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Новости Помощь Украине
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В парламенте Болгарии предлагают передать Украине неисправные С-300

с-300

Парламентарии Болгарии предлагают передать Украине неисправные ракетные комплексы С-300. Украина сможет их починить и использовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sofia Globe.

Сторонники проекта заявили, что ракетные комплексы С-300 болгарские военные сочли непригодными к эксплуатации. Ремонтировать ракеты в Болгарии невозможно, а у Украины есть возможности для ремонта и последующего их использования.

"У нашей страны нет необходимого потенциала для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезный риск для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина заявила, что имеет возможности поставить такие неисправные боеприпасы на вооружение" , - говорится в пояснительной записке подписантов, прилагаемой к проекту решения.

Также отмечается, что снабжение ракетами С-300 улучшит оборону украинских городов от российской авиации, а патроны смогут использовать украинские военные, оснащенные стрелковым оружием НАТО.

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Автор: 

Болгария (655) ПВО (2732) помощь и поддержка (868)


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Топ комментарии
+22
Народна мудрість - дають - бери, а б'ють тікай. Болгари стільки нам допомогли, що гріх їм після вього цього дорікати за несправності. Навіть якщо і полагодити не вистачить комплектуючих, земля кругла - знайдутся потім. А може і згодяться для переробки для ударів по наземних цілях за кацапським прикладом. Тому хай лежать, вони їсти не просять
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26.09.2023 20:30
+15
Ну хоть что-то . Берём все , если другого нет . Починят . В Украине , по статистике , почти нет рукожопых .
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26.09.2023 20:28
+15
От навіщо так.Що у болгар є Святі Патріоти чи свої розробки ППО?? Немає.Наші хлопці відремонтують
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26.09.2023 20:33
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26.09.2023 20:31 Ответить
От навіщо так.Що у болгар є Святі Патріоти чи свої розробки ППО?? Немає.Наші хлопці відремонтують
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26.09.2023 20:33 Ответить
Ти про що, тріль ?
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26.09.2023 20:33 Ответить
Ну хоть что-то . Берём все , если другого нет . Починят . В Украине , по статистике , почти нет рукожопых .
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26.09.2023 20:28 Ответить
русскожопых
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26.09.2023 20:54 Ответить
А як же турбіки?
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26.09.2023 22:20 Ответить
Хоч так.Скільки ще є по країнах бувшого Варшавського договору радянського мотлоху.Відремонтують хлопці.
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26.09.2023 20:30 Ответить
Народна мудрість - дають - бери, а б'ють тікай. Болгари стільки нам допомогли, що гріх їм після вього цього дорікати за несправності. Навіть якщо і полагодити не вистачить комплектуючих, земля кругла - знайдутся потім. А може і згодяться для переробки для ударів по наземних цілях за кацапським прикладом. Тому хай лежать, вони їсти не просять
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26.09.2023 20:30 Ответить
Потрібно брати, навіть на комплектуючі підуть, а деякі відновлять 🤔
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26.09.2023 20:35 Ответить
а тут нечего возмущатся, спасибо им.

