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допомога (7871) США (20990) Жан-П'єр Карін (69)

Відвернутися від подальшої підтримки України було б великою помилкою, - Білий дім

жан-п'єр,карін

В адміністрації президента США вважають, що відмова від продовження масштабної допомоги Україні, яка протистоїть російській агресії, була б великою помилкою.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Для нас було б великою помилкою відвернутися (від допомоги Україні – ред.), від того, що хоробрий народ України робить щодня впродовж понад року", - сказала речниця президента США, пославшись на заяви Байдена.

Тому, за її словами, серед політичного істеблішменту Сполучених Штатів продовжують діяти широкі зобов’язання щодо підтримки України.

"Ми спостерігаємо це як у Палаті представників, так і в Сенаті, як з боку республіканців, так і демократів", - указала Жан-П’єр.

Вона наголосила: президент Байден вважає, що в цьому питанні нічого не змінилося, така підтримка існує, і її потрібно продовжувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден анонсував "велику промову" щодо підтримки України

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Топ коментарі
+4
Путін *****.
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05.10.2023 00:34
+1
зараз трампоідіоти прокинуться і зжеруть її під кофе...🤣
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05.10.2023 01:10
+1
В тому, що відбувається винні виключно демократи. Як би ви вивчали питання ви би знали як підло по відношенню до України ведуть себе демократи. Вони цинічно використовують війну в Україні для досягнення своїх політичних цілей.
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05.10.2023 01:52
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05.10.2023 00:27 Відповісти
Путін *****.
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05.10.2023 00:34 Відповісти
зараз трампоідіоти прокинуться і зжеруть її під кофе...🤣
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05.10.2023 01:10 Відповісти
Нажаль, трампоіди в Палаті представників фактично заблокували роботу цього органу, і він не можу прийняти жодного Закону, допоки не виберуть нового спікера, а ці істеричкі не дадуть його вибрати.
Весь політикум Америки зараз чухає потилицю над двома питаннями - як вони до такого дійшли, і як із цього тепер викарабкуватись!

А Рудий вже заявив, що йому нібито запропонували стати спікером, хоча він не є членом Палати представників.
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05.10.2023 01:39 Відповісти
В тому, що відбувається винні виключно демократи. Як би ви вивчали питання ви би знали як підло по відношенню до України ведуть себе демократи. Вони цинічно використовують війну в Україні для досягнення своїх політичних цілей.
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05.10.2023 01:52 Відповісти
Хіба не демократи разом з трампістами проголосували за звільнення спікера?
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05.10.2023 02:11 Відповісти
В Америці існує така поговорка - "Якщо твій ворог хоче пригнути з мосту, то не варто його зупиняти."

Весь цей бедлам розпочали трампоіди, демократи не стали цьому противитись.
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05.10.2023 02:34 Відповісти
https://t.me/Sharp_Ukraine/17648 Олег Шарп :
"Байден має намір у спеціальному зверненні пояснити американському народові та Конгресу, наскільки важливо продовжувати надавати Україні фінансову та безпекову допомогу. Промова Байдена буде спрямована на те, щоб переконатися, що обидві палати Конгресу дотримуються своєї обіцянки і проголосують за українське питання.

Мало того, Байден натякнув, що зможе знайти гроші для України, навіть якщо законодавці не затвердять асигнування на подальшу допомогу: «Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібний. І є інші засоби, за допомогою яких ми зможемо знайти кошти на це. Але я не зараз вдаватимуся в подробиці».
Джейсон Скотт, оглядач NBC стверджує, що вірогідність того, що до кінця року позитивне рішення щодо допомоги Україні буде затверджене Конгресом, дуже висока - попри спротив радикального крила РП. Але він також зазначає, що у Білого Дома є "план В" на випадок, якщо із законодавцями "щось піде не так".
Я теж не буду нічого видумувати від себе, а тому залишається спостерігати за подальшим перебігом подій. Проте, наскільки мені відомо, ні представники нашого Посольства у Вашингтоні, ні керівництво центрального апарату МЗС, ні клерки ОПУ, ні депутати ВР за останні місяці не провели жодної окремої зустрічі з жодним сенатором від республіканців для того, щоб схилити чашу терезів на нашу користь аргументованим чекфактінгом нагальних потреб України. Мабуть, не царська це справа - хай за нас все робить Джозеф Робінетт Байден".
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05.10.2023 12:28 Відповісти
 
 