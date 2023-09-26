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"Укрзализныця" анонсировала новые маршруты из Польши, Чехии и Германии

уз,укрзалізниця,потяг,інтерсіті

В октябре "Укрзализныця" запустит ряд новых маршрутов в три страны Европы. Речь о Польше, Чехии и Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил глава правления УЗ Евгений Лященко для "Интерфакс-Украина".

"Укрзализныця в октябре текущего года планирует запустить поезд нового сообщения "Рава-Русская – Варшава", которое сможет ежедневно перевозить почти 500 пассажиров в обоих направлениях. Совместно с польским перевозчиком SKPL", - сказал Лященко.

На станции Рава-Русская организуют пересадку на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов.

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"SKPL будет первым опытом сотрудничества с европейской компанией. Вторым будет RedioJet, которые начнут выполнять рейсы Чоп - Прага где-то с ноября. С ними у нас два проекта на выходе: рейсы Чоп - Прага и Перемышль - Берлин - Ганновер", - заявил глава УЗ.

По словам Лященко, иноперевозчики допущены, потому что у "Укрзализныци" нет в достаточном количестве собственного подвижного состава для европути. Однако глава УЗ не исключает создания европейской пассажирской компании УЗ, но это сложный и длительный процесс, который невозможно решить за один год. Потому что требуется новый подвижной состав: вагоны, локомотивы.

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Автор: 

Германия (6946) Польша (8407) Укрзализныця (2745) Чехия (1704)


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Вже уявили? Їде Боневтік в тому самому вагоні (https://biz.censor.net/n3445719) і біля каструль та диму шаликів записує свої потужні вечірні повідомлення до народу 71% сильної країни!
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26.09.2023 21:36 Ответить
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26.09.2023 21:41 Ответить
ільки не "з Польщі, Чехії та Німеччини", а "в Польщу, Чехію та Німеччину".
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26.09.2023 21:39 Ответить
Пропоную агробаригам возити цими поїздами зерно у польщу😆
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26.09.2023 21:55 Ответить
Це в Україні такі потяги? В Європі це аналог електричок так званих регіональних поїздів.
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26.09.2023 22:38 Ответить
В Европе и особенно Германии поезда точно такие же , кроме ICE .
Только Сименс ,но смысл не меняется.
Такая же электричка с сидячими друг напротив друга ,более менее в ночных 1-2 местных.
Настоящие скоростные поезда в Франции и Испании, но там уже столько черномордых что не хочется даже в вагон заходить.
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27.09.2023 01:07 Ответить
Вспоминаю: каждый сайт в 2011-2012 гг смаковал подробности «многомиллионного воровства при закупке корейских Хюндаев». Дело, разумеется, закончилось ничем. Слепая и продажнаяукраинская Фемида снова осталась в дураках, но с деньгами. А сегодня фото с поездами Хюндай используются, как визитная карточка Укрзализници с ее обшарпанными вагонами, убитыми в хлам пассажирскими составами.
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26.09.2023 23:42 Ответить
 
 