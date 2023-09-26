Санкций и украинских действий против государства-террориста будет больше, - Зеленский
Санкций – недостаточно. Будет больше. Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Зеленский отметил: "Был на Ставке и отдельный содержательный доклад разведки по ситуации в российском ВПК.
Четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли.
Санкций – недостаточно. Будет больше. Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России".
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+5 Гоша Фантомас #478094
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Понятно? Отттак нада
потвора брехлива наскрізь склизка як та риба - не вдержиш, захрипе і вискользне...
1/3 країни зуй зна де...
узаконите тварюку ше на 5 років - далі самі думайте..
цей мусорню тренує, на повбивати наступний майдан бистро і еффективно... - цей сам не піде - крові на Грушевського буде море...
Дій? Як з Богуслаєвим? Цікаво потім буде читати в новинах перелік прізвищ таких "діячів" (точно знаю що "агрохімій-дєрьмаковських" там не буде).