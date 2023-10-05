Прем’єр Болгарії Денков закликав Сербію визначитися, на чиєму вона боці

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков порадив Сербії визначитись у позиції щодо Росії та ЄС, а не "сидіти на двох стільцях".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DerStandard.

"Сербія намагається всидіти на кількох стільцях. Але всі знають, що це не може продовжуватися надто довго. Якщо вони хочуть бути проросійськими, то нехай вони визначать це; якщо вони хочуть бути проєвропейськими, це буде ще один варіант. Сербія має вирішити це", - заявив прем'єр-міністр Болгарії

Політик порівняв ситуацію між Косово та Сербією зі 100-річною приказкою про те, що самі Балкани діють як порохова бочка. Будь-який інцидент може мати набагато серйозніші наслідки. Тому справді потрібно бути гранично обережними.

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Журналісти німецького видання торкнулися теми війни в Україні і запитали Денкова, як чинити, якщо якась держава не дотримується принципів і не дотримується світових правил.

"Якщо не дотримуватися європейських принципів, верховенства закону та міжнародного права, як це визначено Організацією Об'єднаних Націй, то війни можуть початися знову. Єдиний спосіб запобігти цьому - використати досвід, який західноєвропейські країни продемонстрували світу", - сказав Ніколай Денков.

Болгарський чиновник додав, що таку країну слід ізолювати від решти.

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