Друг на одном из предприятий С300 восстанавливал, весной 2021 матюкался на отсутствие запчастей (свинарчуки - всё), сейчас служит на этом же комплексе
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26.09.2023 20:37 Ответить
Це як доповнення до західного озброєння, чи взамін?
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26.09.2023 20:33 Ответить
це як вы за мир голосовали в 2019
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26.09.2023 20:39 Ответить
Я свій виборчий бюлетень таким безапеляційним придуркам не показував. А тим паче Івановим.
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26.09.2023 20:43 Ответить
Понятное дело. Вы слюной всё вокруг себя забрызгивали "За Васю Голобородька!"
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26.09.2023 21:03 Ответить
Як такі як ви, чесно кажучи, за іпли нагороджуючи всіх навкруги званням зелебоба. Яким чином ви з мого, трошки вище написаного допису, вираховували за кого я голосував? Методом научного тика? То я також вирахував, тою ж методикою, що ви ідіот безголовий.
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26.09.2023 21:12 Ответить
вы задали откровенно глупый вопрос.
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27.09.2023 00:09 Ответить
Він троль кацапський. Ну, який українець придумає собі нік Ivanoff?
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27.09.2023 09:34 Ответить
Схоже на те, що нашим партнером Болгарією знайдений додатковий ресурс, яким можна підсилити ППО. "Канібалізм" в техніці є досить поширеним методом її відновлення чи ремонту.
Ідея відновлення несправних засобів ППО дуже гарна і варта того, щоб аналогічний ресурс вишукали й інші партнери, не тільки Болгарія, які мають несправні або виведені з експлуатації засоби ППО. В нас є висококваліфіковані інженери пенсійного віку, які розуміються в цій техніці? Чому б не залучити тих, хто виявить бажання відновити роботоспроможність комплексів?
Ми ж взялися виробляти засоби ППО власноруч? Чому б не складати ЗРК з вже готових вузлів та деталей, які були у використанні? Отримуємо ******* засобі ППО від партнерів, виробляємо ******* засоби ППО власними силами і відновлюємо те, що вже не таке нове і *******, але все ще здатне захищати небо України.
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26.09.2023 21:01 Ответить
Якщо в Україні можна їх полагодити та потім використати ці С-300, як ППО, то чому ні? Гарна ідея! Довести їх до ладу та збивати ними або москальські ракети, або літаки. Або переобладнати їх під версію земля-земля й хєрячити по москальських об"єктах. Братушки, ми зараз навіть вашій поламаній, списаній на брухт, ракеті С-300 раді, бо вся наша зброя ще до 24.02.22. була в турборежимі заасфальтована гнусавим неголеним зрадником під час "великого крадівництва".
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26.09.2023 20:43 Ответить
Так, тисячі вироблених до нього ракет гнусавий зрадник здав на брухт.
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26.09.2023 21:23 Ответить
Фєдя, не грай дурня - твій кумір, гнусавий зрадник, зробив так, щоб тисячі нових українських ракет ніколи не були виготовлені під час війни з москалями, бо мільярди гривень були витрачені гнусавим зрадником не на ракети, а, з шаленими відкатами, буквально заасфальтовані у "велике крадівництво", під патронатом преЗЕдента... і під палодисменти таких, як ти, недоумків, або ватників ...
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26.09.2023 21:33 Ответить
А де тисячі вироблених ДО твого гнусавого куміра?
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26.09.2023 21:35 Ответить
Фєдя, з 2014 до 2019 були розроблені, ,протестовані та підготовлені до серійного виробництва декілька українських систем озброєння, зокрема ПКР Нептун, РСЗВ Вільха М, САУ 155мм Богдана, була запущена нова лінія для виготовлення 152 мм снарядів влітку 2018 р. та було зроблено ще багато чого, про що можна легко дізнатися, якщо тебе, Фєдя, не забанили в Гуглі. Але 5 років попередникам вистачило на те, щоб в найскладніших умовах розробити, протестувати та підготувати до запуску в серію новітню українську зброю. І, якби не такі, як ти, ***@ни, котрі привели до влади промоскальську ватну курву - зе-лідора, то вже у 2021 на озброєнні ЗСУ стояли би десятки комплексів Нептун, сотні РСЗВ Вільха М, десятки САУ Богдана та наші дрони. Якби вся ця зброя була в нас на 24.02.22. то кремлівське ***** ніколи б не пішло на широкомасштабну війну в тому вигляді, який всі ми отримали у лютому 2022.
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26.09.2023 22:00 Ответить
Розробкою займався обмежений колектив. А що робили решта кілька тисяч працівників? Чому не виробляли давно вже розроблені ракети радянського зразка, до того ж С-300? І не тільки. Хто заважав? І не набридло ще шкрябати маячню про "ракетну програму", яка існувала лиш на папері та в кількох дослідних зразках і була насправді лиш банальним розпилом бюджетних коштів? Як і ремонт "Гетьмана Сагайдачного" на Ленінській кузні, до якої він, навіть, фізично не міг потрапити.
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26.09.2023 22:11 Ответить
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26.09.2023 20:43 Ответить
Їх використання нашою армією створило б серйозний ризик для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливості поставити такі несправні ********** на озброєння - Так речь идет про комплексы или все таки про боеприпасы (ракеты)? А то болгары боятся за своих военных, а нам получается плевать? Ведь если боеприпасы, то вряд ли их можно "починить", скорее у них уже давно истек срок годность и могут прилететь куда ни будь не туда...
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26.09.2023 20:47 Ответить
Мова йде про несправні зенітні керовані ракети типу 5В55Р(К).
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26.09.2023 20:56 Ответить
Насправді незрозуміло, бо в одному місці йдеться про комплекси, а в іншому - про **********.

