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Кабмин планирует увеличить надбавки для военных

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Кабинет Министров планирует увеличить надбавки за стаж работы служащим Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект постановления Кабмина, опубликованный на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, выплата надбавки за выслугу лет осуществляется согласно приказу Министерства обороны от 17.10.2000 № 409 и статье 13 закона "Об оплате труда". Она предусматривает, что оплата труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, производятся на основании актов Кабинета министров.

Поэтому планируется приведение этого вопроса в соответствие с действующим законодательством.

Прибавка за стаж работы устанавливается в зависимости от стажа работы следующим образом:

Более 3 лет – 10%, более 10 – 20%, более 20 лет – 30%.

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В стаж работы, который дает право на установление надбавки за стаж работы, засчитывается: время работы в воинских частях, учреждениях, организациях, государственных предприятиях Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Сейчас надбавка исчисляется в процентах к должностным окладам (ставкам) следующим образом: за выслугу лет свыше 2 лет – 5%; за выслугу лет свыше 5 лет – 10%; за выслугу лет свыше 10 лет – 15%; за выслугу лет свыше 15 лет – 20%; за выслугу лет свыше 20 лет – 25%.

Автор: 

выплаты (645) законопроект (3221) Кабмин (14026) военнослужащие (6124)


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Топ комментарии
+3
особливо цікаві категорії понад 10 років служби і саме головне самий совок 20 років служби.тобто ті які ніфіга не робили а тільки крали за юща і януковоща тепер щей надбавки получать ну зашебісь.
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26.09.2023 16:43
+2
Коли вже кабмін перевірить всіх тих липових вояк, прокурв, мусорів, що накупляли собі липових інвалідностей на дємбєль?! Так можна декілька бригад сформормувати з досвідчених бійців і зєкономити на фейкових виплатах
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26.09.2023 16:27
+2
А ось і нова кормушка відкрилась!
Не за "вислугу", а за "стаж роботи"! Тобто, фронтовикам - фуй, а прибиральниці, бухгалтерці, продажному воєнкому, тиловій крисятні - надбавку!!
А ви там, на нулі, під бомбами і снарядами - вам ми ще пару років будемо "розглядати"...ну щоб одразу не послати нах....
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26.09.2023 16:29
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вже кабмін перевірить всіх тих липових вояк, прокурв, мусорів, що накупляли собі липових інвалідностей на дємбєль?! Так можна декілька бригад сформормувати з досвідчених бійців і зєкономити на фейкових виплатах
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26.09.2023 16:27 Ответить
Стесняюсь спросит но таки спрошу - а вот вы почему не на фронте?
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26.09.2023 16:45 Ответить
так вас рядом нет
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26.09.2023 17:55 Ответить
Сырожа, вы за себя отвечайте, а я в свои 68 за себя отвечу. Вы поди тоже слизьняк - уклонист?
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26.09.2023 18:13 Ответить
****** старик мне 66 но видел похлеще за тебя
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26.09.2023 18:20 Ответить
*****...ь ты и твоя мама у которой ты слизняк под юбкой от мобилизации прячешься.
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26.09.2023 18:47 Ответить
Я на економічному фронті. Підтримую грошима спортзали, кафе, ресторани, бари, дискотеки і одиноких дівчат🤑
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26.09.2023 17:56 Ответить
Т.е. уклонист.
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26.09.2023 18:11 Ответить
тобто свої 18 місяців я відслужив ще 22 роки тому. зараз інші пріоритети в житті.
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26.09.2023 21:53 Ответить
Хорошая отмазка для слизняков.
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27.09.2023 06:05 Ответить
ты из военкомовских? какое тебе дело кто где как?
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26.09.2023 20:20 Ответить
Я отец двух солдат. Еще тупые вопросы у сыкливых слизняков будут?
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26.09.2023 20:38 Ответить
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27.09.2023 07:04 Ответить
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27.09.2023 13:36 Ответить
А ось і нова кормушка відкрилась!
Не за "вислугу", а за "стаж роботи"! Тобто, фронтовикам - фуй, а прибиральниці, бухгалтерці, продажному воєнкому, тиловій крисятні - надбавку!!
А ви там, на нулі, під бомбами і снарядами - вам ми ще пару років будемо "розглядати"...ну щоб одразу не послати нах....
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26.09.2023 16:29 Ответить
Тапм ясно и черным по белому написано - НЕ СОЛДАТАМ И ОФИЦЕРАМ, а служащим.
А солдатам и офицерам действительно фуй. Они же не депутаты слуга народа.
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26.09.2023 16:44 Ответить
Ну, так і я ж про те ж саме.
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26.09.2023 16:50 Ответить
буде вірно ОФІЦЕрам і навряд солдатам. Ці бумаги пишуть " учасники" які війну бачили по телевізору. А син бойові 2 місяці не бачив, хоча охівцери себе не забувають . і преміальні і 33 відсотки в тилу. І те що бачив і розповів це зрада за яку потрібно розстрілювати
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26.09.2023 18:02 Ответить
ВСЁ зависит от командира и командования. Мои сыновья получали с небольшой задержкой.
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26.09.2023 18:10 Ответить
честь и хвала
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26.09.2023 18:22 Ответить
Цензор, збавляйтеся подачі новин в совковому стилі! Кабмін планує... Що за нісенітницю ви викладаєте? Освітлюйте новини по факту! Розумієте суть? Планувати і втілити в життя - це як Земля і Небо! Планувати можна все, що завгодно А от втілити в життя заплановане - це зовсім інше. Чекаю новину такого плану... Кабмін з 01.10.2023 збільшив надбавки для війсковослужбовців... Ось така новина, якщо вона правдива, буде Новиною... А це, що ви написали... стрільнути в повітря. Я просто дивуюся, хто і за що у вас відповідає??? Дизлайк за цю нікчемну новину однозначно! Вчіться, працюйте з розумом...
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26.09.2023 16:40 Ответить
ВЕРНИТЕ ДОПЛАТУ СОЛДАТАМ И ОФИЦЕРАМЮ СУКИ!
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26.09.2023 16:42 Ответить
особливо цікаві категорії понад 10 років служби і саме головне самий совок 20 років служби.тобто ті які ніфіга не робили а тільки крали за юща і януковоща тепер щей надбавки получать ну зашебісь.
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26.09.2023 16:43 Ответить
У заголовку військовослужбовці, а насправді мова йде про цивільних осіб - службовців ЗСУ.
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26.09.2023 16:47 Ответить
ви уже обіцяли повернути виплати ЗСУ, але одна частина отримуе а поруч не отримуе, ВСП на фронті не бігают а на заході країни козакуют і 30 тисяч отримуют, взагалі що відбуваеться з виплатами?
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26.09.2023 18:51 Ответить
 
 