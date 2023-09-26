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Мужчины, незаконно пересекшие границу, по возвращении будут привлекаться к ответственности, - ГПСУ

кордон

Военнообязанные мужчины, выехавшие из Украины незаконно, не смогут избежать ответственности.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Это будет касаться мужчин, которые решили вернуться в Украину после незаконного выезда за границу.

Демченко рассказал, что есть попытки незаконного пересечения по зеленому участку границы. То есть это происходит за пределами пунктов пропуска.

"Наши военнослужащие пропускают людей исключительно на основании тех условий и правил, которые действуют в соответствии с постановлением правительства, регламентирующим пересечение границы для граждан Украины", - пояснил он.

В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что те военнообязанные мужчины, которые пересекли границу незаконным способом, не смогут избежать ответственности за нарушение.

"Если кто-то незаконно все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он избежит наказания, - сказал Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 украинцев-уклонистов задержали в Молдове

Автор: 

граница (5269) Демченко Андрей (283)


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Топ комментарии
+50
А елітні батальйони понесуть відповідальність? А синочки Данілова?
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26.09.2023 11:49
+39
Таки чутки влада запускає , щоб менше народу поверталося додому.
👈
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26.09.2023 11:50
+37
Так ніхто і не повернеться.
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26.09.2023 11:48
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Страница 4 из 4
На хєра мені туди йти, якщо у зв'язку із виїздом за кордон на постійне місце проживання з військового обліку знімають назавжди? І беруть на консульський облік з відміткою про це у закордонному паспорті. Не знаєш законодавства - не лізь у дискусію
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30.09.2023 01:44 Ответить
чувак, ти адекват ?

Мова йшла про тих, хто хоче зараз виїхати, а ти виїхав до війни. При цьому триндів про тих, хто хоче виїхати дід час війни.
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30.09.2023 11:22 Ответить
І під час війни чоловіки мають повне право виїжджати, поки не мобілізовані. Якщо ти підписав бойову повістку, тоді ти добровільно погодився з обмеженням своєї свободи пересування, і законом прямо передбачено, що ст. 33 Конституції обмежує свою дію щодо військовослужбовців під час проходження військової служби. Але поки людина цивільна, ст. 33 Конституції для неї діє повною мірою. Є воєнний стан чи нема - плювати, бо закон ніяк не пов'язує мобілізацію з можливістю виїзду за кордон. Тупі прикордонники просто взяли і заявили 24 лютого 2022 року о 9 ранку, що не будуть випускати. На підставі якогось внутрішнього відомчого розпорядження, якого ніхто в очі не бачив. А через день з'являється ще одна писулька, мовляв так і бути, дозволимо виїзд тим, хто є у ст. 23 Закону про мобілізацію. Лише у вересні 2022 року вносять відповідні зміни до постанови кабінету міністрів номер 57 про порядок пропуску через державний кордон. А у Закон про порядок виїзду громадян України за кордон ніяких змін немає. Отже, все шито білими нитками.
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01.10.2023 19:05 Ответить
Да шо ж такоє ...

Для цього і придумали термін "військовозобов*язаний". Це стратег. резерв на випадок великої війни. На час війни громадянські права частково обмежуються Законом.

А повістка то вже інструмент.
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02.10.2023 12:11 Ответить
А Конституция Украины гласит, что в Украине признаётся ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА! А НЕ обязанностей и закона!
Так же в ней сказано,что высшей ценностью является ЖИЗНЬ и права!
А так же, что в обязанности ГОСУДАРСТВА входить обеспечить безопасность жизнь, здоровья неприкосновенность личности, равенство, презумпция невиновности. Кроме того оборона государства возложена на ЗСУ!!!!
И много ДРУГИХ прав, которые даны человеку природой, а не государством!
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26.09.2023 22:13 Ответить
Не нужно ничего перекручивать
Уклонение от мобилизации тем более у военное время это преступление
На зсу возложено,,?
Да
Но когда постоянные потери то пополняют людьми потому что на войне это основной ресурс
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27.09.2023 08:42 Ответить
Согласно приговора суда "служба возможна ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНО! Иное является формой рабства!
Если граждане НЕ ХОТЯТ служить и воевать -это их КОНСТИТУЦИОННОЕ и ПРИРОДНОЕ ПРАВО!!!
Это проблемы государства, что люди не видят для себя причин воевать за такое государство!
Государство может НАНЯТЬ для этого граждан ДРУГИХ государств! Тем более деньги ЕСТЬ, они постоянно РАЗВОРОВАНЫ ВЛАСТЬЮ!!!
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27.09.2023 13:07 Ответить
Не треба перекручувати. Служба по контракту це одне. А мобілізація під час широкомаштабної війни це більш широкий захід направлений на захист країни.
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27.09.2023 15:40 Ответить
Открой приговор суда

