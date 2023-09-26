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Новости Война
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Генсек ООН Гутерриш призвал ликвидировать ядерное оружие

рф,зброя,ядерна

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал ликвидировать ядерное оружие. Устранить ядерную угрозу, сказал он, можно благодаря дипломатии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Единственный способ устранить ядерную опасность – ликвидировать ядерное оружие. Давайте же совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения было только в учебниках истории", - сказал он в обращении по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

По словам генсека, из-за геополитического недоверия и соперничества ядерный риск поднялся до уровня, которого он не достигал со времен холодной войны. В то же время, ослабить напряженность и устранить ядерную угрозу можно с помощью "неустаревших инструментов диалога, дипломатии и переговоров".

Читайте также: США, Россия и Китай строят ядерные полигоны, - CNN. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Автор: 

ядерное оружие (1331) Гутерриш Антониу (335)


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Топ комментарии
+20
Україна вже "ліквідувала", зараз насолоджується результатом...
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26.09.2023 14:01
+11
Похоже ему к психиатру надо, аж плачет...
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26.09.2023 13:59
+9
В пана генсека кпрс "криша" з'їхала остаточно.
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26.09.2023 14:01
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🤡
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26.09.2023 13:58 Ответить
Похоже ему к психиатру надо, аж плачет...
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26.09.2023 13:59 Ответить
+ 100! за результатми рашиської агресії

