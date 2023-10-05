Премьер Болгарии Денков призвал Сербию определиться, на чьей она стороне

Премьер-министр Болгарии Николай Денков посоветовал Сербии определиться в позиции относительно России и ЕС, а не "сидеть на двух стульях".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DerStandard.

"Сербия пытается усидеть на нескольких стульях. Но все знают, что это не может продолжаться слишком долго. Если они хотят быть пророссийскими, то пусть они определят это; если они хотят быть проевропейскими, это будет еще один вариант. Сербия должна решить это", – заявил премьер-министр Болгарии

Политик сравнил ситуацию между Косово и Сербией со 100-летней поговоркой о том, что сами Балканы действуют как пороховая бочка. Любой инцидент может иметь гораздо более серьезные последствия. Потому действительно нужно быть предельно осторожными.

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Журналисты германского издания затронули тему войны в Украине и спросили Денкова, как поступать, если какое-то государство не соблюдает принципы и не соблюдает мировые правила.

"Если не придерживаться европейских принципов, верховенства закона и международного права, как это определено Организацией Объединенных Наций, то войны могут начаться снова. Единственный способ предотвратить это - использовать опыт, который западноевропейские страны продемонстрировали миру", - сказал Николай Денков.

Болгарский чиновник добавил, что такую страну следует изолировать от остальных.

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