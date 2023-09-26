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Европейские компании до сих пор транспортируют российскую нефть, - Bloomberg

танкер,нафта

В настоящее время европейские компании все еще транспортируют российскую нефть, несмотря на установленный ценовой предел.

Как пишет Bloomberg, об этом говорится в отчете Центра исследования энергии и чистого воздуха в Хельсинки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия до сих пор полагается на европейские услуги для транспортировки своей нефти, несмотря на то, что цены на российские поставки превышают ценовой предел, установленный Группой семи", - говорится в материале.

Отмечается, что около двух третей сырой российской нефти и горючего транспортируется судами, которые застрахованы или принадлежат компаниям в государствах Группы семи и союзникам, которые ввели ценовой предел.

"Это показывает, что Москва до сих пор активно использует европейскую транспортную сферу", – утверждает Bloomberg.

Ценовое ограничение было установлено для того, чтобы оставить российскую нефть на мировом рынке, однако существенно снизить доходы Кремля.

Читайте: РФ обходит санкции G7 по ограничению цен на нефть, - Financial Times

"Помимо использования европейских судов, Россия также собрала так называемый теневой флот танкеров, действующих вне юрисдикции введенных санкциями государств. Они обычно перевозят нефть на меньшие расстояния, где тот же объем может быть транспортирован меньшим количеством судов", - напоминает агентство.

Однако исследователи указывают, что государства не прилагают достаточно усилий по принуждению к соблюдению ценового ограничения на российскую нефть. "Больше чем из-за использования "теневого флота", влияние ограничения цены на нефть ослабляет несостоятельность участвующих правительств в полной мере принуждать к соблюдению границы и наказывать нарушителей", - сказал один из авторов отчета Исак Леви.

Также читайте: Германия продолжает покупать российскую нефть через Индию, - Spiegel

Автор: 

нефть (1917) россия (95454)


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26.09.2023 08:55 Ответить
Тв ви що? Там для бені шукають шляхи невинного
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26.09.2023 09:02 Ответить
Санкції такі потужні,що аж гравітацію Землі змінюють))
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26.09.2023 09:04 Ответить
От і усе. Така ціна вашим санкціям. Так само, до речі, які і "санкціям" на постачання електроніки та інших комплектуючих.
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26.09.2023 09:43 Ответить
Такое ощущение что санкциям подвергся даже английмкий, его гуглы перестали переводить
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26.09.2023 13:55 Ответить
Западу надо было запрещать вообще транспортировать кацапскую нефть, а не искать для себя выгоду. Невозможно определить какая цена конкретной перевозимой нефти.
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26.09.2023 10:09 Ответить
Шойгу!!! Где **** *** переводчики с английского!!!!
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26.09.2023 13:53 Ответить
 
 