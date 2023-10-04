Германия не планирует передавать Украине ракеты Taurus, - Bild

По информации Bild, правительство Германии не планирует поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет издание, Германия еще не направляла Украине официальный отказ от поставок, но в непубличных обсуждениях "дала понять, что ракеты пока не будут поставляться".

Журналисты добавляют, что немецкий канцлер Олаф Шольц оставляет вопрос Taurus для Украины открытым, но поставки считаются крайне маловероятными в будущем.

В то же время, как уточняет Bild, представители украинского правительства на переговорах с немецкой стороной дали понять, что Германия хочет сделать все возможное для дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины, в том числе и передать больше ракет для ЗРК Patriot.

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