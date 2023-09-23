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крылатые ракеты (732) ATACMS (55)

Передача Украине ракет ATACMS от США может побудить Германию предоставить ракеты Taurus, - The Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

taurus

Передача США баллистических ракет ATACMS для Украины может склонить Германию к предоставлению крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По данным издания, в Берлине отметили, что предпочитают "двигаться вместе с Вашингтоном" в поставках новых типов вооружений.

WSJ отмечает, что Украина давно ищет ракеты, которые могли бы уничтожить российские линии поставок, материально-технические склады и штабы далеко за линией фронта. Значение крылатых ракет для Украины выросло после того, как поставки ракет большой дальности из Англии и Франции начали сокращаться.

Читайте также: Украина получит ATACMS с кассетной боевой частью. Решение об этом США приняли еще до визита Зеленского, - СМИ

Ранее NBC News со ссылкой на источники – трех американских официальных лиц и представителя Конгресса – сообщил, что лидер США Джо Байден во время встречи с президентом США Владимиром Зеленским в четверг, 21 сентября, пообещал, что Вашингтон передаст Киеву небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.
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Топ комментарии
+12
Московського імпотента *****, заспокоять, ті хто його охороняє…
Традиції, у сцарьов на болотах, на відміняли!
Свято наближається !
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23.09.2023 22:48
+5
Таким чином, цінність ATACMS з касетною бойовою частиною для американської армії навіть не нульова, а "від'ємна", оскільки їх утилізація коштує грошей. Саме тому передачу ракет з касетною БЧ необхідно розглядати як прагматичний крок.
https://prostomob.com/168603-rakety-atacms-budut-peredani-zsu-u-versiyi-m39-abo-m39a1
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23.09.2023 22:59
+4
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23.09.2023 23:15
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Касетні?
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23.09.2023 22:46 Ответить
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23.09.2023 23:06 Ответить
Московського імпотента *****, заспокоять, ті хто його охороняє…
Традиції, у сцарьов на болотах, на відміняли!
Свято наближається !
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23.09.2023 22:48 Ответить
Таким чином, цінність ATACMS з касетною бойовою частиною для американської армії навіть не нульова, а "від'ємна", оскільки їх утилізація коштує грошей. Саме тому передачу ракет з касетною БЧ необхідно розглядати як прагматичний крок.
https://prostomob.com/168603-rakety-atacms-budut-peredani-zsu-u-versiyi-m39-abo-m39a1
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23.09.2023 22:59 Ответить
,,прагматично" що ви виробили самі і для себе??щось зробите крім розпилу свого бюджету і розпилу грошей платників податків держав донорів??
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23.09.2023 23:07 Ответить
Вуйку, Україна захищає демократичний світ від кацапської орди. І тому Україні не шкода давати найновішу і найдорожчу зброю. Але коли вдається гарно використати зброю, яку скоро і так потрібно утилізувати - то це супер!
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23.09.2023 23:12 Ответить
Ну да, нужно доплачивать за двойную утилизацию.
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24.09.2023 02:42 Ответить
Та досить вже цих вiдмазок з подляцьких методичок. Нiкого Украiна не захищае. Вова №1 замислив з Вовою №2 план розпилу Украiни, але обидва не врахували всiх факторiв. Вовi №1 ця маленька перемогоносна вiйна дещо пiдняла б в'ялий рейтинг, ну i бонусом додала б земельки, газку та працьовитого народу, а Вовi №2 це дало б пожиттеве царювання на залишках.

Не буде нiякого наступу на Европу, Ла-Манш, чи про що там марять у подляцьких методичках.

Супер ? Тобто тобi дають гнилий дрiн (палицю, не дрон) щоб ти втрачав власне здоров'я, вiдбиваясь вiд величезного гопника без перспектив перемоги (бо у гопника теж е дрiн, i металевий) - а ти цьому радiеш ? Це вже якась рабсько-псяча подяка за обглодану кiсточку в обмiн на вiрнiсть до гроба.
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24.09.2023 05:21 Ответить
так вот ,,вуйку"эти тезисы про ,,защиту мировой демократии"придержи для умственно отсталых по факту во всех войнах защищают свою семью,город,страну и лиш после всего перечисленного можно задумываться о защите чужой страны или мифической демократии.
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24.09.2023 14:17 Ответить
Вуйку, я ж не кажу, що мета України - захищати Світ і демократію у цілому Світі. Україна захищає себе, а при цьому, так склалося, що автоматично Світ і демократію. Це так як з тими АТАМС, що їх час утилізувати приспів, ну то гарна оказія зутилізувати на кацапах. 2 в 1 так еназивається.
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24.09.2023 14:23 Ответить
Робили "Стугни", "Корсар", "Вільхи", "Нептуни", "Грім" ("Сапсан"), допоки до влади не прийшли "зелені" з будівництвом доріг у напрямках де невдовзі швидкістно траками промчаться війська мордору.
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24.09.2023 01:44 Ответить
Ну робили, то й що ?
В промислових масштабах як робить РФiя, ми б все одно не змогли iх робити. Нi, може змогли б, але Бiсмарк це називав "пушки замicть сала", i ти перший б тодi скавчав, навiщо нам ракети, коли роздовбанi дороги.

