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Новости Агрессия России против Украины
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Кропивницький (535) Миргород (60) дроны (3558) Воздушные силы (2000)

Россия атаковала Украину дронами, в Кропивницком и Миргороде Полтавской области гремели взрывы

дроны,шахеды

Во время воздушной тревоги ночью в Миргороде Полтавской области и в Кропивницком были слышны взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около полуночи в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности для ряда регионов, среди которых были Полтавская и Кировоградская области, из-за угрозы применения войсками РФ ударных дронов, а также баллистического вооружения.

А уже в 1.40 "Суспільне" сообщило, что взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области. Вскоре издание сообщило о звуках взрывов в Кропивницком.

О причинах и последствиях взрывов официальные источники ничего не сообщает.

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Топ комментарии
+1
Ночью силы ПВО уничтожили 24 из 29 "Шахедов" над тремя областями Украины
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05.10.2023 08:14
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Про причини та наслідки вибухів офіційні джерела нічого не повідомляють.

 Ну це ж таємниця полішинеля. Там розташований військовий аеродром:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)

Ось по ньому й завдавали ударів...
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05.10.2023 07:12 Ответить
под Хмельницком уже пол года бомбят аэродром и никаких результатов
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05.10.2023 08:15 Ответить
аэродром не рабочий
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05.10.2023 08:17 Ответить
Ночью силы ПВО уничтожили 24 из 29 "Шахедов" над тремя областями Украины
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05.10.2023 08:14 Ответить
 
 