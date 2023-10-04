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Байден (2855) допомога (7871) США (20990)

Байден анонсував "велику промову" щодо підтримки України

байден,джо

Президент США Джо Байден планує виступити з "великою промовою" щодо підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

На брифінгу для преси Байден прокоментував ситуацію з відставкою спікера Палати представників США Пола Маккарті та небажання конгресменів-республіканців виділяти додаткові кошти на допомогу Україні. Він зазначив, що невдовзі виступить з "великою промовою", але коли саме - не уточнив.

"Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату обох партій заявили, що вони підтримують фінансування підтримки України. Дуже скоро я виголошу велику промову щодо цього питання", - сказав Байден.

Водночас президент США зазначив, що є й інші способи надавати Україні допомогу, але він не планує вдаватися в деталі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден провів нараду з партнерами та союзниками щодо підтримки України

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Топ коментарі
+16
Пистіти - не мішки тягати.. але якби не Дід, касапи вже давно б з'їли і мене, і мабуть тебе. Вдячність безмежна і Байдену і американському народу..
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04.10.2023 22:00
+12
Найпромовистіше звучать вибухи Томагавків.
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04.10.2023 21:50
+10
Коли 22 січня 2021 року, через 2 дні після інавгурації американського президента, проти Байдена та Порошенка відкрили одразу 2 карні справи за позовом агента ФСБ Деркача, який зараз переховується в РФ, це був черговий антидержавний крок офісно-президентської влади, метою якого було посварити Україну та США за рік до початку широкомасштабної війни. Таким чином кремлівська агентура в ОП сподівалася, що коли розпочнеться вторгнення, США відмовляться допомагати Україні зброєю. Проте американська влада виявилася мудрішою, незважаючи на всі старання п"ятої колони у вищому керівництві України та їхніх кураторів у кремлі. Але спроби пересварити Україну з її західними партнерами тривають. І зараз ми бачимо, як вже зе-лідор особисто хамить та паскудить наші відносини з Британією, коли публічно ображає друга України, Бена Воллеса, коли з трибуни ООН зе-лідор нахабно та цинічно псує відносини з нашим найближчим союзником та другом - Польщею. П"ята колона йде ва-банк, бо терплячка їхніх кремлівських кураторів, схоже вже увірвалась, бо оманський договорняк є, а очікуваного кремлівським ****** результату досі нема.
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04.10.2023 22:28
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Найпромовистіше звучать вибухи Томагавків.
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04.10.2023 21:50 Відповісти
К самолетам F-16! И Томагавков много, поскольку эти самолеты используют кажется 30 стран. С каждого по 50-100 томагавков и уже близка победа!
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04.10.2023 22:22 Відповісти
Ну так ну так - тільки є невиличка проблема , Томагавки не вішаються на Ф16.
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04.10.2023 22:57 Відповісти
«Томага́вк» - семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет небольшой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и ВОЗДУШНОГО базирования. Совершает полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
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04.10.2023 23:00 Відповісти
Ну так ну так - звісно ви праві тіко вікіпедія про це чогось ніц чогось не знає ( я про повітряне базування Томагавків).
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04.10.2023 23:05 Відповісти
Thanks in advance !
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04.10.2023 21:51 Відповісти
Пистіти - не мішки тягати.. але якби не Дід, касапи вже давно б з'їли і мене, і мабуть тебе. Вдячність безмежна і Байдену і американському народу..
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04.10.2023 22:00 Відповісти
так...якщо б не допомога всього світу, то половина украінців пройшла б через подвали і тортури.
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04.10.2023 23:25 Відповісти
Понятно, денег не будет, но вдобавок к видосикам будут промовы байдена
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04.10.2023 22:06 Відповісти
Таке враження, що це спецоперація американців.
Передають АТАКМС, і щоб не злити Росію роблять цирк з нібито затримкою допомоги. Хоча очевидно, що 90% конгресменів підтримують Україну.
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04.10.2023 22:07 Відповісти
"велика промова" и байден это какие то несовместимые вещи, он снова будет эксплуатировать Украину что бы протолкнуть свои грязные законы в общий пакет, что он неоднократно делал.
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04.10.2023 22:10 Відповісти
Лендліз закінчився

А петиція ще очікує відповіді
https://petition.president.gov.ua/petition/196764

цікаво яка буде відповідь - "не встигли попросити", чи будуть чекати поки
проголосують та продовжать лендліз ще на рік
та відпишуться, що "поки не вигідно просити лендліз"

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670

Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
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04.10.2023 22:22 Відповісти
Коли 22 січня 2021 року, через 2 дні після інавгурації американського президента, проти Байдена та Порошенка відкрили одразу 2 карні справи за позовом агента ФСБ Деркача, який зараз переховується в РФ, це був черговий антидержавний крок офісно-президентської влади, метою якого було посварити Україну та США за рік до початку широкомасштабної війни. Таким чином кремлівська агентура в ОП сподівалася, що коли розпочнеться вторгнення, США відмовляться допомагати Україні зброєю. Проте американська влада виявилася мудрішою, незважаючи на всі старання п"ятої колони у вищому керівництві України та їхніх кураторів у кремлі. Але спроби пересварити Україну з її західними партнерами тривають. І зараз ми бачимо, як вже зе-лідор особисто хамить та паскудить наші відносини з Британією, коли публічно ображає друга України, Бена Воллеса, коли з трибуни ООН зе-лідор нахабно та цинічно псує відносини з нашим найближчим союзником та другом - Польщею. П"ята колона йде ва-банк, бо терплячка їхніх кремлівських кураторів, схоже вже увірвалась, бо оманський договорняк є, а очікуваного кремлівським ****** результату досі нема.
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04.10.2023 22:28 Відповісти
В промові має бути теза, що допомагаючи Україні перемагати касапів, США таким чином заощаджують кошти та зберігають життя своїх громадян (військових) в можливій власній війні з касапами.
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04.10.2023 22:39 Відповісти
Дякуємо, Батько за Турботу та Клопоти за Українців і Україну!!
Нажаль, привладних з 2019 року цікавлять виключно карабєлі соски, гроші в офшори, Оманські інвестори та балачки про «реформи з корупціянтами», кала мойша, може це підтвердити! Конюшні, в квартальному уряді України, вичищати ретельно і масштабно бо крадуть млрд….
https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-nagrili-ruki-na-68-mlrd-dasu-viyavila-shemi-rozkradannya-v-ukrenergo-detali-04-10-2023.html

