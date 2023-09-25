"Шатдаун" в США может повлиять на помощь Украине, - Госдеп
"Шатдаун" – приостановка работы правительства из-за того, что Конгресс не успел согласовать финансирование, – может повлиять на помощь Украине.
Об этом заявил в понедельник во время пресс-брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этот юридический вопрос, касающийся того, кто может работать во время "шатдауна", а кто нет", - отметил он.
Он уточнил, что в случае остановки бюджетного финансирования правительственных учреждений, Соединенные Штаты могут теоретически продолжать выделение помощи в сфере безопасности.
"Но когда определенным людям не разрешается выходить на работу, это может повлиять на скорость каких-то поставок. Вот почему мы считаем, что "шатдаун" может вызвать такую обеспокоенность, и почему мы призываем Конгресс обеспечить финансирование правительства", - отметил Миллер.
Напомним, "шатдаун" – приостановка работы правительства США – это ситуация, которая возникает, когда Конгресс не успевает согласовать финансирование государственных органов до начала нового финансового года.
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демократ? - не узгоджють фінансування уряду республіканці, як мають більшість в палаті.
республіканець? - те саме роблять демократи.
а як би веснами саджав, то вже чотири рази збирали б врожай з 12-32 ярда баксів. і може й позичок не булоб.
а він мало того що не саджав, а ще й поставив на потоки своїх людей
так, не сам, а через єрмака.
але ж......
поставив.