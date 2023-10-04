Германия не планирует передавать Украине ракеты Taurus, - Bild
По информации Bild, правительство Германии не планирует поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как пишет издание, Германия еще не направляла Украине официальный отказ от поставок, но в непубличных обсуждениях "дала понять, что ракеты пока не будут поставляться".
Журналисты добавляют, что немецкий канцлер Олаф Шольц оставляет вопрос Taurus для Украины открытым, но поставки считаются крайне маловероятными в будущем.
В то же время, как уточняет Bild, представители украинского правительства на переговорах с немецкой стороной дали понять, что Германия хочет сделать все возможное для дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины, в том числе и передать больше ракет для ЗРК Patriot.
Пожалуйста, подождите...
Шольц був її замісником.
Вона вибрала його на свое місце після 16 років (!!!) панування.
Тому Шольц це е «******* Меркель»,
яка говорить одне, робить друге, а мріе про третье.
Не треба дивуватися, що слова Шольця/Піздоріуса разходяться з ділами.
Бо насправді ніяких розбіжностей немае-
«стратегична мета» групи Меркель- Шольц-Шредер, та частина великого бизнесу - е співпраця з рф,
яка даватиме Неметчіні природні ресурси та зробить можливим її стрибок у Майбутне.
Пошириючі її вплив у Европі та Світу.
Проти ціеі мети виступає Велика Брітанія, США, інші країни та навіть Польща.
Таких випадків тисячі.
Тисячі евреев отримали притулок у Неметчіні та полотно сіли на соціалку. І це все будо до війни 2014-2022.
Зброю за ці кошти ніхто не купував. Це були цільові гроші уряду Німеччини на імміграційну еврейську программу.
А тим часом Меркель десятиріччями не доплачувала свій внесок у НАТО та раззброювала Бундесфер.
є відчуття, що лишилось чимало речей, які зеля ще встигне провалити...і 2023 здаватиметься не таким вже і провальним ( на фоні 2024 року ).
И никто никого судить не будет, угомонитесь. Кравчука, Кучму и прочих за более серьезные залеты даже никто серьезно не собирался судить, не будут и Зелень. Каждый президент прекрасно понимает что сегодня судит он, завтра его.
Але якщо би він все ж таки втік, то влада перейшла би до воєнних і за крадівництво під час війни розтрілювали би, чого насправді дуже не вистачає. Бюджет би йшов на оборонку, і не один солдат на фронті би не відчував нестачу БК, зимнього одягу чи дронів. По СМІ робили би не культ президента а саме військового, зробивши цю професію найелітнішою як Азербайджані та Ізраїлі, не залежно від віку і статі. Довіра з боку західних країн до чесного керівництва безумовно би виросла як і шанси на перемогу.
Зараз, коли скоро почнеться сезон бездоріжжя і бойові дії затихнуть, від них не буде особливої користі.
ну фсьо, ЗСУ згортають бівуаки і відступають за Збруч на зимові фатири
Але замість того - крадуть десятками мільярдів.
ПС. Вы посмотрите - на доводку Нептуна понадобилось больше года боевых действий. И еще не факт, что вылечили все детские болезни.
Мій найоптимістичніший прогноз на все це 2-4 роки, за умови безперевного фінансування. Можливо побачим тестові пуски на голову оркам через 1-2 роки.
І не треба зі мною дискутувати. Я вже на Цензорі на цю тему з такими упертими надискутувався.
Краще пошукайте самостійно інфу. Мені надоїло кожному упертому викладати посилання.
а от Зєля, воно - ну ніякий дипломат і нульовий, нестабільний президент, "успіхи" якого насправді - це кров, пот, горе, трагедії, боротьба ЗСУ та звичайних Українців, які не втекли і стоять на Українській землі і тримають небо над нею
Німчури є німчури.
Сейчас - Luftwaflja