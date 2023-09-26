Россияне сбросили авиабомбу на медучреждение в Бериславе на Херсонщине

Российская авиация сбросила авиабомбу на больницу в Бериславе Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Российская авиация атаковала медучреждение в Бериславе!

Из-за попадания управляемой авиабомбы в больнице повреждена крыша одного из отделений, пищеблок, прачечная, котельная, гаражные, хозяйственные и складские помещения", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что информация уточняется!

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