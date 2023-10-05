Россия атаковала Украину дронами, в Кропивницком и Миргороде Полтавской области гремели взрывы

Во время воздушной тревоги ночью в Миргороде Полтавской области и в Кропивницком были слышны взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около полуночи в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности для ряда регионов, среди которых были Полтавская и Кировоградская области, из-за угрозы применения войсками РФ ударных дронов, а также баллистического вооружения.

А уже в 1.40 "Суспільне" сообщило, что взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области. Вскоре издание сообщило о звуках взрывов в Кропивницком.

О причинах и последствиях взрывов официальные источники ничего не сообщает.

Также читайте: Модернизированный FPV-дрон "Буцефал" с увеличенной боевой частью уничтожает вражескую БМП-3. ВИДЕО