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Укрзализныця планирует самостоятельно построить 100 пассажирских вагонов на собственных мощностях

вагон,укрзализныця

Компания "Укрзализныця" собирается построить 100 пассажирских вагонов и пять дизель-поездов на собственных мощностях.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, о таких планах 10 августа ему рассказали на совещании с вице-премьером Александром Кубраковым, представителями Мининфраструктуры и руководством компании.

"Наша проблема - устаревший вагонный парк. Необходимо обеспечить производство новых и модернизацию старых вагонов. В планах "Укрзализныци" - изготовление 100 пассажирских вагонов и пяти дизель-поездов. Со стороны правительства будем максимально содействовать этой задаче", - уточнил Шмыгаль.

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В начале августа член правления Укрзализныци Евгений Шрамко впервые сообщил, что компания готовится строить новые пассажирские вагоны на мощностях Киевского электровагоноремонтного завода, Дарницкого вагоноремонтного завода, Рефрижераторной вагонной компании и Стрыйского вагоноремонтного завода.

До конца года они должны освоить ремонт старых вагонов, а затем наладить производство новых.

"Сейчас мы дополнительно готовим площадку, технологию, инструменты, начинаем программу по закупке материалов. В планах произвести ремонт четырех вагонов в этом году - по одному на каждом предприятии", - заявил Шрамко.

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Автор: 

машиностроение (33) Укрзализныця (2745) вагоны (179) Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+2
Знову "пилятимуть" гроші. Задовбали.
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11.08.2023 11:18
+2
та ***..поїздимо на старих, краще для фронту щось зробити, їбанати
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11.08.2023 12:03
+1
Нуу, якщо туди влізуть різні ''шморгалі'' то те ''будівництво'' стане золотим
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11.08.2023 11:22
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Знову "пилятимуть" гроші. Задовбали.
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11.08.2023 11:18 Ответить
Нарід ще з кацапів сміється, викотять знову якесь лайно у без кондиціонерів і обіцяними матраца і діркою у підлозі, а гроші як завжди по карманам
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11.08.2023 11:41 Ответить
Стули пельку. Я працював на одному з цих підприємств. І коли ви не будучи обізнані з роботою залізниці перестанете бовкати дурниці. УЗ єдина галузь у державі де до цих пір існує порядок. А хто з вас був присутній на розборах інциндентів на залізниці. Там сидять три прокурори від МВС.СБУ . ВІЙСЬКОВОРЇ ЮСТИЦІЇ. А хто з вас в живу бачив як людина потрапляє під колеса потяга і як кишки потерпілого намотуються на колеса. . Всі правила , інструкції по яких працює залізниця написані кровю дебіли. Там розпилу нема хоч трісни.
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11.08.2023 13:55 Ответить
Не грубіянь,козел.
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11.08.2023 14:30 Ответить
Нуу, якщо туди влізуть різні ''шморгалі'' то те ''будівництво'' стане золотим
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11.08.2023 11:22 Ответить
О, ці теж завдяки війні вирішили бабла зрубать..... В мирний час жодного вагону не побудували
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11.08.2023 11:24 Ответить
А звідки знаєш що в мирний час нічого не побудували? Свічку тримала? Чи сама дрочила?
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11.08.2023 13:57 Ответить
Стариє пєсні о главном
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11.08.2023 11:28 Ответить
"Гiперлуп"?
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11.08.2023 12:08 Ответить
Щось мені здається, що бабла захотіли…..
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11.08.2023 11:34 Ответить
Уявляю скільки вкрадуть. Ціни будуть завищені в 2- 3 рази мінімум...
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11.08.2023 11:34 Ответить
та ***..поїздимо на старих, краще для фронту щось зробити, їбанати
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11.08.2023 12:03 Ответить
Може війну с початку треба виграти? Пасажирськими вагонами у наступ не підеш.
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11.08.2023 12:16 Ответить
Для всіх таких мудрагелів як ти надавати проїзд в критих вагонах без підлоги
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11.08.2023 13:59 Ответить
З окопу строчиш, кулеметник?
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11.08.2023 14:26 Ответить
Якщо Юзік як "куратор" УЗ буде проштовхувати проект, то результат не важко передбачити
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11.08.2023 16:12 Ответить
 
 