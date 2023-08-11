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Укрзалізниця планує самостійно побудувати 100 пасажирських вагонів на власних потужностях

вагон,укрзалізниця

Компанія "Укрзалізниця" збирається побудувати 100 пасажирських вагонів та п’ять дизель-поїздів на власних потужностях.

Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про такі плани 10 серпня йому розказали на нараді з віцепрем’єром Олександром Кубраковим, представниками Мінінфраструктури та керівництвом компанії.

"Маємо проблему - застарілий вагонний парк. Необхідно забезпечити виробництво нових і модернізацію старих вагонів. У планах Укрзалізниці виготовлення 100 пасажирських вагонів та п'яти дизель-потягів. З боку уряду максимально сприятимемо цим завданням", – уточнив Шмигаль.

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На початку серпня член правління Укрзалізниці Євген Шрамко вперше повідомив, що компанія готується будувати нові пасажирські вагони на потужностях Київського електровагоноремонтного заводу, Дарницького вагоноремонтного заводу, Рефрижераторної вагонної компанії та Стрийського вагоноремонтного заводу.

До кінця року вони мають освоїти ремонт старих вагонів, а після цього – налагодити виробництво нових.

"Зараз ми додатково готуємо майданчик, технологію, інструменти, починаємо програму з закупівлі матеріалів. У планах зробити ремонти чотирьох вагонів цьогоріч - по одному на кожному підприємстві", - заявив Шрамко.

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Автор: 

машинобудування (42) Укрзалізниця (6839) вагони (801) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+2
Знову "пилятимуть" гроші. Задовбали.
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11.08.2023 11:18
+2
та ***..поїздимо на старих, краще для фронту щось зробити, їбанати
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11.08.2023 12:03
+1
Нуу, якщо туди влізуть різні ''шморгалі'' то те ''будівництво'' стане золотим
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11.08.2023 11:22
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Знову "пилятимуть" гроші. Задовбали.
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11.08.2023 11:18 Відповісти
Нарід ще з кацапів сміється, викотять знову якесь лайно у без кондиціонерів і обіцяними матраца і діркою у підлозі, а гроші як завжди по карманам
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11.08.2023 11:41 Відповісти
Стули пельку. Я працював на одному з цих підприємств. І коли ви не будучи обізнані з роботою залізниці перестанете бовкати дурниці. УЗ єдина галузь у державі де до цих пір існує порядок. А хто з вас був присутній на розборах інциндентів на залізниці. Там сидять три прокурори від МВС.СБУ . ВІЙСЬКОВОРЇ ЮСТИЦІЇ. А хто з вас в живу бачив як людина потрапляє під колеса потяга і як кишки потерпілого намотуються на колеса. . Всі правила , інструкції по яких працює залізниця написані кровю дебіли. Там розпилу нема хоч трісни.
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11.08.2023 13:55 Відповісти
Не грубіянь,козел.
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11.08.2023 14:30 Відповісти
Нуу, якщо туди влізуть різні ''шморгалі'' то те ''будівництво'' стане золотим
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11.08.2023 11:22 Відповісти
О, ці теж завдяки війні вирішили бабла зрубать..... В мирний час жодного вагону не побудували
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11.08.2023 11:24 Відповісти
А звідки знаєш що в мирний час нічого не побудували? Свічку тримала? Чи сама дрочила?
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11.08.2023 13:57 Відповісти
Стариє пєсні о главном
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11.08.2023 11:28 Відповісти
"Гiперлуп"?
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11.08.2023 12:08 Відповісти
Щось мені здається, що бабла захотіли…..
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11.08.2023 11:34 Відповісти
Уявляю скільки вкрадуть. Ціни будуть завищені в 2- 3 рази мінімум...
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11.08.2023 11:34 Відповісти
та ***..поїздимо на старих, краще для фронту щось зробити, їбанати
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11.08.2023 12:03 Відповісти
Може війну с початку треба виграти? Пасажирськими вагонами у наступ не підеш.
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11.08.2023 12:16 Відповісти
Для всіх таких мудрагелів як ти надавати проїзд в критих вагонах без підлоги
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11.08.2023 13:59 Відповісти
З окопу строчиш, кулеметник?
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11.08.2023 14:26 Відповісти
Якщо Юзік як "куратор" УЗ буде проштовхувати проект, то результат не важко передбачити
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11.08.2023 16:12 Відповісти
 
 