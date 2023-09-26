Кабмин планирует увеличить надбавки для военных

Кабинет Министров планирует увеличить надбавки за стаж работы служащим Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект постановления Кабмина, опубликованный на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, выплата надбавки за выслугу лет осуществляется согласно приказу Министерства обороны от 17.10.2000 № 409 и статье 13 закона "Об оплате труда". Она предусматривает, что оплата труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, производятся на основании актов Кабинета министров.

Поэтому планируется приведение этого вопроса в соответствие с действующим законодательством.

Прибавка за стаж работы устанавливается в зависимости от стажа работы следующим образом:

Более 3 лет – 10%, более 10 – 20%, более 20 лет – 30%.

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В стаж работы, который дает право на установление надбавки за стаж работы, засчитывается: время работы в воинских частях, учреждениях, организациях, государственных предприятиях Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Сейчас надбавка исчисляется в процентах к должностным окладам (ставкам) следующим образом: за выслугу лет свыше 2 лет – 5%; за выслугу лет свыше 5 лет – 10%; за выслугу лет свыше 10 лет – 15%; за выслугу лет свыше 15 лет – 20%; за выслугу лет свыше 20 лет – 25%.