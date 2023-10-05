Росія атакувала Україну дронами, у Кропивницькому та Миргороді Полтавської області пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги вночі у Миргороді Полтавської області та Кропивницькому було чути вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько півночі у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу для низки регіонів, серед яких були Полтавська та Кіровоградська області, через загрозу застосування військами РФ ударних дронів, а також балістичного озброєння.

А вже о 1.40 "Суспільне" повідомило, що вибухи пролунали у Миргороді на Полтавщині. Невдовзі видання повідомило про звуки вибухів у Кропивницькому.

Про причини та наслідки вибухів офіційні джерела нічого не повідомляють.

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