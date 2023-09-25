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Новости Помощь Украине
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"Шатдаун" в США может повлиять на помощь Украине, - Госдеп

міллер,метью

"Шатдаун" – приостановка работы правительства из-за того, что Конгресс не успел согласовать финансирование, – может повлиять на помощь Украине.

Об этом заявил в понедельник во время пресс-брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот юридический вопрос, касающийся того, кто может работать во время "шатдауна", а кто нет", - отметил он.

Он уточнил, что в случае остановки бюджетного финансирования правительственных учреждений, Соединенные Штаты могут теоретически продолжать выделение помощи в сфере безопасности.

"Но когда определенным людям не разрешается выходить на работу, это может повлиять на скорость каких-то поставок. Вот почему мы считаем, что "шатдаун" может вызвать такую обеспокоенность, и почему мы призываем Конгресс обеспечить финансирование правительства", - отметил Миллер.

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Напомним, "шатдаун" – приостановка работы правительства США – это ситуация, которая возникает, когда Конгресс не успевает согласовать финансирование государственных органов до начала нового финансового года.

Автор: 

Госдепартамент США (1826) Миллер Мэтью (338) США (26542) помощь и поддержка (868)


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Топ комментарии
+5
нажаль може, але щє є трохи часу.
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25.09.2023 21:40
+5
Цей бюджетний цирк бува щороку.
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25.09.2023 21:54
+4
Это у них каждый год. А у нас Дерьмаковщина надолго...
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25.09.2023 21:39
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Это у них каждый год. А у нас Дерьмаковщина надолго...
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25.09.2023 21:39 Ответить
нажаль може, але щє є трохи часу.
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25.09.2023 21:40 Ответить
Похоже на предвыборную отмазку.
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25.09.2023 21:43 Ответить
Цей бюджетний цирк бува щороку.
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25.09.2023 21:54 Ответить
Каждый год у нас такая хрень и каждый год "волшебным" образом в самый последний момент деньги находятся и "шатдаун" заканчивается так и не начавшись. Действительно, цирк.
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26.09.2023 02:02 Ответить
Головне, щоб наші шатдауни і шатуни не повилазили...
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25.09.2023 21:44 Ответить
Зараз побачимо як ми обійдемося без допомоги США та Польщі.
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25.09.2023 21:45 Ответить
це гра в яку грають обидві партії в залежності від того республіканець чи демократ діючий Президент.
демократ? - не узгоджють фінансування уряду республіканці, як мають більшість в палаті.
республіканець? - те саме роблять демократи.
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25.09.2023 21:45 Ответить
Є інформація від меншості республіканців у Сенаті, що вони попередили своїх однопартійців у Палаті представників не прийняти той бюдждет, котрий вони передадуть на Сенат без включення допомоги Україні - причиноюможде бут навіть формальне граматичне виправлення або пунктуація типу коми...
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25.09.2023 22:11 Ответить
Надання зброї США в оренду Україні на умовах лендліз-22 не потребує узгоджень і бюджетування Конгресу США. Передається готова зброя із військових складів США на підставі запиту уряду України та рішення президента США.
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25.09.2023 22:11 Ответить
президент может не решить, тут главное желание. Рузвельт - хотел, мог, понимал, на то он и остался в истории. тут - хз, как говорится, на детях природа отдохнула (и у нас в том числе, иначе не было б такой ж..., ну а о Хйле и вспоминать нечего).
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25.09.2023 22:41 Ответить
хотя англичане Рузвельта таки еще упрашивали вроде, пару лет. в общем, не все так просто было. если историю учить - можно было бы и не повторить ошибок, но история, как известно, - циклична, потому как никто не учится.
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25.09.2023 22:44 Ответить
мабуть,якщо до 30 вересня "зезедент" і українська влада не звернеться до США про потребу в наданні ленд- лізу,то його можуть і відінити???
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25.09.2023 22:50 Ответить
зе накерував так що шатдаун в сша а куйово в Україні...
а як би веснами саджав, то вже чотири рази збирали б врожай з 12-32 ярда баксів. і може й позичок не булоб.
а він мало того що не саджав, а ще й поставив на потоки своїх людей
так, не сам, а через єрмака.
але ж......
поставив.
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25.09.2023 22:51 Ответить
 
 