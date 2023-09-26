Мужчины, незаконно пересекшие границу, по возвращении будут привлекаться к ответственности, - ГПСУ
Военнообязанные мужчины, выехавшие из Украины незаконно, не смогут избежать ответственности.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Это будет касаться мужчин, которые решили вернуться в Украину после незаконного выезда за границу.
Демченко рассказал, что есть попытки незаконного пересечения по зеленому участку границы. То есть это происходит за пределами пунктов пропуска.
"Наши военнослужащие пропускают людей исключительно на основании тех условий и правил, которые действуют в соответствии с постановлением правительства, регламентирующим пересечение границы для граждан Украины", - пояснил он.
В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что те военнообязанные мужчины, которые пересекли границу незаконным способом, не смогут избежать ответственности за нарушение.
"Если кто-то незаконно все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он избежит наказания, - сказал Демченко.
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Мова йшла про тих, хто хоче зараз виїхати, а ти виїхав до війни. При цьому триндів про тих, хто хоче виїхати дід час війни.
Для цього і придумали термін "військовозобов*язаний". Це стратег. резерв на випадок великої війни. На час війни громадянські права частково обмежуються Законом.
А повістка то вже інструмент.
Так же в ней сказано,что высшей ценностью является ЖИЗНЬ и права!
А так же, что в обязанности ГОСУДАРСТВА входить обеспечить безопасность жизнь, здоровья неприкосновенность личности, равенство, презумпция невиновности. Кроме того оборона государства возложена на ЗСУ!!!!
И много ДРУГИХ прав, которые даны человеку природой, а не государством!
Уклонение от мобилизации тем более у военное время это преступление
На зсу возложено,,?
Да
Но когда постоянные потери то пополняют людьми потому что на войне это основной ресурс
Если граждане НЕ ХОТЯТ служить и воевать -это их КОНСТИТУЦИОННОЕ и ПРИРОДНОЕ ПРАВО!!!
Это проблемы государства, что люди не видят для себя причин воевать за такое государство!
Государство может НАНЯТЬ для этого граждан ДРУГИХ государств! Тем более деньги ЕСТЬ, они постоянно РАЗВОРОВАНЫ ВЛАСТЬЮ!!!
Справа № Номер провадження 1-к
"tel:23 23 " серпня tel:2023 2023 р.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151?fbclid=IwAR3feEztfYqqhRLqsj0hBsrqXQiA5YMEmRQg7WF3Ekuo4Y8a30k1fQ73KK4
И читай его ВЕСЬ!
ЭТО НЕ МОЁ МНЕНИЕ, А СУДА!!!
Это называется не беженец а уклонист который не хочет погибнуть за свою страну -а логически эти люди должны были быть давно на Донбассе и погибать
Каждый человек имеет право на жизнь, здоровье и неприкосновенность! В Конституции указано, что жизнь - есть ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ!!! ЖИЗНЬ, а не государство или что то еще...!!!
В конституції написано що в Україні безкоштовна медицина і освіта
Але цього немає
А ще в конституції є такі закони про військовий обов'язок
Україна не відмовилась від строкової служби і від мобілізації
Тому всі ті люди які поїхали під час війни без причини вони є ухилянтами
Як ви кажете держава повинна забезпечити вам безпеку життя
Але коли в державі масштабна війна безпеку щодо вашого життя ніхто гарантувати не буде
Бо ви є просто ресурс який можна використовувати для війни
І ви мабуть здоровий чоловік який мав би загинути на війні а не ховатися від війни
Согласно приговору суда "служба и работа может быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНОЙ, и иное является формой РАБСТВА!!!"
КАК государство должно было и должна обеспечить безопасность граждан - это заботы ГОСУДАРСТВА, а не граждан!!!