РФiя зараз довбить маленьку Украiну тисячами ракет i дронiв на трильони доларiв, i щось нiяк. Стоiмо, живемо, он Лещенко навiть в ночному клубi грае.

То з якоi такоi дивноi логiки ти взяв, що довбання великоi (за розмiрами) РФii двома сотнями ракет, якось би вплинуло на хiд вiйни ?
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24.09.2023 05:28 Ответить
Вплине!Потрібно бити по тим цілям які приносять рф валюту долари чи юані .Це НПЗ газонафто розподільчі вузли,бази зберігання ПММ,термінали у портах де завантажуються танкери.Без грошей війни не буде як і без палива,танк на дровах не поїде.
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24.09.2023 15:31 Ответить
що лідер США Джо Байден під час зустрічі з президентом США Володимиром Зеленським Джерело: https://censor.net/ua/n3445288


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23.09.2023 23:08 Ответить
Ми просто не шарим.На болотах всьо па плану))
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23.09.2023 23:11 Ответить
Taurus є німецько-шведською розробкою, на відміну від британської Storm Shadow і французької Scalp.

При цьому Taurus, на думку військових експертів, мають деяку перевагу. Ракета фактично має дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста.

В іншому відмінностей від тих же ракет Storm Shadow небагато: німецька крилата ракета може літати і низько, на висоті до 50 метрів, і тим самим уникнути виявлення радарами ППО противника. Він також має комплексну систему наведення і порівнянну швидкість - трохи нижче швидкості звуку.

Промисловці готові виконати замовлення, «як тільки уряд Німеччини прийме рішення про поставки», заявив представник виробника Taurus, європейської компанії MBDA, яка має виробничі майданчики в Німеччині, Італії та Франції. Згідно з офіційною статистикою, на озброєнні Бундесверу знаходиться 600 таких ракет. Кількість готових до застосування ракет називається в діапазоні від 150 до 300 штук, за іншими ведеться регулярний контроль.
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23.09.2023 23:13 Ответить
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23.09.2023 23:15 Ответить
Схоже, ви не читали про боєголовку Storm Shadow.

"The Storm Shadow's BROACH warhead features an initial penetrating charge to clear soil or enter a bunker, then a variable delay fuze to control detonation of the main warhead."
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24.09.2023 08:59 Ответить
От мені цікаво (строк давності пройшов), на дарницькому радіозаваді є докуя приміщень, було 2 КБ, архіви з гріфами суперсекретів..на ракети..а чому не можна вскрити ті архіви, глянути й випускати оте, або виготовити протидійні засоби???

Це при совдепії було, КБ під ленінградом ходило. Зараз і інженерів можна навіть тих знайти..
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23.09.2023 23:39 Ответить
Я колись практику проходив на "Елмізі", будівель там багато, тільки вони здані в оренду. Чого там тільки не виготовляли.
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24.09.2023 01:46 Ответить
Отож. Орендарів перевести. Бачили чи ні - на тих площах підземні ще поверхи є, -2 точно є, бо я бачила. Між цехами - є підземні переходи. Там можна що завгодно виготовляти. Було б бажання.
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24.09.2023 02:09 Ответить
На підземних поверхах не довелось побувати. Ви там працювали чи теж практику проходили ?
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24.09.2023 02:21 Ответить
Працювала після школи якраз у КБ, що підпорядковувалось ленінграду. Ото ракети розробляли. Доречі, за розробку премію отримали у конвертах.
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24.09.2023 04:07 Ответить
http://www.elmiz.com/istoriya/


"Інженерно-технічний персонал має великий досвід з виготовлення складної наукомісткої продукції. До складу заводу входить серійне конструкторсько-технологічне бюро, монтажно-складальне виробництво, механічна дільниця, відділ технічного контролю, служба постачання, служба збуту, інженерна служба з утримання будівель."

Є ще один завод в Києві, де я проходив практику, але зараз краще про нього не згадувати.
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24.09.2023 12:20 Ответить
Отож. Було б бажання й політична воля. І самі б виготовляли й людей безробітних працевлаштували.
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24.09.2023 12:42 Ответить
Та звичайно можна робити будь що,це ж наші люди зробили міжконтинентальну балістичну ракету яка може долати десятки тисяч км.Правильно ви сказали була б воля на це влади.
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24.09.2023 16:08 Ответить
Похоже без дяди немцы даже под себя не ходят.
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23.09.2023 23:47 Ответить
так вони самі визнають, що втратили лідерські амбіції,цікаво що на них так повпливало?
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24.09.2023 16:10 Ответить
А украинцы могут несколько "модернизировать" атаксмы, поменяв кассетную часть на фугасную?
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24.09.2023 00:16 Ответить
Найкраще на атомну.
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24.09.2023 03:23 Ответить
Дуже хочеться вжарити кацапа , давайте більше і якмога швидше, будь ласка
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24.09.2023 06:18 Ответить
Нажаль, цього ждати треба трохи більше ніж півроку...
Після виборів Президента України!...
До того наступальних озброєнь НЕ БУ-ДЕ!
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24.09.2023 07:47 Ответить
Чекаємо на Атакамси, але чому немає інформації про виробництво наших українських ракет?😘
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24.09.2023 10:17 Ответить
 
 