Але в любому випадку - якщо це допомога, тобто безкоштовна передача, то щиро дякуємо!

Навіть якщо йдеться про ракети, то їх в нас досить обмежений ресурс, який швидко виснажується, тож зайвим не буде!
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26.09.2023 21:20 Ответить
Якщо у нас дійсно є можливість виконати ремонт то ці ракети не будуть зайвими, адже їх не вистачає. От тільки знаючи, як працює МО є побоювання, що доставкою та ремонтом займатиметься з десяток фірм-прокладок, витратять грошей більше, ніж коштують ракети до Patriot, а в результаті військові отримають непридатний брухт.
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26.09.2023 20:53 Ответить
До цих ракет треба ще додати невелику дрібничку - гроші, за які Україна буде ремонтувати та придбавати запчастини. І буде все ДОБРЕ.
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26.09.2023 20:54 Ответить
набить гавном и стрелять
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26.09.2023 20:56 Ответить
Щось я не зрозумів, в статті пишеться про комплекси С-300, а в цитаті парламентарів про **********, тобто ракети, а про комплекси ні слова. Так звідки інфа про комплекси? Чи це не правильний переклад.

P.s. І взагалі С-300 це не комплекс, а система - ЗРС.
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26.09.2023 21:13 Ответить
Короче - "Бери боже что нам негоже".. У них наверняка имеются рабочие С-300, кторые, в принципе, им сейчас не особо нужны..
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26.09.2023 21:16 Ответить
Если есть ЗРК, которые партнерам ПОКА не нужны, то почему правительство не предложит партнерам сдать эти комплексы в аренду Украине?
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26.09.2023 21:39 Ответить
Ага, это как дать в аренду танки и БТР-ы, повоевал - а потом почистил их и вернул назад.. )
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26.09.2023 22:00 Ответить
Это называется ленд лиз.
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26.09.2023 23:03 Ответить
«Я ему подарю, - подумал он про себя, - карманные часы: они ведь хорошие, серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь томпаковые или бронзовые; немножко поиспорчены, да ведь он себе переправит; он человек еще молодой..."

(Н. В. Гоголь, "Мертвые души")
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26.09.2023 21:29 Ответить
США поставили на вооружение первые четыре прототипа лазерной системы ПВО.
Они установлены на бронетранспортере Striker.

Армия США получила первые четыре передовых прототипа лазерных систем противовоздушной обороны под названием DE M-SHORAD, которые были установлены на бронетранспортере Striker. Об этом сообщило издание https://defence-blog.com/us-military-receives-laser-air-defense-weapons/ Defence-Blog .
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26.09.2023 22:08 Ответить
Система DE M-SHORAD, сокращенно, означает маневренная система противовоздушной обороны малой дальности, использующая направленную энергию, предназначена для выявления и уничтожения различных типов воздушных целей, включая дроны, ракеты, снаряды, вертолеты и самолеты.
Она работает с помощью лазерных лучей, движущихся со скоростью света, что позволяет быстро и точно поразить воздушные цели, при этом стоимость каждого выстрела значительно меньше стоимости боеприпасов, поскольку используется энергия.

Первые четыре действующих прототипа с мощностью 50 киловатт были получены 4-м батальоном 60-го артиллерийского полка ПВО, расположенного в Форт-Силле.
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26.09.2023 22:12 Ответить
А чому не в Одесу? Якраз би і випробування в бойових умовах пройшли.
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26.09.2023 22:23 Ответить
 
 