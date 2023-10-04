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Германия (6727) крылатые ракеты (866)

Германия не планирует передавать Украине ракеты Taurus, - Bild

taurus

По информации Bild, правительство Германии не планирует поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет издание, Германия еще не направляла Украине официальный отказ от поставок, но в непубличных обсуждениях "дала понять, что ракеты пока не будут поставляться".

Журналисты добавляют, что немецкий канцлер Олаф Шольц оставляет вопрос Taurus для Украины открытым, но поставки считаются крайне маловероятными в будущем.

В то же время, как уточняет Bild, представители украинского правительства на переговорах с немецкой стороной дали понять, что Германия хочет сделать все возможное для дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины, в том числе и передать больше ракет для ЗРК Patriot.

Читайте также: Передача Украине ракет ATACMS от США может побудить Германию предоставить ракеты Taurus, - The Wall Street Journal
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Топ комментарии
+38
это политическое поражение Зеленского, он провалил все что только смог, только бы угодить кремлевским хозяевам. вся помощь от союзников Украине это не благодаря ему, а скорее вопреки.
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04.10.2023 23:38
+22
Своє вже давно розроблено. І було вже більш ніж достатньо часу організувати виробництво як мінімум Сапсанів/Громів. Є достатньо площадок, навіть підземних заводів, ще з радянських часів.
Але замість того - крадуть десятками мільярдів.
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04.10.2023 23:55
+19
Короче все сливают Украину...Ну -ну.Посмотрим чем все это закончится для самой Европы
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04.10.2023 23:36
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Шольц, Шольц, Шольц????????????????
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04.10.2023 23:30 Ответить
Шольц е спадкоємцем Муттер Меркель- Ребинтроп.

Шольц був її замісником.

Вона вибрала його на свое місце після 16 років (!!!) панування.

Тому Шольц це е «******* Меркель»,

яка говорить одне, робить друге, а мріе про третье.

Не треба дивуватися, що слова Шольця/Піздоріуса разходяться з ділами.

Бо насправді ніяких розбіжностей немае-

«стратегична мета» групи Меркель- Шольц-Шредер, та частина великого бизнесу - е співпраця з рф,
яка даватиме Неметчіні природні ресурси та зробить можливим її стрибок у Майбутне.

Пошириючі її вплив у Европі та Світу.

Проти ціеі мети виступає Велика Брітанія, США, інші країни та навіть Польща.
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05.10.2023 03:12 Ответить
А що Шольц, там батько зе отримав довічну стипендію, а за ці кошти можна було купити і зброю, але навіщо свого батька самому утримувати, коли це може з задоволенням робити народ України. Моя сестра навіть соцдопомоги не має. Так що Шольца і Німеччину залиште в спокої
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05.10.2023 08:46 Ответить
До чого тут випадок с батьком Зе?

Таких випадків тисячі.

Тисячі евреев отримали притулок у Неметчіні та полотно сіли на соціалку. І це все будо до війни 2014-2022.

Зброю за ці кошти ніхто не купував. Це були цільові гроші уряду Німеччини на імміграційну еврейську программу.

