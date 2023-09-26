Эстония поддерживает продление временной защиты для украинских беженцев до 2025 года

Правительство Эстонии поддерживает политику временной защиты ЕС для украинцев. Продолжение поддержки беженцев для страны составляет 1,6 миллиона евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Err.ee.

Депутаты парламента Эстонии согласились поддержать продление политики временной защиты ЕС для украинских беженцев.

Глава комитета по делам ЕС Лийза Пакоста отметила, что продолжение поддержки необходимо, потому что многие дома в Украине разрушены, рабочие места закрылись, а мирных жителей продолжают убивать.

"Многие люди не могут вернуться домой, потому что их дома уже нет, или они вынуждены бежать в убежище ночью. Рийгикогу решил продолжить предоставление временной защиты украинским беженцам от войны - это дает возможность каждой украинской семье самостоятельно решать, нуждаются ли они в дальнейшей временной защите и когда они смогут вернуться домой, ведь сначала нужно построить новые дома, рабочие места или даже целые новые поселения", – подчеркнула она.

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В комитете добавили, что сейчас беженцам некуда вернуться. Когда придет это время, парламент готов предложить поддержку. Депутаты отметили, что политика может быть продолжена в будущем, но должна быть согласована всеми государствами ЕС.

С начала полномасштабного вторжения Эстония предоставила убежище 50 тысячам украинских беженцев.