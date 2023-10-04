Байден анонсував "велику промову" щодо підтримки України
Президент США Джо Байден планує виступити з "великою промовою" щодо підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
На брифінгу для преси Байден прокоментував ситуацію з відставкою спікера Палати представників США Пола Маккарті та небажання конгресменів-республіканців виділяти додаткові кошти на допомогу Україні. Він зазначив, що невдовзі виступить з "великою промовою", але коли саме - не уточнив.
"Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату обох партій заявили, що вони підтримують фінансування підтримки України. Дуже скоро я виголошу велику промову щодо цього питання", - сказав Байден.
Водночас президент США зазначив, що є й інші способи надавати Україні допомогу, але він не планує вдаватися в деталі.
Будь ласка, зачекайте...
Передають АТАКМС, і щоб не злити Росію роблять цирк з нібито затримкою допомоги. Хоча очевидно, що 90% конгресменів підтримують Україну.
А петиція ще очікує відповіді
https://petition.president.gov.ua/petition/196764
цікаво яка буде відповідь - "не встигли попросити", чи будуть чекати поки
проголосують та продовжать лендліз ще на рік
та відпишуться, що "поки не вигідно просити лендліз"
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
Нажаль, привладних з 2019 року цікавлять виключно карабєлі соски, гроші в офшори, Оманські інвестори та балачки про «реформи з корупціянтами», кала мойша, може це підтвердити! Конюшні, в квартальному уряді України, вичищати ретельно і масштабно бо крадуть млрд….
https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-nagrili-ruki-na-68-mlrd-dasu-viyavila-shemi-rozkradannya-v-ukrenergo-detali-04-10-2023.html
Ось така реалія!
Вкратце:
- республиканцы решили подумать над помощью Украине,
после того как Украина в ООН заговорила о проблеме климата.
эту инициативу подняла семья Клинтона, который заставил отказаться от ЯО
- администрация США не предложила ни одного закона для рассмотрения Конгресом, чтобы помочь Украине - как до этого были PDA, USAI
24млрд - Конгрес отклонил, так как там было много денег которые не касаются Украины
- есть шанс что пройдет закон про оборону, в который включено продление лендлиза на 1 год
других законов, даже проэктов нет
на лендлиз - табу
"Байден має намір у спеціальному зверненні пояснити американському народові та Конгресу, наскільки важливо продовжувати надавати Україні фінансову та безпекову допомогу. Промова Байдена буде спрямована на те, щоб переконатися, що обидві палати Конгресу дотримуються своєї обіцянки і проголосують за українське питання.
Мало того, Байден натякнув, що зможе знайти гроші для України, навіть якщо законодавці не затвердять асигнування на подальшу допомогу: «Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібний. І є інші засоби, за допомогою яких ми зможемо знайти кошти на це. Але я не зараз вдаватимуся в подробиці».
Джейсон Скотт, оглядач NBC стверджує, що вірогідність того, що до кінця року позитивне рішення щодо допомоги Україні буде затверджене Конгресом, дуже висока - попри спротив радикального крила РП. Але він також зазначає, що у Білого Дома є "план В" на випадок, якщо із законодавцями "щось піде не так".
Я теж не буду нічого видумувати від себе, а тому залишається спостерігати за подальшим перебігом подій. Проте, наскільки мені відомо, ні представники нашого Посольства у Вашингтоні, ні керівництво центрального апарату МЗС, ні клерки ОПУ, ні депутати ВР за останні місяці не провели жодної окремої зустрічі з жодним сенатором від республіканців для того, щоб схилити чашу терезів на нашу користь аргументованим чекфактінгом нагальних потреб України. Мабуть, не царська це справа - хай за нас все робить Джозеф Робінетт Байден".
Як стверджується тут
https://www.youtube.com/watch?v=2x7HPy2qTj0
Сім'я Клінтонів вирішила "пиляти" гроші на боротьбі з кліматом
президент України в ООН підтримав це
дружина отримала посаду керівника в цій ініціатіві після цього
республіканцям - не подобається витрачання грошей на це
30 років тому Клінтон, якось вмовив Кравчука/Кучму, щоб Україна позбулась ядерної зброї
яка ціна буде тепер - ще не визначено
боротьба з кліматом може й важлива, проте в світі є більші проблеми, а в України тим паче - хоча б лендліз попросили
https://petition.president.gov.ua/petition/196764
другий тиждень на розгляді