А тим часом Меркель десятиріччями не доплачувала свій внесок у НАТО та раззброювала Бундесфер.
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05.10.2023 14:40 Ответить
а інакше у Німеччині ескалація почнеться.
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04.10.2023 23:32 Ответить
Він то колись здохне , питання скільки українців , до того поки він здохне , доживе ((
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04.10.2023 23:41 Ответить
ти про Ze?
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05.10.2023 05:37 Ответить
Взагалі-то видалили комент про іншого , але цього теж стосується ((
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05.10.2023 10:20 Ответить
Короче все сливают Украину...Ну -ну.Посмотрим чем все это закончится для самой Европы
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04.10.2023 23:36 Ответить
Конец года и выборы! Украина слишком жирный кусок, чтобы его бросить.
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05.10.2023 02:34 Ответить
Німеччина планує передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони (ППО), щоб допомогти захистити вантажі з зерном від можливих атак Росії. Про це пише у середу, 4 жовтня, видання Bloomberg з посиланням на джерела. За їхньою інформацією, йдеться про додаткову систему ППО IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard. Озброєння має надійти в Україну до кінця 2023 року. Воно має забезпечувати прикриття для вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України, зауважили співрозмовники видання. Наразі Німеччина поставила Україні дві системи IRIS-T.
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04.10.2023 23:37 Ответить
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04.10.2023 23:42 Ответить
вот это я понимаю забота о неграх, щоб срака не схудла без їжі....
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05.10.2023 00:04 Ответить
это политическое поражение Зеленского, он провалил все что только смог, только бы угодить кремлевским хозяевам. вся помощь от союзников Украине это не благодаря ему, а скорее вопреки.
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04.10.2023 23:38 Ответить
> он провалил все что только смог

є відчуття, що лишилось чимало речей, які зеля ще встигне провалити...і 2023 здаватиметься не таким вже і провальним ( на фоні 2024 року ).
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04.10.2023 23:55 Ответить
Однако ви оптиміст...
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05.10.2023 12:04 Ответить
Ну это все балабольство! Чтобы понять провалил или нет надо с чем то сравнивать. А сравнивать не с чем, до него вообще никому ничего не давали.... Вот если вместо него придет другой и ему сразу начнут все давать, тогда станет понятно что Зеля провалил, иначе это просто личное мнение, которое у каждого свое.
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05.10.2023 00:15 Ответить
это хорошо, что по поводу его кремлевских хозяев у вас возражений нет. если раньше что то и не давали, значит в этом не было никакой потребности, потому что могли производить свое, и делали ракеты, ремонтировали технику, до тех пор пока не пришел Зеленский, и все это похерил, а деньги закопал в асфальт, и вывел на свои офшоры. и теперь Зеля мечется как крыса загнанная в угол, понимая что скоро за все это придется отвечать, за вагнеров, за Чонгар, за захваченный юг страны, за разрушенный Мариуполь, за десятки тысяч жертв по его вине, и за много чего еще. та что не "если", а когда придет другой президент, Зеленского будут судить, и он обязательно получит по заслугам за все свои преступления.
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05.10.2023 00:43 Ответить
Ой блин, это что вообще за фантастика "значит в этом не было никакой потребности, потому что могли производить свое", у нас в занычке видимо стояли сотни Хаймарсов, снарядов с наведением по GPS и прочего... Просто не воевали с рашей по серьезному вот и все.
И никто никого судить не будет, угомонитесь. Кравчука, Кучму и прочих за более серьезные залеты даже никто серьезно не собирался судить, не будут и Зелень. Каждый президент прекрасно понимает что сегодня судит он, завтра его.
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05.10.2023 00:49 Ответить
ну, это все балабольство, и ваше личное мнение. а Закон требует ответственности за тяжкие преступления совершенные Зеленским. так что, поживем, увидим...
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05.10.2023 00:55 Ответить
Все случается первый раз. У нас посадили Трампа, ну и что
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05.10.2023 02:37 Ответить
Не кажи, гоп. Поки не стрібнешь…
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05.10.2023 03:15 Ответить
В якій тюрмі, якого штату Трамплін сидить?
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05.10.2023 08:53 Ответить
В кресло спикера?
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05.10.2023 10:12 Ответить
А що Кучма і Кравчук мали війну? Чи таки в Україні були ресурси планувати свою Армію сильною і боєздатною. Ви подоляка методичку викиньте,бо ми не сьогодні народилися і знаємо що було і що є.
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05.10.2023 09:22 Ответить
Вы с какой планеты? Кравчук / Кучма продавали (да и раздавали) наше оружие направо / налево, разваливая армию под ноль. Вот теперь ходим с протянутой рукой, нового почти ничего не построено, все старое разбазарено...
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05.10.2023 15:21 Ответить
Подоляк, не коси під конченого дурачка, це вже занадто
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05.10.2023 00:47 Ответить
Как всегда, интересная дискуссия, факты, опровержения! А нет, просто очередной дятел...
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05.10.2023 00:51 Ответить
Порох не сцал пустить корабли на проход Керченского пролива,и ввел военное положение когда только была теоретическая возможность военного конфликта с РФ. Зеленский-не только не ввел ЧП с осени 21 года когда ему ясно Американцы сказали что Россия может напасть в любой момент,но и не начал делать оборонительные сооружения на севере и юге а наоборот дал приказ разминировать Чонгар и убрать от туда военных. я 100% уверен что Порох-бы такой фигни не сделал. Зеля или осел каких не было или просто агент Кремля-как Янукович
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05.10.2023 12:38 Ответить
70% так і говорять, ми вистояли бо він не втік!
Але якщо би він все ж таки втік, то влада перейшла би до воєнних і за крадівництво під час війни розтрілювали би, чого насправді дуже не вистачає. Бюджет би йшов на оборонку, і не один солдат на фронті би не відчував нестачу БК, зимнього одягу чи дронів. По СМІ робили би не культ президента а саме військового, зробивши цю професію найелітнішою як Азербайджані та Ізраїлі, не залежно від віку і статі. Довіра з боку західних країн до чесного керівництва безумовно би виросла як і шанси на перемогу.
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05.10.2023 11:04 Ответить
Не дадуть хоча б тому, що вже немає сенсу. Треба було давати на початок-середину наступу.

