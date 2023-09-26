Генсек ООН Гутерриш призвал ликвидировать ядерное оружие

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал ликвидировать ядерное оружие. Устранить ядерную угрозу, сказал он, можно благодаря дипломатии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Единственный способ устранить ядерную опасность – ликвидировать ядерное оружие. Давайте же совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения было только в учебниках истории", - сказал он в обращении по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

По словам генсека, из-за геополитического недоверия и соперничества ядерный риск поднялся до уровня, которого он не достигал со времен холодной войны. В то же время, ослабить напряженность и устранить ядерную угрозу можно с помощью "неустаревших инструментов диалога, дипломатии и переговоров".

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