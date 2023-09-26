Генсек ООН Гутерриш призвал ликвидировать ядерное оружие
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал ликвидировать ядерное оружие. Устранить ядерную угрозу, сказал он, можно благодаря дипломатии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН.
"Единственный способ устранить ядерную опасность – ликвидировать ядерное оружие. Давайте же совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения было только в учебниках истории", - сказал он в обращении по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
По словам генсека, из-за геополитического недоверия и соперничества ядерный риск поднялся до уровня, которого он не достигал со времен холодной войны. В то же время, ослабить напряженность и устранить ядерную угрозу можно с помощью "неустаревших инструментов диалога, дипломатии и переговоров".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
про власну ядерну зброю розмірковують Південна Корея, Вьєтнам, Саудівська Аравія.... Україна
https://youtu.be/qjFOtqmxFYo?si=CquXeSdyANgnB7vi
кпрс"криша" з'їхала остаточно.
Северная Корея и Иран оплесками підтримали виступ товарища Гуттеріша і пообіцяли рішуче проконтролювати як в Америці та Ізраїлі ріжуть ядерну зброю.
А позаду гуттєріша стоїть китай з росією і аплодує.
Злодій завжди знайде зброю. А от роззброюватися завжди пропонують законослухняним громадянам.
Враховуючи "авторитет" ООН, всі вже зрозуміли, що єдиним гарантом безпеки може бути лише власна атомна бІмба.
Рашистської федерації-
Вже породили в руських мутації...
Яйця кладуть курки в сідало...
Та путіністи їх кладуть на весь світ-
Огидливо...
І отримають. Неодмінно. Попри всі "пекельні санкції".
Що ж до України, то х"йло одразу ж вчинило напад лише і щойно після того, як янукович передав останній збагачений уран (необхідний для медичних цілей) - Штатам.
Також, перше, що вчинило ху"ло, під час вторгнення 24.02 - одразу ж постаралося взяти під контроль всі атомні станції. Всі, може, й не вийшло. Але. З того ж таки Чорнобиля, де у нас сховище відпрацьованих ядерних матеріалів, вони одразу ж почали вигребати все більш-менш "цікаве", що могло б стати Україні у нагоді. Вони не даремно були там окопалися і там сиділи, бо для виїмки матеріалів треба було забезпечити належну охорону. А в нас з них тут сміялися, що мовляв, "дурні", в "рудому лісі" окопи риють. Вони не дурні. Дурні - ми. А що в них особовий склад там дістав опромінення, то їм на то начхати - вони ще й дослідження собі влаштували.
Ось у України є ЯЗ. Куди би ви ним ввалили? По Мацкві, по Донбасу чи по Криму?
https://focus.ua/*******-novosti/582040-posledstviya-yadernoy-ekspansii-kitaya-dlya-strategicheskoy-stabilnosti
Он не может остановить войну в Украине, а уже собирается уничтожить все ядерное оружие.
Блин, кто руководит ООН?
І головне - ці поци, в разі чого, ні за що не відповідають. Взагалі. Такі собі, "руководящі "контори"
для лох1в,для "бєдних".
з зерном вже порішав. з геноцидом порішав.
залишилась ядерна зброя.