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Болгарія (767) Сербія (350)

Прем’єр Болгарії Денков закликав Сербію визначитися, на чиєму вона боці

денков,ніколай

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков порадив Сербії визначитись у позиції щодо Росії та ЄС, а не "сидіти на двох стільцях".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DerStandard.

"Сербія намагається всидіти на кількох стільцях. Але всі знають, що це не може продовжуватися надто довго. Якщо вони хочуть бути проросійськими, то нехай вони визначать це; якщо вони хочуть бути проєвропейськими, це буде ще один варіант. Сербія має вирішити це", - заявив прем'єр-міністр Болгарії

Політик порівняв ситуацію між Косово та Сербією зі 100-річною приказкою про те, що самі Балкани діють як порохова бочка. Будь-який інцидент може мати набагато серйозніші наслідки. Тому справді потрібно бути гранично обережними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербія готова брати участь у повоєнній відбудові України та підтримувати її європейську інтеграцію, - прем’єрка Брнабич

Журналісти німецького видання торкнулися теми війни в Україні і запитали Денкова, як чинити, якщо якась держава не дотримується принципів і не дотримується світових правил.

"Якщо не дотримуватися європейських принципів, верховенства закону та міжнародного права, як це визначено Організацією Об'єднаних Націй, то війни можуть початися знову. Єдиний спосіб запобігти цьому - використати досвід, який західноєвропейські країни продемонстрували світу", - сказав Ніколай Денков.

Болгарський чиновник додав, що таку країну слід ізолювати від решти.

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Топ коментарі
+13
Мадьярскому пид..ру, например, ничего не мешает бабло от ЕС получать, быть под защитой НАТО и сосать у *****. Вуйчич тоже так хочет.
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05.10.2023 01:58
+10
Сербія-це обісцяний моск@лями килимок,на порозі,біля відчинених дверей Євросоюзу
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05.10.2023 05:06
+9
там ще фіцо третім буде.
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05.10.2023 02:07
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Мадьярскому пид..ру, например, ничего не мешает бабло от ЕС получать, быть под защитой НАТО и сосать у *****. Вуйчич тоже так хочет.
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05.10.2023 01:58 Відповісти
там ще фіцо третім буде.
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05.10.2023 02:07 Відповісти
Таке враження, що на Цензорі працюють запоребриковці з гугл-транслейтом...
І в мене до них питання: "На чиєму ви стороні?"
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05.10.2023 02:10 Відповісти
На чиєму ви боку же ж?
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05.10.2023 06:58 Відповісти
Боці
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05.10.2023 07:05 Відповісти
"боці" - це українською. А тут маються на увазі пекельні борошна
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05.10.2023 07:08 Відповісти
Правильне враження. Так воно і є. Вони набирають текст російською а потім проганяють через перекладач. Писав я це неодноразово і тут і Бутусову на його ютуб каналі. Це неподобство.
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05.10.2023 07:51 Відповісти
Серби - це "кацапи Балкан" На відміну від тих же болгар вони не зробили ніяких висновків з того що нав"язування свого "первородства" іншим народам не приведе до успіху Вони й далі мріють про "Велику Србію" І це у них сидить в голові так само як у кацапів - "Вяликая Рассия" Лише деякі їх політики Сербії погоджуються що цей шлях веде "в нікуди" у ********* світі Але це - лише "погодження" - а не розуміння Вони просто змушені це робить А якщо настануть якісь кардинальні зміни в Європі - вони тут же повернуться до їдеї гегемонізму на Балканах - їх народ не забув як вони були "першими" та вказували всяким "хорватам" та "словенцям" як їм жить
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05.10.2023 04:23 Відповісти
А Турция на скольки стульях сидит?
А новороссы в Украине на скольких стульях?
Все хотят дружить с русосвинами и торговать.
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05.10.2023 04:47 Відповісти
Так звані новороси в Україні ні на яких ..стульях.. не сидять. Вони давно і професійно сидять на російській пляшці.
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05.10.2023 10:12 Відповісти
Сербія-це обісцяний моск@лями килимок,на порозі,біля відчинених дверей Євросоюзу
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05.10.2023 05:06 Відповісти
Вам в середині ЄС розібратись на чиєму ви боці, якщо не даєте копняка і не ізлюєте країну Уйбанію.
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05.10.2023 10:54 Відповісти
 
 