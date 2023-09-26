РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10186 посетителей онлайн
Новости
2 555 1

Россияне сбросили авиабомбу на медучреждение в Бериславе на Херсонщине

берислав

Российская авиация сбросила авиабомбу на больницу в Бериславе Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Российская авиация атаковала медучреждение в Бериславе!

Из-за попадания управляемой авиабомбы в больнице повреждена крыша одного из отделений, пищеблок, прачечная, котельная, гаражные, хозяйственные и складские помещения", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что информация уточняется!

Смотрите также: Берислав после вражеских авиаударов. ФОТОрепортаж

Автор: 

больница (1439) обстрел (27043) Берислав (141) Херсонская область (4741)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.09.2023 20:52 Ответить
 
 