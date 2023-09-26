"Укрзализныця" анонсировала новые маршруты из Польши, Чехии и Германии

В октябре "Укрзализныця" запустит ряд новых маршрутов в три страны Европы. Речь о Польше, Чехии и Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил глава правления УЗ Евгений Лященко для "Интерфакс-Украина".

"Укрзализныця в октябре текущего года планирует запустить поезд нового сообщения "Рава-Русская – Варшава", которое сможет ежедневно перевозить почти 500 пассажиров в обоих направлениях. Совместно с польским перевозчиком SKPL", - сказал Лященко.

На станции Рава-Русская организуют пересадку на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов.

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"SKPL будет первым опытом сотрудничества с европейской компанией. Вторым будет RedioJet, которые начнут выполнять рейсы Чоп - Прага где-то с ноября. С ними у нас два проекта на выходе: рейсы Чоп - Прага и Перемышль - Берлин - Ганновер", - заявил глава УЗ.

По словам Лященко, иноперевозчики допущены, потому что у "Укрзализныци" нет в достаточном количестве собственного подвижного состава для европути. Однако глава УЗ не исключает создания европейской пассажирской компании УЗ, но это сложный и длительный процесс, который невозможно решить за один год. Потому что требуется новый подвижной состав: вагоны, локомотивы.

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