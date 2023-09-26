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"Блекаут" в Курской области РФ устроила СБУ, - источники. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины провела операцию в Курской области России, сбросив с дрона взрывное устройство на электроподстанцию.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в СБУ.

Отмечается, что дрон Службы безопасности сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области. Без света осталось семь населенных пунктов.

Ранее власти Курской области сообщили о сбросе взрывчатки на электрическую подстанцию.

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Блекаут в Курской области РФ устроила СБУ, - источники 01
Блекаут в Курской области РФ устроила СБУ, - источники 02
Блекаут в Курской области РФ устроила СБУ, - источники 03

Автор: 

СБУ (19898) Курск (1097) блэкаут (27)


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Топ комментарии
+17
Уявляю, яка в курдскіх жітєлєй була "ломка" без тєлєвізара!
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26.09.2023 15:19
+15
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26.09.2023 15:35
+14
Электричество - открытие проклинаемого московитами Запада, поэтому некуй пользоваться им на Расеи - матушке. Скрепно и по московитскому - лучина или кусок жира с воткнутым в него фитилём из пеньки.
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26.09.2023 15:39
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Уявляю, яка в курдскіх жітєлєй була "ломка" без тєлєвізара!
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26.09.2023 15:19 Ответить
Була? Вже завезли їм 3 ведра світла?
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26.09.2023 15:24 Ответить
Ну то й що? Нібито це щось погане
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26.09.2023 15:28 Ответить
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26.09.2023 15:35 Ответить
Электричество - открытие проклинаемого московитами Запада, поэтому некуй пользоваться им на Расеи - матушке. Скрепно и по московитскому - лучина или кусок жира с воткнутым в него фитилём из пеньки.
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26.09.2023 15:39 Ответить
Это кино должно быть многосерийным.
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26.09.2023 15:41 Ответить
щоденно, три рази на день - треба надолужувати
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27.09.2023 13:48 Ответить
Кумунізьм = Савецкая власть + електріфікація

Савецкая власть = Кумунізьм - електріфікація
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26.09.2023 15:59 Ответить
Да оркам по фигу их Курск или Воронеж,нас от блэкаута может спасти только удар по энергосистеме Москвы,вот за столицу кремлевские старцы боятся.
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26.09.2023 16:05 Ответить
Як Книга пише: Око за Око, зуб за зуб
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26.09.2023 16:09 Ответить
Нехай скажуть нам спасибі, що вересень поки теплий.
Ще не вечір.
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26.09.2023 16:15 Ответить
В москві чи пітєрі треба вирубати світло. Нахєра лізти у провінцію?
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26.09.2023 16:24 Ответить
мобілізують із провінцій...дрон-другий на підстанцію то не забагато...
тобі поручать зайнятись москвою чи пітєром, справишся?
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26.09.2023 16:50 Ответить
О, так у цю гру можна удвох грати?
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26.09.2023 18:26 Ответить
Та нє... Або не ми, або їхнє ПЄВЄО
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26.09.2023 22:24 Ответить
а це тренування чи спецоперація???
бо вдовж кордону у орків близько 30 електростанцій
і вони чомусь працюють.
чекаємо зими????
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27.09.2023 09:01 Ответить
Добре, хоч так аніж ніяк.
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27.09.2023 12:06 Ответить
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27.09.2023 16:28 Ответить
 
 