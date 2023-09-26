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Новости Помощь Украине
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Сенат США решает, включать ли новую помощь в проект дополнительного финансирования перед "шатдауном", - NYT

сша,сенат

Американские сенаторы сомневаются относительно выделения средств для военной помощи Украине к проекту о дополнительном финансировании, который нужно одобрить уже на этой неделе для сохранения работы правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой The New York Times.

Так, сенаторы США обеих партий спорят, включать ли новую военную помощь для Украины в проект дополнительного финансирования, чтобы сохранить функционирование правительства в конце сентября.

Как отмечает NYT, по словам собеседников, знакомых с дискуссиями, главный предмет споров – включать ли дополнительные 25 млрд помощи Украине или обойтись без спорных положений, чтобы гарантировать проекту более широкую поддержку среди республиканцев в Палате представителей.

Читайте: Зеленский в Конгрессе: "Если мы не получим помощь, мы проиграем войну"

В Сенате двухпартийная поддержка по выделению средств для Украины, однако некоторые республиканцы настаивают, что это создаст дополнительные трудности. Поэтому они выступают против дополнительных средств на нужды Украины и будут настаивать на том, чтобы эти положения исключили из документа и вернули его на повторное рассмотрение в Сенат.

Некоторые сенаторы отмечают, что не проявить поддержки Украины в этом решении было бы неправильно, особенно после того, как президент Украины Владимир Зеленский лично встречался с членами Сената. Он объяснял, что помощь США критически важна, и его заверили, что поддержка будет продолжаться.

Также некоторые сенаторы отметят, что безопаснее было бы вынести вопрос о средствах для Украины в отдельном проекте, вместе со средствами на преодоление последствий стихийного бедствия и мерах на границе, как только Конгресс устранит риск так называемого шатдауна.

Также читайте: "Шатдаун" в США может повлиять на помощь Украине, - Госдеп

Автор: 

США (26542) помощь и поддержка (868) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+3
вибори вибори, дєпутати підари.
он, польські популісти, вже допіздилися.
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26.09.2023 10:03
+2
Та нічого взагалі не давайте, достроков проведіть вибори, зробіть трампа президентом та підпишіть мирову з ******. Ви ж про це все ітільки і мрієте...
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26.09.2023 10:00
+2
Та не включайте, Украина может исчезнуть с карты земли, а репутация Америки как какого либо гаранта канет в лету, выпи#дят вас в изоляционное болото и посмотрим тогда как вы сможете обеспечить свой уровень жизни.
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26.09.2023 10:00
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Та нічого взагалі не давайте, достроков проведіть вибори, зробіть трампа президентом та підпишіть мирову з ******. Ви ж про це все ітільки і мрієте...
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26.09.2023 10:00 Ответить
Та не включайте, Украина может исчезнуть с карты земли, а репутация Америки как какого либо гаранта канет в лету, выпи#дят вас в изоляционное болото и посмотрим тогда как вы сможете обеспечить свой уровень жизни.
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26.09.2023 10:00 Ответить
они смогут, а мы - нет. я бы думал не о них, а о нас, у нас ведь бед побольше будет.
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26.09.2023 10:12 Ответить
И что ты сделаешь в этой ситуации? Без них мы никуда сейчас, пока война
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26.09.2023 10:14 Ответить
так и я о том же. деньги будут, но нужно терпение и разум.
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26.09.2023 10:19 Ответить
вибори вибори, дєпутати підари.
он, польські популісти, вже допіздилися.
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26.09.2023 10:03 Ответить
Це лише формальність. Шатдаун - це такий головний біль для американців, що іх зараз менш за все цікавлять копійки, які виділяють Україні, ну до під#йловників вже звикли, до того як вони весь час вагаються на гроші кремля і звісно ніхто не буде звертати на них увагу у таку важку хвилину.
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26.09.2023 10:15 Ответить
> копійки, які виділяють Україні

Гляньте твіттер) Там трампофіли й ліваки марять "No money for Ukraine" , ніби ми їх кишені обчистили і річну зарплату вкрали (в кожного американця)
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26.09.2023 10:26 Ответить
​​ (https://telegra.ph/file/27f4e356b9e3e66667aee.jpg)Вам не кажется это странным? Коломойского бросили за решетку. А телеканал "1+1" продолжает быть основным рупором зеленой власти? Как такое может быть?

Очень просто. Интернет полон версий о том, что суд над Коломойским - фарс, имеющий целью чтобы Зеленский понравился истеблишменту США. А правда банальна и проста. Это не суд. Это временная эвакуация.

Дело в том, что как только Коломойский хотя бы на пару часов окажется на свободе, его задержат детективы НАБУ. Коломойский прекрасно осведомлен, что в его деле "мы говорим НАБУ - подразумеваем ФБР".

В то самое время, когда в офисе президента строем пили валидол от новости, что 78% украинцев считают Зеленского виновным в топ-корупции, руководители всех антикорупционных ведомств, созданных при Порошенко, как раз пребывали в США, где господин Салливан проводил для них сеанс всестороннего мотивирования идти и хватать. Те есть исполнять их прямые обязанности.

Из США руководители антикорупционных ведомств приехали готовые хватать Коломойского и спрашивать все то, о чем мечтает услышать американская Фемида. Однако...

СБУ их уже опередила. Лоббисты Коломлйского в США успели предупредить олигарха.

Так что скорого освобождения Коломойского не ждите. Пока вокруг ходят свирепые мужчины в куртках "НАБУ", Игорь Валериевич предпочитает отдохнуть в комфортабельной камере следственного изолятора СБУ.

Почему бы нет? Интернет, домашний кинотеатр, еда из ресторана - так можно и посидеть.
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26.09.2023 10:17 Ответить
По сути - это элемент давления на власти Украины: делайте то, что говорят взрослые люди и мы вам поможет. Начнете пытаться быть умнее умных - пеняйте на себя. Вот что это все значит.
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26.09.2023 10:24 Ответить
Сцикуни
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26.09.2023 10:40 Ответить
добре, що зеленському американці нарешті перестануть давати гроші!
тепер-то війна точно "закінчиться", правда? мосКАЛі ж таке брехали останні 1,5 року?
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26.09.2023 10:47 Ответить
На заході зараз все голосніше йдуть дискусії - як злити Україну, щоб вона залишилась винною, та нехай і побитим але буферм для заходу.
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26.09.2023 10:52 Ответить
який буфер? на кордоні з Європою буде федеральний округ рашки, якщо Україна не переможе в цій війні і це приведе до війни рашка з ЄС.
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26.09.2023 11:12 Ответить
просто в світі перестали розуміти чим режим плешивого відрізняється від режиму зе. Ось і все. Бо для світу "перемога демократії" це не просто перемога у війни. А перемога демократичної країни у війні. А демократією тут і не пахне. Купа корупційних скандалів. Шоу з коломойшою. Ніхто не покараний за здачу півдня (можна багато дискутувати на це питання, але факт залишається фактом, що південь був зданий). Той же баканов повинен сидіти на нарах. Але ні, у нього своя адвокатська практика. І заходу постає питання. Кому вони допомагають?!
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26.09.2023 11:17 Ответить
 
 