Справа № Номер провадження 1-к
"tel:23 23 " серпня tel:2023 2023 р.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151?fbclid=IwAR3feEztfYqqhRLqsj0hBsrqXQiA5YMEmRQg7WF3Ekuo4Y8a30k1fQ73KK4

И читай его ВЕСЬ!
ЭТО НЕ МОЁ МНЕНИЕ, А СУДА!!!
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27.09.2023 16:22 Ответить
Беженца но не тех кто подлежит мобилизации тем более у военное время
Это называется не беженец а уклонист который не хочет погибнуть за свою страну -а логически эти люди должны были быть давно на Донбассе и погибать
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27.09.2023 08:16 Ответить
"это называется"...- твои фантазии...
Каждый человек имеет право на жизнь, здоровье и неприкосновенность! В Конституции указано, что жизнь - есть ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ!!! ЖИЗНЬ, а не государство или что то еще...!!!
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27.09.2023 13:09 Ответить
Це все не відповідає дійсності
В конституції написано що в Україні безкоштовна медицина і освіта
Але цього немає
А ще в конституції є такі закони про військовий обов'язок
Україна не відмовилась від строкової служби і від мобілізації
Тому всі ті люди які поїхали під час війни без причини вони є ухилянтами
Як ви кажете держава повинна забезпечити вам безпеку життя
Але коли в державі масштабна війна безпеку щодо вашого життя ніхто гарантувати не буде
Бо ви є просто ресурс який можна використовувати для війни
І ви мабуть здоровий чоловік який мав би загинути на війні а не ховатися від війни
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27.09.2023 14:33 Ответить
То что Украина ДАВНО и СИСТЕМАТИЧЕСКИ нарушает права человека , в том числе ПРИНУДИТЕЛЬНО, без ДОБРОВОЛЬНОГО желания и согласия граждан ПРИНУЖДАЛА и ПРИНУЖДАЕТ к службе, работам и т.д. - НИКАК не делает это КОНСТИТУЦИОННЫМ!

Согласно приговору суда "служба и работа может быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНОЙ, и иное является формой РАБСТВА!!!"

КАК государство должно было и должна обеспечить безопасность граждан - это заботы ГОСУДАРСТВА, а не граждан!!!

У государства НЕТ права лишать жизнь человека, ставить ее и его здоровье род угрозу, ЧЕМ БЫ государство ( в ьом числе в лице представителей власти и чиновников) не пыталось это объяснить или оправдать! Более то го образ жизни, поведения, управления и т.д. этих представителей позволяют САМИМ служить, воевать за это государство! Однако они этого НЕ ДЕЛАЮТ! НАПРИМЕР депутаты ВР! Что в свою очередь говорит о том, что ОНИ УМЫШЛЕННО искажают трактование Конституции, а следовательно как мне кажется утратили доверие к себе и к своим решениям!
Согласно международного права, жизнь человека это "не ресурс"!
Человек вправе позаботится о себе сам ЛЮБЫМ спосоьом, если его государство не в состоянии, или не хочет обеспечить его безопасность!
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27.09.2023 15:22 Ответить
Государство состоит из кого не из граждан?
И каким образом государство защитит этих граждан ?
В смысле освободить от мобилизации?
Это смешно выглядит тем более у военное время
И освобождение территорий зависит больше от народа чем от чиновников
Потому что численность армии никогда не может быть лишней
И тем более каждый мобилизированый это ресурс который должен за других умереть чтобы другие жили и процветали
Вот например меня не мобилизируют а тебя мобилизовали значит ты должен за меня умереть
Это закон войны
После войны кто-то же должен остаться и жизнью наслаждаться?
Вот поэтому должны найти таких людей которых можно кинуть на войну
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27.09.2023 15:46 Ответить
А ТАКИМ образом ...
Например,
- заключит ( ДОБРОВОЛЬНЫЙ ) контракт на службу с гражданами Украины и/или иными странами! Как до "войны", так и во время неё!

