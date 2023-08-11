Укрзалізниця планує самостійно побудувати 100 пасажирських вагонів на власних потужностях

Компанія "Укрзалізниця" збирається побудувати 100 пасажирських вагонів та п’ять дизель-поїздів на власних потужностях.

Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про такі плани 10 серпня йому розказали на нараді з віцепрем’єром Олександром Кубраковим, представниками Мінінфраструктури та керівництвом компанії.

"Маємо проблему - застарілий вагонний парк. Необхідно забезпечити виробництво нових і модернізацію старих вагонів. У планах Укрзалізниці виготовлення 100 пасажирських вагонів та п'яти дизель-потягів. З боку уряду максимально сприятимемо цим завданням", – уточнив Шмигаль.

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На початку серпня член правління Укрзалізниці Євген Шрамко вперше повідомив, що компанія готується будувати нові пасажирські вагони на потужностях Київського електровагоноремонтного заводу, Дарницького вагоноремонтного заводу, Рефрижераторної вагонної компанії та Стрийського вагоноремонтного заводу.

До кінця року вони мають освоїти ремонт старих вагонів, а після цього – налагодити виробництво нових.

"Зараз ми додатково готуємо майданчик, технологію, інструменти, починаємо програму з закупівлі матеріалів. У планах зробити ремонти чотирьох вагонів цьогоріч - по одному на кожному підприємстві", - заявив Шрамко.

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