про власну ядерну зброю розмірковують Південна Корея, Вьєтнам, Саудівська Аравія.... Україна
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26.09.2023 14:32 Ответить
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26.09.2023 14:00 Ответить
закликав
https://youtu.be/qjFOtqmxFYo?si=CquXeSdyANgnB7vi
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26.09.2023 14:00 Ответить
вроде не жираф, наконец-то дошло до старика чем должна заниматься ООН ?
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26.09.2023 14:01 Ответить
Україна вже "ліквідувала", зараз насолоджується результатом...
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26.09.2023 14:01 Ответить
В пана генсека кпрс "криша" з'їхала остаточно.
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26.09.2023 14:01 Ответить
Та да, ООН не може зупинити війну У Європі (невеликий військовий кризис -як вони вважають). Це слюняві латентні мрії.
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26.09.2023 14:01 Ответить
ой,дурень
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26.09.2023 14:02 Ответить
Багато хто з нас чув термін "рожевий поні". Оце воно і є.
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26.09.2023 17:02 Ответить
для початку необхідно ліквідувати ООН
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26.09.2023 14:04 Ответить
Ха-ха-ха.
Северная Корея и Иран оплесками підтримали виступ товарища Гуттеріша і пообіцяли рішуче проконтролювати як в Америці та Ізраїлі ріжуть ядерну зброю.
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26.09.2023 14:05 Ответить
+++ багато
А позаду гуттєріша стоїть китай з росією і аплодує.
Злодій завжди знайде зброю. А от роззброюватися завжди пропонують законослухняним громадянам.
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26.09.2023 17:57 Ответить
Ахахах, идиот, с такой политикой ООН число стран с ядерным оружием увеличится в разы
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26.09.2023 14:06 Ответить
100%
Враховуючи "авторитет" ООН, всі вже зрозуміли, що єдиним гарантом безпеки може бути лише власна атомна бІмба.
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26.09.2023 17:05 Ответить
Саме так. Як тільки Україну принудять до несправедливого миру то наступного дня з десяток країн проголосять про початок своєї ядерної програми. Причому країни будуть союзники США.
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26.09.2023 18:46 Ответить
*******
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26.09.2023 14:07 Ответить
Ядерні яйця-
Рашистської федерації-
Вже породили в руських мутації...
Яйця кладуть курки в сідало...
Та путіністи їх кладуть на весь світ-
Огидливо...
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26.09.2023 14:08 Ответить
А ЯКІ "сателіти" із ЯО є в Рашки?! Я не знаю жодного (та сама Білорусь лише має на своїй теріторії ядерні боєголовки котрими володіє Рашка, а не вона)! Тож може нагадаєш? Та й навіть теоретично Москва можу відмовитись від ЯО лише у випадку зникнення з політичної карти бо їй у протилежному випадку буде вже нічим шантажувати світ аби схилити його погоджуватись на умови Кремля!!! Тож не марь "адвокат"!
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26.09.2023 14:16 Ответить
Це все одно що заборонити гранати, танки, пушки..... т.я. після того як ядерна держава напала на ту що відмовилась від ядерної зброї жодна яка її має вже від неї не відмовиться а ті що не мають дуже хочуть отримати. Тож ці волання Гутеріша не більше ніж дешевий піар клоуна котрий намагається свою безпорадність замаскувати гучністю промов!!!
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26.09.2023 14:12 Ответить
"А ті, що не мають дуже хочуть отримати..."
І отримають. Неодмінно. Попри всі "пекельні санкції".
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26.09.2023 14:30 Ответить
Самі США ніколи не відмовляться від цієї зброї.Що вже казати за москалів і китайців.Це Україна все повіддавала.І різні літаки і комплекси скад і все інше.Бо не було грошей,як кажуть ні нащо,а ще всі давили на саму Україну.А тепер то краще.Країна на грані тотального краху.Втратила вже десь більше трильйона доларів,не рахуючи людських житів.Зараз ніхто не буде роззброюватися,а навпаки,ракети,безпілотники,всі намагаються будувати.
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26.09.2023 14:12 Ответить
Гроші були, але задля підтримки українцями його рішення про згоду відмовитись від ЯО Кравчук розповідав казки і про те що країна "неспроможна" встановити незалежне керування ракетами ВЛАСНОГО ж виробництва і про те що ми "неспроможні" утримувати цю зброю при величезному технічному потенціалі! То ж брехав як сірко на місяць!!!
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26.09.2023 14:25 Ответить
Ти мабуть народився десь у 80-х, судячи по твоїй промові.
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26.09.2023 14:33 Ответить
Там були ще й тактичні ядерні заряди і просто ракети,без ядерної бойової частини.А Ту-22 ще на початку 2000-х були.
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26.09.2023 14:43 Ответить
Україна вже свою ліквідувала. І хоча ЯЗ ніфіга б зараз не допомогла, але ж всі навкола бачать, що в світі зараз бєспрєдєл і право сильного. То треба бути повним Гуттерішем, шоб відмовитися від ЯЗ.
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26.09.2023 14:14 Ответить
Ця зброя допомагає,щоб великого військового нападу не було.
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26.09.2023 14:44 Ответить
Не допомогає. Звідки ви взяли це? Пакістан і Індія мають ЯЗ і це не заважало їм воювати.
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26.09.2023 16:38 Ответить
Вони воюють на порівняно невеликій території, яку оспорюють. Вони не вчиняють повномасштабного наступу одне на одного з метою цілковитого винищення.

Що ж до України, то х"йло одразу ж вчинило напад лише і щойно після того, як янукович передав останній збагачений уран (необхідний для медичних цілей) - Штатам.

Також, перше, що вчинило ху"ло, під час вторгнення 24.02 - одразу ж постаралося взяти під контроль всі атомні станції. Всі, може, й не вийшло. Але. З того ж таки Чорнобиля, де у нас сховище відпрацьованих ядерних матеріалів, вони одразу ж почали вигребати все більш-менш "цікаве", що могло б стати Україні у нагоді. Вони не даремно були там окопалися і там сиділи, бо для виїмки матеріалів треба було забезпечити належну охорону. А в нас з них тут сміялися, що мовляв, "дурні", в "рудому лісі" окопи риють. Вони не дурні. Дурні - ми. А що в них особовий склад там дістав опромінення, то їм на то начхати - вони ще й дослідження собі влаштували.
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26.09.2023 18:27 Ответить
Кожного разу свідкам секти ЯЗ задаю одне і те саме питання. Покищо ніхто нічо притомного не відповів.
Ось у України є ЯЗ. Куди би ви ним ввалили? По Мацкві, по Донбасу чи по Криму?
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27.09.2023 12:20 Ответить
Не має там зараз війни,як такої.А от якби в Пакистану не було ядерної зброї,то Індія вже би давно повномасштабно воювала.
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26.09.2023 19:16 Ответить
По ходу, дєдушка всьо, несіть нового. Мабуть, його поуп римський покусав.
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26.09.2023 14:15 Ответить
Якщо когось цікавить ця проблематика, а саме перспективи використання ядерного потенціалу, то до вашої уваги:

https://focus.ua/*******-novosti/582040-posledstviya-yadernoy-ekspansii-kitaya-dlya-strategicheskoy-stabilnosti
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26.09.2023 14:19 Ответить
ти шо довбойоб? після того, як ***** яке має ЯЗ, напало на Україну а всі (оон, обсє, чх, гамнесті і нато в тому числі) обісралися, розумні країни не віддадуть ЯЗ, а всі інші навпаки будуть намагатися її зробити.
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26.09.2023 14:19 Ответить
Будапештський меморандум 2.0
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26.09.2023 14:32 Ответить
Ага, і довжелезна черга на утилізацію атомної зброї
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26.09.2023 17:13 Ответить
Я свято вірую, що Тефаль всєгда думаєт о нас, жувачка убезпечить від карієсу, а політика - від ядерної зброї
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26.09.2023 14:37 Ответить
Ага, 100%. А ще заборонити вогнепал та повернутись до холодної зброї.
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26.09.2023 14:37 Ответить
Треба не ядерну зброю ліквідовувати, а тих хто планує її викостати: расєю, кндр, іран, тощо...
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26.09.2023 14:41 Ответить
Методом активації по территорії РФ? 100% робочий метод!
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26.09.2023 14:44 Ответить
Це в дусі: "...нужно просто пєрєстать стрєлять..."
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26.09.2023 14:51 Ответить
Это старческий маразм или что?
Он не может остановить войну в Украине, а уже собирается уничтожить все ядерное оружие.
Блин, кто руководит ООН?
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26.09.2023 14:51 Ответить
гнида
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26.09.2023 18:29 Ответить
Тіки казав що потрібно менше їсти і тут перевбувся ....потрібно відмовитись від ядерної зброї---капець!!!!ДОХТОРА ВИЗИВАЛИ.
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26.09.2023 15:05 Ответить
Вони з "вооз" - два сапоги пара. Кончені непотрібні грантожерські структури, які бажають за наші ж гроші нами ж безроздільно й керувати та нав'язувати людям самовбивчі рішення, роблячи на тому собі "гешефт".
І головне - ці поци, в разі чого, ні за що не відповідають. Взагалі. Такі собі, "руководящі "контори" для лох1в, для "бєдних".
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26.09.2023 18:34 Ответить
І всі послухалися нікчему гутірреша...
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26.09.2023 15:07 Ответить
я в захваті.
з зерном вже порішав. з геноцидом порішав.
залишилась ядерна зброя.
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26.09.2023 15:11 Ответить
"Мертві души" М. Гоголь. маніловщина.
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26.09.2023 15:39 Ответить
ага, чичас) глядя на наш случай мне было бы интересно посмотреть на сумашедших которые рискнут отдать имба-бимбу
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26.09.2023 15:54 Ответить
Просто перднути міг би з тим же результатом.
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26.09.2023 15:55 Ответить
Україні потрібно відновити ядерний статус. З таким сусідом це буде спокійніше жити... При зеленому це малоймовірно, але буде у нас президент з "яйцями" і не по 17 грн. який це зробить , тихенько і не зважаючи ні на жодну державу, яка захоче цьому завадити !
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26.09.2023 18:08 Ответить
 
 