Если люди НЕ ЖЕЛАЮТ, это проблемы государства!!!
Значит она не такая в глазах людей, за которую они бы были ГОТОВЫ воевать!

Повторюсь! У государства БЫЛИ 30 ЛЕТ (!), стать такой, за которую люди бы ХОТЕЛИ ДОБРОВОЛЬНО воевать!!!
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27.09.2023 16:27 Ответить
Вам не кажется что вы смешите людей ?
То что вы уехали то ваше право только получается вы все время жили в стране которая не нравится
Почему раньше не уехать?
Страна была открыта для выезда всегда кто хотел мог уехать либо по Грин -карте либо просто работать
И наверное если бы не война вы ещё бы жили в той стране которая не нравится
А почему не нравится ?
Страна возможностей
Дал взятку и все проблемы решил
В США такое не проходит
Разве не такую страну народ хотел чтобы через деньги все решать?
Думаю народ это хотел и хочет
И вам тоже это нравится когда заплатил и левая справка в кармане
Либо суд на вашей стороне
Уехали потому что испугались калибров которые летят над вашим домом
Признайтесь что вы боитесь
А не то что страна такая
Страна возможностей все покупатся и продается
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27.09.2023 16:55 Ответить
В США такое не проходит - усе там проходить. Є там всього і навіть зверху. 360 млн громадян.

Я цьому кадру вже пояснював - це тому що наразі, немає війни на території США. Під час великих війн і там була мобілізація. Простий приклад "врятувати рядового Райяна".
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27.09.2023 19:11 Ответить
Ты не по адресу...))) я не гражданин Украины!
И именно поэтому я знаю что и как !
Это возможно ты сидя в дерьме думаешь, что это норма и не слышишь запаха вони от того места где ты есть... и этот запах исходит и от тебя.
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27.09.2023 19:44 Ответить
Вообще если ты не гражданин Украины
Нафиг ты тогда своими коментами пытаешься навязать свое мнение?
Живёшь в США живи кто не даёт ? Но ты пытаешься высказывать свое недовольство хотя никакого отношения не имеешь к Украине
И что значит жить в дерьме ?
Люди могут жить в любой стране и быть в дерьме потому что это зависит от человека подходит ему то что есть или нет и что он может делать
Поэтому странно слышать такие высказывания которые никак не касаются
Я например не очень интересуюсь новостями США хотя и могу почитать в интернете
Но мне это не нужно потому что это чужая страна и тем более меня не привлекает
И ты наверное российский эмигрант если у тебя такое злорадство
Потому что россиянин либо русский как там ещё называют.....
Всегда имеет злобу ко всем кто против
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27.09.2023 21:37 Ответить
Не просто "своё мнение", а нормами международного права(!), Конституцией Украины!
И не нужно мне "рот закрывать" пытаясь обмануть людей!
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27.09.2023 22:34 Ответить
Кремлівський провокатор! Люди повинні мати право виїжджати за кордон і вертатись, ніякий воєнний стан не повинен повинен це забороняти!!!
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26.09.2023 20:47 Ответить
Тобто ?? У мирний час громадянин країни не виїзджає, а як тільки треба захищати країну, одразу виїзджати збирається ??

