В парламенте Болгарии предлагают передать Украине неисправные С-300
Парламентарии Болгарии предлагают передать Украине неисправные ракетные комплексы С-300. Украина сможет их починить и использовать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sofia Globe.
Сторонники проекта заявили, что ракетные комплексы С-300 болгарские военные сочли непригодными к эксплуатации. Ремонтировать ракеты в Болгарии невозможно, а у Украины есть возможности для ремонта и последующего их использования.
"У нашей страны нет необходимого потенциала для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезный риск для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина заявила, что имеет возможности поставить такие неисправные боеприпасы на вооружение" , - говорится в пояснительной записке подписантов, прилагаемой к проекту решения.
Также отмечается, что снабжение ракетами С-300 улучшит оборону украинских городов от российской авиации, а патроны смогут использовать украинские военные, оснащенные стрелковым оружием НАТО.
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Друг на одном из предприятий С300 восстанавливал, весной 2021 матюкался на отсутствие запчастей (свинарчуки - всё), сейчас служит на этом же комплексе
Ідея відновлення несправних засобів ППО дуже гарна і варта того, щоб аналогічний ресурс вишукали й інші партнери, не тільки Болгарія, які мають несправні або виведені з експлуатації засоби ППО. В нас є висококваліфіковані інженери пенсійного віку, які розуміються в цій техніці? Чому б не залучити тих, хто виявить бажання відновити роботоспроможність комплексів?
Ми ж взялися виробляти засоби ППО власноруч? Чому б не складати ЗРК з вже готових вузлів та деталей, які були у використанні? Отримуємо ******* засобі ППО від партнерів, виробляємо ******* засоби ППО власними силами і відновлюємо те, що вже не таке нове і *******, але все ще здатне захищати небо України.
Але в любому випадку - якщо це допомога, тобто безкоштовна передача, то щиро дякуємо!
Навіть якщо йдеться про ракети, то їх в нас досить обмежений ресурс, який швидко виснажується, тож зайвим не буде!
P.s. І взагалі С-300 це не комплекс, а система - ЗРС.
(Н. В. Гоголь, "Мертвые души")
Они установлены на бронетранспортере Striker.
Армия США получила первые четыре передовых прототипа лазерных систем противовоздушной обороны под названием DE M-SHORAD, которые были установлены на бронетранспортере Striker. Об этом сообщило издание https://defence-blog.com/us-military-receives-laser-air-defense-weapons/ Defence-Blog .
Она работает с помощью лазерных лучей, движущихся со скоростью света, что позволяет быстро и точно поразить воздушные цели, при этом стоимость каждого выстрела значительно меньше стоимости боеприпасов, поскольку используется энергия.
Первые четыре действующих прототипа с мощностью 50 киловатт были получены 4-м батальоном 60-го артиллерийского полка ПВО, расположенного в Форт-Силле.