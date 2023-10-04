Байден анонсував "велику промову" щодо підтримки України

Президент США Джо Байден планує виступити з "великою промовою" щодо підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

На брифінгу для преси Байден прокоментував ситуацію з відставкою спікера Палати представників США Пола Маккарті та небажання конгресменів-республіканців виділяти додаткові кошти на допомогу Україні. Він зазначив, що невдовзі виступить з "великою промовою", але коли саме - не уточнив.

"Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату обох партій заявили, що вони підтримують фінансування підтримки України. Дуже скоро я виголошу велику промову щодо цього питання", - сказав Байден.

Водночас президент США зазначив, що є й інші способи надавати Україні допомогу, але він не планує вдаватися в деталі.

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