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Кропивницький (338) Миргород (60) дрони (4299) Повітряні сили (2340)

Росія атакувала Україну дронами, у Кропивницькому та Миргороді Полтавської області пролунали вибухи

дрони,шахеди

Під час повітряної тривоги вночі у Миргороді Полтавської області та Кропивницькому було чути вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько півночі у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу для низки регіонів, серед яких були Полтавська та Кіровоградська області, через загрозу застосування військами РФ ударних дронів, а також балістичного озброєння.

А вже о 1.40 "Суспільне" повідомило, що вибухи пролунали у Миргороді на Полтавщині. Невдовзі видання повідомило про звуки вибухів у Кропивницькому.

Про причини та наслідки вибухів офіційні джерела нічого не повідомляють.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

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Топ коментарі
+1
Ночью силы ПВО уничтожили 24 из 29 "Шахедов" над тремя областями Украины
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05.10.2023 08:14
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Про причини та наслідки вибухів офіційні джерела нічого не повідомляють.

 Ну це ж таємниця полішинеля. Там розташований військовий аеродром:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)

Ось по ньому й завдавали ударів...
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05.10.2023 07:12 Відповісти
под Хмельницком уже пол года бомбят аэродром и никаких результатов
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05.10.2023 08:15 Відповісти
аэродром не рабочий
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05.10.2023 08:17 Відповісти
Ночью силы ПВО уничтожили 24 из 29 "Шахедов" над тремя областями Украины
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05.10.2023 08:14 Відповісти
 
 