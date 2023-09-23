Передача Украине ракет ATACMS от США может побудить Германию предоставить ракеты Taurus, - The Wall Street Journal
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Передача США баллистических ракет ATACMS для Украины может склонить Германию к предоставлению крылатых ракет Taurus.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По данным издания, в Берлине отметили, что предпочитают "двигаться вместе с Вашингтоном" в поставках новых типов вооружений.
WSJ отмечает, что Украина давно ищет ракеты, которые могли бы уничтожить российские линии поставок, материально-технические склады и штабы далеко за линией фронта. Значение крылатых ракет для Украины выросло после того, как поставки ракет большой дальности из Англии и Франции начали сокращаться.
Ранее NBC News со ссылкой на источники – трех американских официальных лиц и представителя Конгресса – сообщил, что лидер США Джо Байден во время встречи с президентом США Владимиром Зеленским в четверг, 21 сентября, пообещал, что Вашингтон передаст Киеву небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.
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Традиції, у сцарьов на болотах, на відміняли!
Свято наближається !
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Не буде нiякого наступу на Европу, Ла-Манш, чи про що там марять у подляцьких методичках.
Супер ? Тобто тобi дають гнилий дрiн (палицю, не дрон) щоб ти втрачав власне здоров'я, вiдбиваясь вiд величезного гопника без перспектив перемоги (бо у гопника теж е дрiн, i металевий) - а ти цьому радiеш ? Це вже якась рабсько-псяча подяка за обглодану кiсточку в обмiн на вiрнiсть до гроба.
В промислових масштабах як робить РФiя, ми б все одно не змогли iх робити. Нi, може змогли б, але Бiсмарк це називав "пушки замicть сала", i ти перший б тодi скавчав, навiщо нам ракети, коли роздовбанi дороги.
РФiя зараз довбить маленьку Украiну тисячами ракет i дронiв на трильони доларiв, i щось нiяк. Стоiмо, живемо, он Лещенко навiть в ночному клубi грае.
То з якоi такоi дивноi логiки ти взяв, що довбання великоi (за розмiрами) РФii двома сотнями ракет, якось би вплинуло на хiд вiйни ?
При цьому Taurus, на думку військових експертів, мають деяку перевагу. Ракета фактично має дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста.
В іншому відмінностей від тих же ракет Storm Shadow небагато: німецька крилата ракета може літати і низько, на висоті до 50 метрів, і тим самим уникнути виявлення радарами ППО противника. Він також має комплексну систему наведення і порівнянну швидкість - трохи нижче швидкості звуку.
Промисловці готові виконати замовлення, «як тільки уряд Німеччини прийме рішення про поставки», заявив представник виробника Taurus, європейської компанії MBDA, яка має виробничі майданчики в Німеччині, Італії та Франції. Згідно з офіційною статистикою, на озброєнні Бундесверу знаходиться 600 таких ракет. Кількість готових до застосування ракет називається в діапазоні від 150 до 300 штук, за іншими ведеться регулярний контроль.
"The Storm Shadow's BROACH warhead features an initial penetrating charge to clear soil or enter a bunker, then a variable delay fuze to control detonation of the main warhead."
Це при совдепії було, КБ під ленінградом ходило. Зараз і інженерів можна навіть тих знайти..
"Інженерно-технічний персонал має великий досвід з виготовлення складної наукомісткої продукції. До складу заводу входить серійне конструкторсько-технологічне бюро, монтажно-складальне виробництво, механічна дільниця, відділ технічного контролю, служба постачання, служба збуту, інженерна служба з утримання будівель."
Є ще один завод в Києві, де я проходив практику, але зараз краще про нього не згадувати.
Після виборів Президента України!...
До того наступальних озброєнь НЕ БУ-ДЕ!