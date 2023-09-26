СМИ идентифицировали место удара HIMARS по штабу рашистов под Херсоном. ФОТО

Идентифицировано место удара ракетами HIMARS по штабу российских захватчиков под Херсоном, о котором ранее сообщали источники в СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, место удара идентифицировали "Схемы".

Журналисты по видео установили, что удар был нанесен по району населенного пункта Раденск на Херсонщине.

По данным источника, это произошло 18 сентября.





Напомним, сегодня в сети появилось видео удара ВСУ по штабу рашистов под Херсоном. Было ликвидировано 8 русских офицеров.

Читайте: "Блекаут" в Курской области РФ устроила СБУ, - источники. ФОТОрепортаж