У государства НЕТ права лишать жизнь человека, ставить ее и его здоровье род угрозу, ЧЕМ БЫ государство ( в ьом числе в лице представителей власти и чиновников) не пыталось это объяснить или оправдать! Более то го образ жизни, поведения, управления и т.д. этих представителей позволяют САМИМ служить, воевать за это государство! Однако они этого НЕ ДЕЛАЮТ! НАПРИМЕР депутаты ВР! Что в свою очередь говорит о том, что ОНИ УМЫШЛЕННО искажают трактование Конституции, а следовательно как мне кажется утратили доверие к себе и к своим решениям!
Согласно международного права, жизнь человека это "не ресурс"!
Человек вправе позаботится о себе сам ЛЮБЫМ спосоьом, если его государство не в состоянии, или не хочет обеспечить его безопасность!
И каким образом государство защитит этих граждан ?
В смысле освободить от мобилизации?
Это смешно выглядит тем более у военное время
И освобождение территорий зависит больше от народа чем от чиновников
Потому что численность армии никогда не может быть лишней
И тем более каждый мобилизированый это ресурс который должен за других умереть чтобы другие жили и процветали
Вот например меня не мобилизируют а тебя мобилизовали значит ты должен за меня умереть
Это закон войны
После войны кто-то же должен остаться и жизнью наслаждаться?
Вот поэтому должны найти таких людей которых можно кинуть на войну
Например,
- заключит ( ДОБРОВОЛЬНЫЙ ) контракт на службу с гражданами Украины и/или иными странами! Как до "войны", так и во время неё!
Если люди НЕ ЖЕЛАЮТ, это проблемы государства!!!
Значит она не такая в глазах людей, за которую они бы были ГОТОВЫ воевать!
Повторюсь! У государства БЫЛИ 30 ЛЕТ (!), стать такой, за которую люди бы ХОТЕЛИ ДОБРОВОЛЬНО воевать!!!
То что вы уехали то ваше право только получается вы все время жили в стране которая не нравится
Почему раньше не уехать?
Страна была открыта для выезда всегда кто хотел мог уехать либо по Грин -карте либо просто работать
И наверное если бы не война вы ещё бы жили в той стране которая не нравится
А почему не нравится ?
Страна возможностей
Дал взятку и все проблемы решил
В США такое не проходит
Разве не такую страну народ хотел чтобы через деньги все решать?
Думаю народ это хотел и хочет
И вам тоже это нравится когда заплатил и левая справка в кармане
Либо суд на вашей стороне
Уехали потому что испугались калибров которые летят над вашим домом
Признайтесь что вы боитесь
А не то что страна такая
Страна возможностей все покупатся и продается
Я цьому кадру вже пояснював - це тому що наразі, немає війни на території США. Під час великих війн і там була мобілізація. Простий приклад "врятувати рядового Райяна".
И именно поэтому я знаю что и как !
Это возможно ты сидя в дерьме думаешь, что это норма и не слышишь запаха вони от того места где ты есть... и этот запах исходит и от тебя.
Нафиг ты тогда своими коментами пытаешься навязать свое мнение?
Живёшь в США живи кто не даёт ? Но ты пытаешься высказывать свое недовольство хотя никакого отношения не имеешь к Украине
И что значит жить в дерьме ?
Люди могут жить в любой стране и быть в дерьме потому что это зависит от человека подходит ему то что есть или нет и что он может делать
Поэтому странно слышать такие высказывания которые никак не касаются
Я например не очень интересуюсь новостями США хотя и могу почитать в интернете
Но мне это не нужно потому что это чужая страна и тем более меня не привлекает
И ты наверное российский эмигрант если у тебя такое злорадство
Потому что россиянин либо русский как там ещё называют.....
Всегда имеет злобу ко всем кто против
И не нужно мне "рот закрывать" пытаясь обмануть людей!
Це допоки на Турцію рашка не напала, а не дай Б..х, то теж призов буде.
Помітили закрномірність? чим далі людина від окопу, тим вона смілівіша та патріотичніша.
