"Укрзализныця" анонсировала новые маршруты из Польши, Чехии и Германии
В октябре "Укрзализныця" запустит ряд новых маршрутов в три страны Европы. Речь о Польше, Чехии и Германии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил глава правления УЗ Евгений Лященко для "Интерфакс-Украина".
"Укрзализныця в октябре текущего года планирует запустить поезд нового сообщения "Рава-Русская – Варшава", которое сможет ежедневно перевозить почти 500 пассажиров в обоих направлениях. Совместно с польским перевозчиком SKPL", - сказал Лященко.
На станции Рава-Русская организуют пересадку на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов.
"SKPL будет первым опытом сотрудничества с европейской компанией. Вторым будет RedioJet, которые начнут выполнять рейсы Чоп - Прага где-то с ноября. С ними у нас два проекта на выходе: рейсы Чоп - Прага и Перемышль - Берлин - Ганновер", - заявил глава УЗ.
По словам Лященко, иноперевозчики допущены, потому что у "Укрзализныци" нет в достаточном количестве собственного подвижного состава для европути. Однако глава УЗ не исключает создания европейской пассажирской компании УЗ, но это сложный и длительный процесс, который невозможно решить за один год. Потому что требуется новый подвижной состав: вагоны, локомотивы.
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Только Сименс ,но смысл не меняется.
Такая же электричка с сидячими друг напротив друга ,более менее в ночных 1-2 местных.
Настоящие скоростные поезда в Франции и Испании, но там уже столько черномордых что не хочется даже в вагон заходить.