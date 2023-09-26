Европейские компании до сих пор транспортируют российскую нефть, - Bloomberg

В настоящее время европейские компании все еще транспортируют российскую нефть, несмотря на установленный ценовой предел.

Как пишет Bloomberg, об этом говорится в отчете Центра исследования энергии и чистого воздуха в Хельсинки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия до сих пор полагается на европейские услуги для транспортировки своей нефти, несмотря на то, что цены на российские поставки превышают ценовой предел, установленный Группой семи", - говорится в материале.

Отмечается, что около двух третей сырой российской нефти и горючего транспортируется судами, которые застрахованы или принадлежат компаниям в государствах Группы семи и союзникам, которые ввели ценовой предел.

"Это показывает, что Москва до сих пор активно использует европейскую транспортную сферу", – утверждает Bloomberg.

Ценовое ограничение было установлено для того, чтобы оставить российскую нефть на мировом рынке, однако существенно снизить доходы Кремля.

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"Помимо использования европейских судов, Россия также собрала так называемый теневой флот танкеров, действующих вне юрисдикции введенных санкциями государств. Они обычно перевозят нефть на меньшие расстояния, где тот же объем может быть транспортирован меньшим количеством судов", - напоминает агентство.

Однако исследователи указывают, что государства не прилагают достаточно усилий по принуждению к соблюдению ценового ограничения на российскую нефть. "Больше чем из-за использования "теневого флота", влияние ограничения цены на нефть ослабляет несостоятельность участвующих правительств в полной мере принуждать к соблюдению границы и наказывать нарушителей", - сказал один из авторов отчета Исак Леви.

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