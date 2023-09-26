Санкций и украинских действий против государства-террориста будет больше, - Зеленский

Санкций – недостаточно. Будет больше. Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский отметил: "Был на Ставке и отдельный содержательный доклад разведки по ситуации в российском ВПК.

Четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли.

Санкций – недостаточно. Будет больше. Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России".

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