А так подумать зсу не безразмерные пополнять состав нужно постоянно
Потому что даже с болезнями мобилизируют
Країна відкрита була повністю отримав візу і поїхав а міг отримати пмж і лишитися
Тільки виглядає якось дивно
Боїтеся померти? Але смерть може настати там де не чекають
Моя думка що це добре коли Україна позбудеться не лояльних до себе людей
І якби була б війна в США ви також тікали б
Бо хто тоді буде воювати?
Тобто люди на твою думку народ повинен не воювати а зробити державний переворот натиснувши на владу що є 33 стаття
Але не під час війни
Будемо сподіватися що ви вже ніколи не повернетеся в країну яку ненавидиш
Бо після війни будуть всіх цих людей переслідувати які мали померти а залишились живі
Тому живи в США і ніколи не повертайся бо народ також не любить таких Хто свою шкуру рятував
І перед тим, як писати хєрню, вивчи матчастину. Ст. 33 Конституції можна обмежити виключно законом. Був законопроект про внесення змін до закону про порядок виїзду громадян. Але цей законопроект відхилений як неконституційний.
Марушка, ідіот, введення воєнного стану не означає автоматичне скасування всієї Конституції. Бо є перелік статей які заборонено скасовувати навіть під час воєнного стану. А ті які дозволено обмежувати обмежуються не як попало а відповідно до правової процедури. Щодо ст. 33 ця процедура не дотримана. Тому прикордонники можуть підтертися розпорядженняс свого керівника і змінами до постанови кабміну. Зрозумів, йолоп?
І нікому не треба розповідати про конституцію
Бо ти не в Україні був би ти в Україні кому ти про це розповів би?
Під час війни саме народ звільняє території бо зсу треба замінювати
А ви ухилянти шукаєте лазівки як відмазати щоб не здохнути
І так виходить по твоїх висновках мобілізація взагалі не повинна проводитись
Це слова ухилянта але який живе далеко
В Україні на таке не відреагували б на війну відправили б відразу якщо здоров'я є
То в чому причина? Давайте вся Україна не буде воювати
Бо на армію розраховувати не треба
І призивають навіть тих хто не служив
Ти поїхав бо ти знав що знання щодо конституції під час війни не стануть на заваді запроторити тебе на війну -бо ти є ресурс який можна використовувати
Багато хто знає конституцію але не стало приводом уникнення мобілізації бо так всі зможуть уникнути
Тому не розповідай про конституцію за допомогою неї як уникнути мобілізації
А скидати владу ніхто і не буде
Це такі виродки як ти скинули колишню владу
І втекли бо не збиралися жити далі
Бо я не приймав участь у майдані
І для таких як ти жодна влада не буде гарною
Ти дурень, Марушка. Бо ти нічим не кращий за мене. До прикладу, ти отримував чорну зарплату? Звітував про усі свої доходи? Сплачував податки з них? Не тринди про Батьківщину. Зараз всіляке гімно поспливало і корчить із себе хазяїв життя, бо не виїхало з України. Я вже з 2019 року не хотів жити і Україні, бо зрозумів з результатів виборів президента і парламенту, що я живу серед самовпевнених ідіотів
Срср как победил у войне ? Потому что никого не выпускали ни женщин ни детей они работали потому что это был ресурс который полезный на войне
И почему сейчас женщины и дети не могут быть на войне?
Зеленский дал право выезда и он ещё плохой
Например не выпуская людей из Ленинграда, государство ( СССР) совершило уничтожение его жителей и пыталось обвинить в этом Германию. Но во время Норнгберкого трибунала было доказано вина в этом СССР ,а не германии. Тоже самое, на мой взгляд, Украина делает со своими гражданами - уничтожая их не выпуская своих граждан и поработив их!!!!
А ти торочиш постійно тільки про права.
Крім того. Так, це конфлікт інтересів і кожне суспільство страждає від нього під час великих воєн.
І кожна країна якость його проходить. Або зникає в історії.
Всё остальное это плод твоей больной фантазии!
Тебе неизвестен термин "ВЕРХОВЕНСТВО"!?
Ось вас і мають притягнути до відповідальності