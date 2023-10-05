Отвернуться от дальнейшей поддержки Украины было бы большой ошибкой, - Белый дом

В администрации президента США считают, что отказ от продолжения масштабной помощи Украине, противостоящей российской агрессии, был бы большой ошибкой.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила на брифинге в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Для нас было бы большой ошибкой отвернуться (от помощи Украине – Ред.), от того, что храбрый народ Украины делает ежедневно на протяжении более года", - сказала спикер президента США, сославшись на заявления Байдена.

Поэтому, по ее словам, среди политического истеблишмента Соединенных Штатов продолжают действовать широкие обязательства по поддержке Украины.

"Мы наблюдаем это как в Палате представителей, так и в Сенате, как со стороны республиканцев, так и демократов", – указала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что президент Байден считает, что в этом вопросе ничего не изменилось, такая поддержка существует, и ее нужно продолжать.

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