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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
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Санкций и украинских действий против государства-террориста будет больше, - Зеленский

зеленський

Санкций – недостаточно. Будет больше. Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский отметил: "Был на Ставке и отдельный содержательный доклад разведки по ситуации в российском ВПК.

Четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли.

Санкций – недостаточно. Будет больше. Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России".

Смотрите также: Провел Ставку. Говорили о ситуации на фронте и производстве снарядов, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) санкции (11279)


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Топ комментарии
+8
О, опять
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26.09.2023 21:05
+8
з 19го чув інше - развод, Золоте, кацапи теж люди, в очях ***** мир!
потвора брехлива наскрізь склизка як та риба - не вдержиш, захрипе і вискользне...
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26.09.2023 21:10
+5
абрамку нарешті затримаєте? чи агрохімію з дєрьмаком за співпрацю з ним? ви , дивиться, самі на себе не вийдіть, клоуни
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26.09.2023 21:06
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О, опять
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26.09.2023 21:05 Ответить
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26.09.2023 21:09 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/937382.html Зеленський призначив футболіста Андрія Шевченка позаштатним радником (https://www.ukr.net/source/interfaks-********-594.html Інтерфакс-Україна )
Понятно? Отттак нада
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26.09.2023 21:10 Ответить
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26.09.2023 21:12 Ответить
Нічого дивного. Шевченко завжди вступає куди не слід. Карма у нього така.
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27.09.2023 07:29 Ответить
гроші закінчуються? навіщо воно косноязичному шевченко з паспортом Британії?
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26.09.2023 21:18 Ответить
Цікаво, де отой радник, що хотів прихватити Шевроле ТАХО для фронту. Де воно ділося, отой мурчик?
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26.09.2023 21:48 Ответить
Как с мацковскими попами?
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26.09.2023 21:06 Ответить
Владимир Гундяев (ныне Патриарх Кирилл) наблюдает за телекинезом Джуны. СССР. 1980-е.

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26.09.2023 21:14 Ответить
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26.09.2023 21:18 Ответить
...іди на ..й за рузьким кораблем,кацап ...
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27.09.2023 07:59 Ответить
мацковських попів чіпати не варто, бо то потенційні виборці пана Боневтіка, не будуть же вони голосувати за того, хто допоміг отримати Томос.
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26.09.2023 21:19 Ответить
Я проголосую за того, хто закриє всі церкви і знищить релігію, як бізнес
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26.09.2023 22:14 Ответить
ну да)))
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27.09.2023 00:11 Ответить
абрамку нарешті затримаєте? чи агрохімію з дєрьмаком за співпрацю з ним? ви , дивиться, самі на себе не вийдіть, клоуни
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26.09.2023 21:06 Ответить
Боневтік героїчний
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26.09.2023 21:07 Ответить
з 19го чув інше - развод, Золоте, кацапи теж люди, в очях ***** мир!
потвора брехлива наскрізь склизка як та риба - не вдержиш, захрипе і вискользне...
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26.09.2023 21:10 Ответить
Ну тай шо?Його опять виберуть .....Хто то помнить?Головне.....не втик.
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26.09.2023 21:14 Ответить
моя думка - вибори навесні наступного року - помилка,
1/3 країни зуй зна де...
узаконите тварюку ше на 5 років - далі самі думайте..
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26.09.2023 21:21 Ответить
Не вискользне. Знайдем
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26.09.2023 21:15 Ответить
цей не яник - "шапку віддай"
цей мусорню тренує, на повбивати наступний майдан бистро і еффективно... - цей сам не піде - крові на Грушевського буде море...
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26.09.2023 21:29 Ответить
А проти твоїх серіалів на маасковії теж будуть санкції?
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26.09.2023 21:16 Ответить
торгова марка "зе і поци"...
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26.09.2023 21:23 Ответить
"...українських дій проти держави-терориста теж буде більше." Джерело:

Дій? Як з Богуслаєвим? Цікаво потім буде читати в новинах перелік прізвищ таких "діячів" (точно знаю що "агрохімій-дєрьмаковських" там не буде).
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26.09.2023 21:21 Ответить
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26.09.2023 21:28 Ответить
пустослов.
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26.09.2023 21:32 Ответить
Невже прокацапських кротів з ОПи заарештуєш?
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26.09.2023 21:32 Ответить
А фсбешний пархат довго ще буде воду мутить у нашій державі? Хтось може собі уявити, щоб в 43 році в совку була гітлерівська церква?
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26.09.2023 21:44 Ответить
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26.09.2023 21:45 Ответить
Відоси, відоси, відоси. Хавайте бидло.
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26.09.2023 22:25 Ответить
Санкционное контрнаступление,нужны деньги на это?
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26.09.2023 22:25 Ответить
Шапіто...
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27.09.2023 08:38 Ответить
 
 