Зараз, коли скоро почнеться сезон бездоріжжя і бойові дії затихнуть, від них не буде особливої користі.
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04.10.2023 23:46 Ответить
Ракета по багнюці не полетить, авжеж
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05.10.2023 00:15 Ответить
Я мав на увазі, що немає сенсу давати зброю на вже програну кампанію. При багнюці і морозах буде оперативна пауза, тоді бий ракетами-не бий, а ефект на бойових діях буде нульовий.
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05.10.2023 00:28 Ответить
Зеля і є програна кампанія в данному випадку !
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05.10.2023 07:05 Ответить
"на вже програну кампанію"

ну фсьо, ЗСУ згортають бівуаки і відступають за Збруч на зимові фатири
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05.10.2023 10:15 Ответить
Згортають-не згортають, а результати нульові.
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05.10.2023 21:07 Ответить
По-моему уже понятно, что быстрее собственное разработать чем добиться ракет от немцев.
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04.10.2023 23:46 Ответить
Своє вже давно розроблено. І було вже більш ніж достатньо часу організувати виробництво як мінімум Сапсанів/Громів. Є достатньо площадок, навіть підземних заводів, ще з радянських часів.
Але замість того - крадуть десятками мільярдів.
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04.10.2023 23:55 Ответить
Э не... То, что было разработано это украинский аналог советских/российских аналоговнетных ракет. А нужна украинская ракета - аналог тауруса/атакамса.
ПС. Вы посмотрите - на доводку Нептуна понадобилось больше года боевых действий. И еще не факт, что вылечили все детские болезни.
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05.10.2023 00:07 Ответить
Сапсан / Гром не крылатая ракета, скорее Нептун, его и пытаются довести до ума по наземным целям. Но надо понимать что это просто переработка советской ракеты, насколько она сравняется с StormShadow и Taurus это еще вопрос....
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05.10.2023 00:18 Ответить
Нам не нужно сравниваться - нам нужно, чтобы работало и чтобы их в достаточном количестве было..
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05.10.2023 01:18 Ответить
На цей момент аж 21 лайкнув. Як же ви уперті не хочете шукати інформацію, а мислите стереотипами. Не розроблений Сапсан! Рівень розробки 70-80%. Розробники кажуть що ще треба кілька місяців за умови виділення 0,5 млрд долл. І це тільки розробка. А ще іспити. Взяття на озброєння. Налогодження виробництва ракет, палива, машин пускової, заряджальної, командної. Нам же не кілька тестових зразків потрібно? Ви здатні уявити який це масштаб роботи?

