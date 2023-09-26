Россияне сбросили авиабомбу на медучреждение в Бериславе на Херсонщине
Российская авиация сбросила авиабомбу на больницу в Бериславе Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Российская авиация атаковала медучреждение в Бериславе!
Из-за попадания управляемой авиабомбы в больнице повреждена крыша одного из отделений, пищеблок, прачечная, котельная, гаражные, хозяйственные и складские помещения", - говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что информация уточняется!
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий26.09.2023 20:52 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль