023 08:09 Відповісти
..с кем переговоры с мокшанским быдлом!!! О чем можно говорить с тварями !!!!
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25.09.2023 10:26 Відповісти
Це ЗСУ намацали точку G. 😂
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25.09.2023 08:24 Відповісти
не доброго вам ежедневного утра , пид...сы
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25.09.2023 08:31 Відповісти
...вой на болотах мацковии,ударить так чтобы твари подавились и тишина....
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25.09.2023 10:24 Відповісти
 
 