Укрзализныця планирует самостоятельно построить 100 пассажирских вагонов на собственных мощностях

Компания "Укрзализныця" собирается построить 100 пассажирских вагонов и пять дизель-поездов на собственных мощностях.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, о таких планах 10 августа ему рассказали на совещании с вице-премьером Александром Кубраковым, представителями Мининфраструктуры и руководством компании.

"Наша проблема - устаревший вагонный парк. Необходимо обеспечить производство новых и модернизацию старых вагонов. В планах "Укрзализныци" - изготовление 100 пассажирских вагонов и пяти дизель-поездов. Со стороны правительства будем максимально содействовать этой задаче", - уточнил Шмыгаль.

Также читайте: Укрзализныця назначила дополнительные поезда на популярных направлениях

В начале августа член правления Укрзализныци Евгений Шрамко впервые сообщил, что компания готовится строить новые пассажирские вагоны на мощностях Киевского электровагоноремонтного завода, Дарницкого вагоноремонтного завода, Рефрижераторной вагонной компании и Стрыйского вагоноремонтного завода.

До конца года они должны освоить ремонт старых вагонов, а затем наладить производство новых.

"Сейчас мы дополнительно готовим площадку, технологию, инструменты, начинаем программу по закупке материалов. В планах произвести ремонт четырех вагонов в этом году - по одному на каждом предприятии", - заявил Шрамко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Презентованный в Кременчуге законопроект 3739 о защите отечественного машиностроения выделяет для локализации четыре направления, - ФРУ