Це допоки на Турцію рашка не напала, а не дай Б..х, то теж призов буде.
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26.09.2023 20:54 Ответить
Ти сам, зрозуміло, від фронту звільнений. Том у й такий хоробрий.
Помітили закрномірність? чим далі людина від окопу, тим вона смілівіша та патріотичніша.
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26.09.2023 21:22 Ответить
то хто ж воює зараз ?? Альо, спіноза ... Чи ти з окопа пишеш ??
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26.09.2023 21:42 Ответить
А ти сам де? Може в Нікополі, чив Маямі?
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27.09.2023 22:30 Ответить
По Конституции обязанность обороны государства возложена на ЗСУ, а не на гражданских лиц!
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26.09.2023 22:14 Ответить
Конституция это законы которые во время войны не действуют потому что принимали эти законы когда не было войны
А так подумать зсу не безразмерные пополнять состав нужно постоянно
Потому что даже с болезнями мобилизируют
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27.09.2023 08:20 Ответить
Конституция действует ВСЕГДА (!), в том числе и вовремя "войны"!!! Открой её и читай!!!
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27.09.2023 13:11 Ответить
Цей придурок Марушка схоже прикордонник. Шкодує, що ми за кордоном, а йому ніззя
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27.09.2023 21:36 Ответить
А хто вам не давав раніше поїхати?
Країна відкрита була повністю отримав візу і поїхав а міг отримати пмж і лишитися
Тільки виглядає якось дивно
Боїтеся померти? Але смерть може настати там де не чекають
Моя думка що це добре коли Україна позбудеться не лояльних до себе людей
І якби була б війна в США ви також тікали б
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27.09.2023 21:53 Ответить
За США, например я буду воевать! Так как она не держит нас (людей) рабстве и люди БУДУТ при необходимости США защищать!
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27.09.2023 23:01 Ответить
По-перше, я і до війни їздив, і після війни. Мені заважають тільки ідіоти на кшталт тебе, які не знають законодавство і так само як ти товкмачать, буцімто воєнний стан скасовує Конституцію. По-друге, не ти мені будеш вказувати, коли мені їздити. Є ст. 33 Конституції і вона не скасована. Допоки я цивільний я маю свободу пересування. По-третє, померти я не боюся, а от ставити себе під владу придурків - не хочу. Ти особисто з окопу пишеш? Чи вертухай, який самостверджується, принижуючи хлопців ідіотськими перевірками десь на Закарпатті?
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27.09.2023 23:43 Ответить
Стаття зз під час війни не діє і не може діяти
Бо хто тоді буде воювати?
Тобто люди на твою думку народ повинен не воювати а зробити державний переворот натиснувши на владу що є 33 стаття
Але не під час війни
Будемо сподіватися що ви вже ніколи не повернетеся в країну яку ненавидиш
Бо після війни будуть всіх цих людей переслідувати які мали померти а залишились живі
Тому живи в США і ніколи не повертайся бо народ також не любить таких Хто свою шкуру рятував
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28.09.2023 00:28 Ответить
Придурок, не можна зробити переворот, посилаючись на Конституцію. Навпаки, якщо влада не виконує Конституцію, то вона вчинила переворот і її можна скинути в рамках відновлення дії Конституції. Саме так ми скинули Януковича.
І перед тим, як писати хєрню, вивчи матчастину. Ст. 33 Конституції можна обмежити виключно законом. Був законопроект про внесення змін до закону про порядок виїзду громадян. Але цей законопроект відхилений як неконституційний.
Марушка, ідіот, введення воєнного стану не означає автоматичне скасування всієї Конституції. Бо є перелік статей які заборонено скасовувати навіть під час воєнного стану. А ті які дозволено обмежувати обмежуються не як попало а відповідно до правової процедури. Щодо ст. 33 ця процедура не дотримана. Тому прикордонники можуть підтертися розпорядженняс свого керівника і змінами до постанови кабміну. Зрозумів, йолоп?
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28.09.2023 01:41 Ответить
Треба розуміти що є військовий обов'язок і кожна країна проводила б мобілізацію якщо потрібно поповнити ряди військ
І нікому не треба розповідати про конституцію
Бо ти не в Україні був би ти в Україні кому ти про це розповів би?
Під час війни саме народ звільняє території бо зсу треба замінювати
А ви ухилянти шукаєте лазівки як відмазати щоб не здохнути
І так виходить по твоїх висновках мобілізація взагалі не повинна проводитись
Це слова ухилянта але який живе далеко
В Україні на таке не відреагували б на війну відправили б відразу якщо здоров'я є
То в чому причина? Давайте вся Україна не буде воювати
Бо на армію розраховувати не треба
І призивають навіть тих хто не служив
Ти поїхав бо ти знав що знання щодо конституції під час війни не стануть на заваді запроторити тебе на війну -бо ти є ресурс який можна використовувати
Багато хто знає конституцію але не стало приводом уникнення мобілізації бо так всі зможуть уникнути
Тому не розповідай про конституцію за допомогою неї як уникнути мобілізації
А скидати владу ніхто і не буде
Це такі виродки як ти скинули колишню владу
І втекли бо не збиралися жити далі
Бо я не приймав участь у майдані
І для таких як ти жодна влада не буде гарною
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28.09.2023 08:04 Ответить
Мені плювати як роблять "всі". Я громадянин, а не бидло. Я знаю свої права і не дозволю їх порушувати, прикриваючись захистом Батьківщини. Україна в нас правова держава, а не совєцьке гімно. І мобілізація теж має відбуватися по правовій процедурі, а не як бандитське викрадення людей

