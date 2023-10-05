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Болгария (647) Сербия (365)

Премьер Болгарии Денков призвал Сербию определиться, на чьей она стороне

денков,ніколай

Премьер-министр Болгарии Николай Денков посоветовал Сербии определиться в позиции относительно России и ЕС, а не "сидеть на двух стульях".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DerStandard.

"Сербия пытается усидеть на нескольких стульях. Но все знают, что это не может продолжаться слишком долго. Если они хотят быть пророссийскими, то пусть они определят это; если они хотят быть проевропейскими, это будет еще один вариант. Сербия должна решить это", – заявил премьер-министр Болгарии

Политик сравнил ситуацию между Косово и Сербией со 100-летней поговоркой о том, что сами Балканы действуют как пороховая бочка. Любой инцидент может иметь гораздо более серьезные последствия. Потому действительно нужно быть предельно осторожными.

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Журналисты германского издания затронули тему войны в Украине и спросили Денкова, как поступать, если какое-то государство не соблюдает принципы и не соблюдает мировые правила.

"Если не придерживаться европейских принципов, верховенства закона и международного права, как это определено Организацией Объединенных Наций, то войны могут начаться снова. Единственный способ предотвратить это - использовать опыт, который западноевропейские страны продемонстрировали миру", - сказал Николай Денков.

Болгарский чиновник добавил, что такую страну следует изолировать от остальных.

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Топ комментарии
+13
Мадьярскому пид..ру, например, ничего не мешает бабло от ЕС получать, быть под защитой НАТО и сосать у *****. Вуйчич тоже так хочет.
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05.10.2023 01:58
+10
Сербія-це обісцяний моск@лями килимок,на порозі,біля відчинених дверей Євросоюзу
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05.10.2023 05:06
+9
там ще фіцо третім буде.
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05.10.2023 02:07
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Мадьярскому пид..ру, например, ничего не мешает бабло от ЕС получать, быть под защитой НАТО и сосать у *****. Вуйчич тоже так хочет.
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05.10.2023 01:58 Ответить
там ще фіцо третім буде.
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05.10.2023 02:07 Ответить
Таке враження, що на Цензорі працюють запоребриковці з гугл-транслейтом...
І в мене до них питання: "На чиєму ви стороні?"
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05.10.2023 02:10 Ответить
На чиєму ви боку же ж?
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05.10.2023 06:58 Ответить
Боці
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05.10.2023 07:05 Ответить
"боці" - це українською. А тут маються на увазі пекельні борошна
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05.10.2023 07:08 Ответить
Правильне враження. Так воно і є. Вони набирають текст російською а потім проганяють через перекладач. Писав я це неодноразово і тут і Бутусову на його ютуб каналі. Це неподобство.
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05.10.2023 07:51 Ответить
Серби - це "кацапи Балкан" На відміну від тих же болгар вони не зробили ніяких висновків з того що нав"язування свого "первородства" іншим народам не приведе до успіху Вони й далі мріють про "Велику Србію" І це у них сидить в голові так само як у кацапів - "Вяликая Рассия" Лише деякі їх політики Сербії погоджуються що цей шлях веде "в нікуди" у ********* світі Але це - лише "погодження" - а не розуміння Вони просто змушені це робить А якщо настануть якісь кардинальні зміни в Європі - вони тут же повернуться до їдеї гегемонізму на Балканах - їх народ не забув як вони були "першими" та вказували всяким "хорватам" та "словенцям" як їм жить
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05.10.2023 04:23 Ответить
А Турция на скольки стульях сидит?
А новороссы в Украине на скольких стульях?
Все хотят дружить с русосвинами и торговать.
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05.10.2023 04:47 Ответить
Так звані новороси в Україні ні на яких ..стульях.. не сидять. Вони давно і професійно сидять на російській пляшці.
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05.10.2023 10:12 Ответить
Сербія-це обісцяний моск@лями килимок,на порозі,біля відчинених дверей Євросоюзу
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05.10.2023 05:06 Ответить
Вам в середині ЄС розібратись на чиєму ви боці, якщо не даєте копняка і не ізлюєте країну Уйбанію.
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05.10.2023 10:54 Ответить
 
 