Мій найоптимістичніший прогноз на все це 2-4 роки, за умови безперевного фінансування. Можливо побачим тестові пуски на голову оркам через 1-2 роки.

І не треба зі мною дискутувати. Я вже на Цензорі на цю тему з такими упертими надискутувався.
Краще пошукайте самостійно інфу. Мені надоїло кожному упертому викладати посилання.
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05.10.2023 14:01 Ответить
Шапіто не здатне захищати країну, красти і брехати це все на що вони здатні!
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05.10.2023 00:02 Ответить
👎Buhhh
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05.10.2023 00:02 Ответить
сс*ны
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05.10.2023 00:10 Ответить
Міняємо на 200 леопардів..
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05.10.2023 00:24 Ответить
Patriot - sehr gut!!!))
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05.10.2023 01:07 Ответить
Приховані https://t.me/************/10074 сторінки старозаповітної глобалізації.
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05.10.2023 01:37 Ответить
Чим міг розплатитися СССР за індустріалізацію?
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05.10.2023 01:39 Ответить
Кокетувати ****. А куди вона подінеться!
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05.10.2023 02:31 Ответить
или всё-таки планирует?
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05.10.2023 02:33 Ответить
Після демократичних виборів в Україні !
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05.10.2023 06:59 Ответить
Перемога зеленої димократії! Ура! Бубочка лутший!
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05.10.2023 03:50 Ответить
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05.10.2023 06:55 Ответить
Коли вибори ? В березні чи квітні ?
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05.10.2023 06:57 Ответить
после войны , когда вышвернем русню с Украины
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05.10.2023 07:09 Ответить
германия сосредоточилась на ПВО, передаст Ирис Т и партию Гепард
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05.10.2023 07:08 Ответить
Гривна возобновила рост после скачка доллара

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05.10.2023 07:24 Ответить
Греция предлагает использовать свои порты в Эгейском море в качестве https://korrespondent.net/business/economics/4628870-hretsyia-predlahaet-porty-dlia-zerna-yz-ukrayny-smy коридора для экспорта зерна из Украины.
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05.10.2023 07:26 Ответить
подяка Германії за те що надавала і надаватиме ще, і без Торусів
а от Зєля, воно - ну ніякий дипломат і нульовий, нестабільний президент, "успіхи" якого насправді - це кров, пот, горе, трагедії, боротьба ЗСУ та звичайних Українців, які не втекли і стоять на Українській землі і тримають небо над нею
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05.10.2023 09:11 Ответить
Правильно роблять ганси. Передача готового озброєння лише атрофує і каструє військов-промисловий комплекс України. Своє треба робити і мати.
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05.10.2023 09:19 Ответить
А хтось задавав сам собі питання що саме Bild вважає "найближчим часом"?! Тижні, місяці, до кінця року?! Тому не варто взагалі звертати увагу на ПОДІБНІ статті котрі, якщо чесно, є не більш ніж роздумами ні про що, на вільну тему - що хочуть те й пишуть, але ні за що не відповідають і точно не "дадуть зуб" за достовірність!
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05.10.2023 10:13 Ответить
І знов зауваження "Цензору" стосовно некоректності надання ним інформації через "втрату" ним фрази у заголовку - НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ!!!
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05.10.2023 10:15 Ответить
Германия НЕ при чём. Как только скажут из Вашингтона, так и сразу и передадут. Так что ВСЕ претензии к Бидону.
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05.10.2023 10:54 Ответить
прыехали
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05.10.2023 11:17 Ответить
Ех! З таким би небажанням, вони не постачали росії виробничі станки для їх військовопромислових заводів!!!

Німчури є німчури.
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05.10.2023 13:00 Ответить
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05.10.2023 13:42 Ответить
Это раньше было Luftwaffe
Сейчас - Luftwaflja
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05.10.2023 14:46 Ответить
 
 