Ось така реалія!
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04.10.2023 22:42 Відповісти
Байда,з великими промовами мабуть від "зезидента" навчився???давав би вже "великий пакет зброї"
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04.10.2023 23:10 Відповісти
Что было нужно что ,то было утверждено и принято законом в США ..... До шатдауна ,а после после начяла дебатов (это политиканство )чтобы вытарговать уступки в ряде проблем. После 2- мировой войны так случялось аш 24 разы . Это упорство с обеих сторон. Республиканцы у власти ....демократы тормозят ,демократы у власти .... республиканцы тормозят. А насчет Украины и помощи для неё .... законы приняты и утверждены , пропогандисты могут отдыхать до 2024 г. мая месяца . А дальше увидим .
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05.10.2023 00:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2x7HPy2qTj0 https://www.youtube.com/watch?v=2x7HPy2qTj0

Вкратце:
- республиканцы решили подумать над помощью Украине,
после того как Украина в ООН заговорила о проблеме климата.
эту инициативу подняла семья Клинтона, который заставил отказаться от ЯО
- администрация США не предложила ни одного закона для рассмотрения Конгресом, чтобы помочь Украине - как до этого были PDA, USAI
24млрд - Конгрес отклонил, так как там было много денег которые не касаются Украины
- есть шанс что пройдет закон про оборону, в который включено продление лендлиза на 1 год
других законов, даже проэктов нет
на лендлиз - табу
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05.10.2023 01:20 Відповісти
Таке наївне питання-невже Захід не розуміє, що можлива поразка або навіть примусові перемовини з московією є поразкою ВСЬОГО Заходу? Перші сигнали вже пішли з Європи, поки що з малих країн. Де гарантії, що таке не станеться в тій же Франції, Німеччині? А там гляди і інші заворушаться- пуйло зміг, а ми що гірші... Штатам потрібен новий Перл-Харбор(Тайвань)? А влізуть же... Тому замість "великої промови" краще надати велику, дуже велику партію зброї окрім тої, яку надали раніше і за яку українці дуже вдячні. "Дайте нам зброю, решта ми зробимо самі"-У.Черчіль
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05.10.2023 07:05 Відповісти
Промова замість надання ракет - це дуже потужно. Дякуємо, дуже дякуємо
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05.10.2023 07:36 Відповісти
https://t.me/Sharp_Ukraine/17648 Олег Шарп :
"Байден має намір у спеціальному зверненні пояснити американському народові та Конгресу, наскільки важливо продовжувати надавати Україні фінансову та безпекову допомогу. Промова Байдена буде спрямована на те, щоб переконатися, що обидві палати Конгресу дотримуються своєї обіцянки і проголосують за українське питання.

Мало того, Байден натякнув, що зможе знайти гроші для України, навіть якщо законодавці не затвердять асигнування на подальшу допомогу: «Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібний. І є інші засоби, за допомогою яких ми зможемо знайти кошти на це. Але я не зараз вдаватимуся в подробиці».
Джейсон Скотт, оглядач NBC стверджує, що вірогідність того, що до кінця року позитивне рішення щодо допомоги Україні буде затверджене Конгресом, дуже висока - попри спротив радикального крила РП. Але він також зазначає, що у Білого Дома є "план В" на випадок, якщо із законодавцями "щось піде не так".
Я теж не буду нічого видумувати від себе, а тому залишається спостерігати за подальшим перебігом подій. Проте, наскільки мені відомо, ні представники нашого Посольства у Вашингтоні, ні керівництво центрального апарату МЗС, ні клерки ОПУ, ні депутати ВР за останні місяці не провели жодної окремої зустрічі з жодним сенатором від республіканців для того, щоб схилити чашу терезів на нашу користь аргументованим чекфактінгом нагальних потреб України. Мабуть, не царська це справа - хай за нас все робить Джозеф Робінетт Байден".
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05.10.2023 12:27 Відповісти
У середу, 5 липня, Президент України Володимир Зеленський призначив посла у США Оксану Маркарову послом в Антигуа і Барбуді за сумісництвом - там тепліше ніж у Вашингтоні

Як стверджується тут
https://www.youtube.com/watch?v=2x7HPy2qTj0

Сім'я Клінтонів вирішила "пиляти" гроші на боротьбі з кліматом
президент України в ООН підтримав це
дружина отримала посаду керівника в цій ініціатіві після цього
республіканцям - не подобається витрачання грошей на це

30 років тому Клінтон, якось вмовив Кравчука/Кучму, щоб Україна позбулась ядерної зброї
яка ціна буде тепер - ще не визначено
боротьба з кліматом може й важлива, проте в світі є більші проблеми, а в України тим паче - хоча б лендліз попросили

https://petition.president.gov.ua/petition/196764
другий тиждень на розгляді
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05.10.2023 12:46 Відповісти
 
 