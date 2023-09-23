Передача Украине ракет ATACMS от США может побудить Германию предоставить ракеты Taurus, - The Wall Street Journal

Передача США баллистических ракет ATACMS для Украины может склонить Германию к предоставлению крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По данным издания, в Берлине отметили, что предпочитают "двигаться вместе с Вашингтоном" в поставках новых типов вооружений.

WSJ отмечает, что Украина давно ищет ракеты, которые могли бы уничтожить российские линии поставок, материально-технические склады и штабы далеко за линией фронта. Значение крылатых ракет для Украины выросло после того, как поставки ракет большой дальности из Англии и Франции начали сокращаться.

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Ранее NBC News со ссылкой на источники – трех американских официальных лиц и представителя Конгресса – сообщил, что лидер США Джо Байден во время встречи с президентом США Владимиром Зеленским в четверг, 21 сентября, пообещал, что Вашингтон передаст Киеву небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.