В парламенте Болгарии предлагают передать Украине неисправные С-300

Парламентарии Болгарии предлагают передать Украине неисправные ракетные комплексы С-300. Украина сможет их починить и использовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sofia Globe.

Сторонники проекта заявили, что ракетные комплексы С-300 болгарские военные сочли непригодными к эксплуатации. Ремонтировать ракеты в Болгарии невозможно, а у Украины есть возможности для ремонта и последующего их использования.

"У нашей страны нет необходимого потенциала для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезный риск для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина заявила, что имеет возможности поставить такие неисправные боеприпасы на вооружение" , - говорится в пояснительной записке подписантов, прилагаемой к проекту решения.

Также отмечается, что снабжение ракетами С-300 улучшит оборону украинских городов от российской авиации, а патроны смогут использовать украинские военные, оснащенные стрелковым оружием НАТО.

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