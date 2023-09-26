Сенат США решает, включать ли новую помощь в проект дополнительного финансирования перед "шатдауном", - NYT
Американские сенаторы сомневаются относительно выделения средств для военной помощи Украине к проекту о дополнительном финансировании, который нужно одобрить уже на этой неделе для сохранения работы правительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой The New York Times.
Так, сенаторы США обеих партий спорят, включать ли новую военную помощь для Украины в проект дополнительного финансирования, чтобы сохранить функционирование правительства в конце сентября.
Как отмечает NYT, по словам собеседников, знакомых с дискуссиями, главный предмет споров – включать ли дополнительные 25 млрд помощи Украине или обойтись без спорных положений, чтобы гарантировать проекту более широкую поддержку среди республиканцев в Палате представителей.
В Сенате двухпартийная поддержка по выделению средств для Украины, однако некоторые республиканцы настаивают, что это создаст дополнительные трудности. Поэтому они выступают против дополнительных средств на нужды Украины и будут настаивать на том, чтобы эти положения исключили из документа и вернули его на повторное рассмотрение в Сенат.
Некоторые сенаторы отмечают, что не проявить поддержки Украины в этом решении было бы неправильно, особенно после того, как президент Украины Владимир Зеленский лично встречался с членами Сената. Он объяснял, что помощь США критически важна, и его заверили, что поддержка будет продолжаться.
Также некоторые сенаторы отметят, что безопаснее было бы вынести вопрос о средствах для Украины в отдельном проекте, вместе со средствами на преодоление последствий стихийного бедствия и мерах на границе, как только Конгресс устранит риск так называемого шатдауна.
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он, польські популісти, вже допіздилися.
Гляньте твіттер) Там трампофіли й ліваки марять "No money for Ukraine" , ніби ми їх кишені обчистили і річну зарплату вкрали (в кожного американця)
Очень просто. Интернет полон версий о том, что суд над Коломойским - фарс, имеющий целью чтобы Зеленский понравился истеблишменту США. А правда банальна и проста. Это не суд. Это временная эвакуация.
Дело в том, что как только Коломойский хотя бы на пару часов окажется на свободе, его задержат детективы НАБУ. Коломойский прекрасно осведомлен, что в его деле "мы говорим НАБУ - подразумеваем ФБР".
В то самое время, когда в офисе президента строем пили валидол от новости, что 78% украинцев считают Зеленского виновным в топ-корупции, руководители всех антикорупционных ведомств, созданных при Порошенко, как раз пребывали в США, где господин Салливан проводил для них сеанс всестороннего мотивирования идти и хватать. Те есть исполнять их прямые обязанности.
Из США руководители антикорупционных ведомств приехали готовые хватать Коломойского и спрашивать все то, о чем мечтает услышать американская Фемида. Однако...
СБУ их уже опередила. Лоббисты Коломлйского в США успели предупредить олигарха.
Так что скорого освобождения Коломойского не ждите. Пока вокруг ходят свирепые мужчины в куртках "НАБУ", Игорь Валериевич предпочитает отдохнуть в комфортабельной камере следственного изолятора СБУ.
Почему бы нет? Интернет, домашний кинотеатр, еда из ресторана - так можно и посидеть.
тепер-то війна точно "закінчиться", правда? мосКАЛі ж таке брехали останні 1,5 року?