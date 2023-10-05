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Отвернуться от дальнейшей поддержки Украины было бы большой ошибкой, - Белый дом

жан-пьер,карин

В администрации президента США считают, что отказ от продолжения масштабной помощи Украине, противостоящей российской агрессии, был бы большой ошибкой.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила на брифинге в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Для нас было бы большой ошибкой отвернуться (от помощи Украине – Ред.), от того, что храбрый народ Украины делает ежедневно на протяжении более года", - сказала спикер президента США, сославшись на заявления Байдена.

Поэтому, по ее словам, среди политического истеблишмента Соединенных Штатов продолжают действовать широкие обязательства по поддержке Украины.

"Мы наблюдаем это как в Палате представителей, так и в Сенате, как со стороны республиканцев, так и демократов", – указала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что президент Байден считает, что в этом вопросе ничего не изменилось, такая поддержка существует, и ее нужно продолжать.

Также читайте: Байден анонсировал "большую речь" относительно поддержки Украины
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Топ комментарии
+4
Путін *****.
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05.10.2023 00:34
+1
зараз трампоідіоти прокинуться і зжеруть її під кофе...🤣
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05.10.2023 01:10
+1
В тому, що відбувається винні виключно демократи. Як би ви вивчали питання ви би знали як підло по відношенню до України ведуть себе демократи. Вони цинічно використовують війну в Україні для досягнення своїх політичних цілей.
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05.10.2023 01:52
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05.10.2023 00:27 Ответить
Путін *****.
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05.10.2023 00:34 Ответить
зараз трампоідіоти прокинуться і зжеруть її під кофе...🤣
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05.10.2023 01:10 Ответить
Нажаль, трампоіди в Палаті представників фактично заблокували роботу цього органу, і він не можу прийняти жодного Закону, допоки не виберуть нового спікера, а ці істеричкі не дадуть його вибрати.
Весь політикум Америки зараз чухає потилицю над двома питаннями - як вони до такого дійшли, і як із цього тепер викарабкуватись!

А Рудий вже заявив, що йому нібито запропонували стати спікером, хоча він не є членом Палати представників.
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05.10.2023 01:39 Ответить
В тому, що відбувається винні виключно демократи. Як би ви вивчали питання ви би знали як підло по відношенню до України ведуть себе демократи. Вони цинічно використовують війну в Україні для досягнення своїх політичних цілей.
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05.10.2023 01:52 Ответить
Хіба не демократи разом з трампістами проголосували за звільнення спікера?
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05.10.2023 02:11 Ответить
В Америці існує така поговорка - "Якщо твій ворог хоче пригнути з мосту, то не варто його зупиняти."

Весь цей бедлам розпочали трампоіди, демократи не стали цьому противитись.
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05.10.2023 02:34 Ответить
https://t.me/Sharp_Ukraine/17648 Олег Шарп :
"Байден має намір у спеціальному зверненні пояснити американському народові та Конгресу, наскільки важливо продовжувати надавати Україні фінансову та безпекову допомогу. Промова Байдена буде спрямована на те, щоб переконатися, що обидві палати Конгресу дотримуються своєї обіцянки і проголосують за українське питання.

Мало того, Байден натякнув, що зможе знайти гроші для України, навіть якщо законодавці не затвердять асигнування на подальшу допомогу: «Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібний. І є інші засоби, за допомогою яких ми зможемо знайти кошти на це. Але я не зараз вдаватимуся в подробиці».
Джейсон Скотт, оглядач NBC стверджує, що вірогідність того, що до кінця року позитивне рішення щодо допомоги Україні буде затверджене Конгресом, дуже висока - попри спротив радикального крила РП. Але він також зазначає, що у Білого Дома є "план В" на випадок, якщо із законодавцями "щось піде не так".
Я теж не буду нічого видумувати від себе, а тому залишається спостерігати за подальшим перебігом подій. Проте, наскільки мені відомо, ні представники нашого Посольства у Вашингтоні, ні керівництво центрального апарату МЗС, ні клерки ОПУ, ні депутати ВР за останні місяці не провели жодної окремої зустрічі з жодним сенатором від республіканців для того, щоб схилити чашу терезів на нашу користь аргументованим чекфактінгом нагальних потреб України. Мабуть, не царська це справа - хай за нас все робить Джозеф Робінетт Байден".
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05.10.2023 12:28 Ответить
 
 