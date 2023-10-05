Россия атаковала Украину дронами, в Кропивницком и Миргороде Полтавской области гремели взрывы
Во время воздушной тревоги ночью в Миргороде Полтавской области и в Кропивницком были слышны взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Около полуночи в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности для ряда регионов, среди которых были Полтавская и Кировоградская области, из-за угрозы применения войсками РФ ударных дронов, а также баллистического вооружения.
А уже в 1.40 "Суспільне" сообщило, что взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области. Вскоре издание сообщило о звуках взрывов в Кропивницком.
О причинах и последствиях взрывов официальные источники ничего не сообщает.
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Ну це ж таємниця полішинеля. Там розташований військовий аеродром:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
Ось по ньому й завдавали ударів...