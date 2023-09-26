Сенат США решает, включать ли новую помощь в проект дополнительного финансирования перед "шатдауном", - NYT

Американские сенаторы сомневаются относительно выделения средств для военной помощи Украине к проекту о дополнительном финансировании, который нужно одобрить уже на этой неделе для сохранения работы правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой The New York Times.

Так, сенаторы США обеих партий спорят, включать ли новую военную помощь для Украины в проект дополнительного финансирования, чтобы сохранить функционирование правительства в конце сентября.

Как отмечает NYT, по словам собеседников, знакомых с дискуссиями, главный предмет споров – включать ли дополнительные 25 млрд помощи Украине или обойтись без спорных положений, чтобы гарантировать проекту более широкую поддержку среди республиканцев в Палате представителей.

Читайте: Зеленский в Конгрессе: "Если мы не получим помощь, мы проиграем войну"

В Сенате двухпартийная поддержка по выделению средств для Украины, однако некоторые республиканцы настаивают, что это создаст дополнительные трудности. Поэтому они выступают против дополнительных средств на нужды Украины и будут настаивать на том, чтобы эти положения исключили из документа и вернули его на повторное рассмотрение в Сенат.

Некоторые сенаторы отмечают, что не проявить поддержки Украины в этом решении было бы неправильно, особенно после того, как президент Украины Владимир Зеленский лично встречался с членами Сената. Он объяснял, что помощь США критически важна, и его заверили, что поддержка будет продолжаться.

Также некоторые сенаторы отметят, что безопаснее было бы вынести вопрос о средствах для Украины в отдельном проекте, вместе со средствами на преодоление последствий стихийного бедствия и мерах на границе, как только Конгресс устранит риск так называемого шатдауна.

Также читайте: "Шатдаун" в США может повлиять на помощь Украине, - Госдеп