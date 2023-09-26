"Блекаут" в Курской области РФ устроила СБУ, - источники. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины провела операцию в Курской области России, сбросив с дрона взрывное устройство на электроподстанцию.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в СБУ.

Отмечается, что дрон Службы безопасности сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области. Без света осталось семь населенных пунктов.

Ранее власти Курской области сообщили о сбросе взрывчатки на электрическую подстанцию.

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