Ти дурень, Марушка. Бо ти нічим не кращий за мене. До прикладу, ти отримував чорну зарплату? Звітував про усі свої доходи? Сплачував податки з них? Не тринди про Батьківщину. Зараз всіляке гімно поспливало і корчить із себе хазяїв життя, бо не виїхало з України. Я вже з 2019 року не хотів жити і Україні, бо зрозумів з результатів виборів президента і парламенту, що я живу серед самовпевнених ідіотів
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28.09.2023 20:49 Ответить
Марушка, ти не просто придурок. Ти сволота. Якщо ти "ресурс", іди і здихай. А я Людина і Особистість. Тому я спати хотів на твої совєцькі понятія і на те, що ти про мене думаєш. Стулки пельку, а то я і звідси можу влаштувати тобі проблеми. Ти не знаєш, з ким зв'язуєшся, виродок
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28.09.2023 20:52 Ответить
"даже с болезнями мобилизуют"-это ОЧЕРЕДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ того, что Украина НЕ ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО! Которое МАСОВО и СИСТЕМАТИЧЕСКИ НАРУШАЕТ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ПРАВА граждан и национальное и международное законодательства!!!
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27.09.2023 13:13 Ответить
Конечно потому что на войне воюет не зсу а народ
Срср как победил у войне ? Потому что никого не выпускали ни женщин ни детей они работали потому что это был ресурс который полезный на войне
И почему сейчас женщины и дети не могут быть на войне?
Зеленский дал право выезда и он ещё плохой
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27.09.2023 14:25 Ответить
Твой пример ссср имеет сходство в том КАК государство УНИЧТОЖАЛО свой народ!

Например не выпуская людей из Ленинграда, государство ( СССР) совершило уничтожение его жителей и пыталось обвинить в этом Германию. Но во время Норнгберкого трибунала было доказано вина в этом СССР ,а не германии. Тоже самое, на мой взгляд, Украина делает со своими гражданами - уничтожая их не выпуская своих граждан и поработив их!!!!
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27.09.2023 16:17 Ответить
Болєзний, розділи сторінку наполовину - напиши зліва "права", зправа "обов*язки".

А ти торочиш постійно тільки про права.

Крім того. Так, це конфлікт інтересів і кожне суспільство страждає від нього під час великих воєн.
І кожна країна якость його проходить. Або зникає в історії.
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27.09.2023 15:44 Ответить
В Конституции ПРАВА выделены ОТДЕЛЬНО! И а в ней указано что признается ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА!!!!
Всё остальное это плод твоей больной фантазии!
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27.09.2023 16:20 Ответить
Обов*язки там теж виділені. Читай, не істери.
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27.09.2023 18:40 Ответить
Тебя мама в детстве не учила значениям слов и терминов?!
Тебе неизвестен термин "ВЕРХОВЕНСТВО"!?
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27.09.2023 19:41 Ответить
ти дебіл ?? "верховенство права" і "громадянські права" це різні речі
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28.09.2023 12:03 Ответить
Это мне говорит тот, кто не понимает значения терминов... ))))
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28.09.2023 12:20 Ответить
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28.09.2023 21:15 Ответить
А ще люди не повині забувати про військовий обов'язок загинути на війні захищаючи державу
Ось вас і мають притягнути до відповідальності
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27.09.2023 08:29 Ответить
військові повинні знищувати ворога, захищаючи країну
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27.09.2023 16:03 Ответить
Получается так, что одни сидят в окопах, а другие думают как свалить, типа того, что "пусть лохи воюют".
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26.09.2023 22:20 Ответить
Малороса, який чотири рази відкосив притягніть спочатку
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26.09.2023 22:21 Ответить
малороса ??
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27.09.2023 18:41 Ответить
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