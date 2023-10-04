УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12102 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 779 16
дрони (4299) Повітряні сили (2340) повітряна тривога (801)

Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

дрони,шахеди

Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (окупований Крим) у напрямку південних областей України.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Попереджають про можливе поширенняповітряних  тривог за напрямом руху ударних БпЛА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ на Одещині збивають ворожий "Шахед" з автомата. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Кожен день по кілька десятків запускають, а у нас преЗЕденту розважальну систему встановлюють, поки підрозділи з передової просять задонатити хоча б на найпростіші китайські дрони.
показати весь коментар
04.10.2023 21:31
+6
Ви ж бачите що нічого не діє на цього Осла. Це все рівно що курці розказувати про політ на Місяць. Тільки виловити та здати в зоопарк. Чи цирк.
показати весь коментар
04.10.2023 21:38
+5
ПреЗЕдент занят. Ему нужно имитировать борьбу с коррупцией и одновременно сохранить лазейку выделять деньги своим шлюшкам типа Кравец. На ток-шоу, которое так нужно во время войны.
показати весь коментар
04.10.2023 21:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожен день по кілька десятків запускають, а у нас преЗЕденту розважальну систему встановлюють, поки підрозділи з передової просять задонатити хоча б на найпростіші китайські дрони.
показати весь коментар
04.10.2023 21:31 Відповісти
Ви ж бачите що нічого не діє на цього Осла. Це все рівно що курці розказувати про політ на Місяць. Тільки виловити та здати в зоопарк. Чи цирк.
показати весь коментар
04.10.2023 21:38 Відповісти
Здається мені, що навіть з найбільш впертого осла в рази більше користі і менше шкоди, ніж від цього непорозуміння. Не сприймав ні його, ні його дебільний "квартал" до виборів, а тепер ще й відверто ненавиджу. Чим можна було думати голосуючи за це мені ніколи не зрозуміти.
показати весь коментар
04.10.2023 21:43 Відповісти
ПреЗЕдент занят. Ему нужно имитировать борьбу с коррупцией и одновременно сохранить лазейку выделять деньги своим шлюшкам типа Кравец. На ток-шоу, которое так нужно во время войны.
показати весь коментар
04.10.2023 21:42 Відповісти
Не тільки ток-шоу. Ви гляньте, скільки всіляких прем'єр серіалів по телебаченню..пишуть тільки, що знято до повномасштабного, але не хотіли транслювати. А деякі, тупо рік випуску ставлять й не паряться...пздц скільки бабліщща туди ввалено..а ми на дрони, на лікування збираємо..
показати весь коментар
04.10.2023 21:50 Відповісти
ви хочете щоб ми марно витрачали гроші на банзай-атаки, як кацапи?Може ще м'ясні штурми в них перемалювати?
показати весь коментар
04.10.2023 21:45 Відповісти
Ні, просто не витрачати марно. Замість гівномарафону - можна б гроші було перенаправити на лікування воїнів, закупівлю зброї. Вистачило б по 30 хвилин ввечері і ранком новин.

Зате, зауважте, реклами на деяких Зелених каналах побільшало в рази..а це все виведення коштів на офшори.
показати весь коментар
04.10.2023 21:54 Відповісти
ви недооцінюєте необхідність пропаганди для населення. Гідромарафон то святе. Можна ставити знак дорівності з Бандерою.
показати весь коментар
04.10.2023 21:59 Відповісти
Основний наголос там йде на виведення бабла. Я не знаю, якими упоротими треба бути, щоб його дивитись.
показати весь коментар
04.10.2023 22:15 Відповісти
бабло воно такє = його скрізь виводять, воно для цього й існує. Вчора вивів те, що у мене було в кишенях
показати весь коментар
04.10.2023 22:21 Відповісти
Упоротых хватает, увы. Ну точно так же, как есть своя аудитория у любого блоггера. То же КВН, тот же "Квартал" тоже смотрят. Хотя если разобраться - то ничего смешного в шутках КВН и "Квартал" я не вижу. Особенно когда высмеивали дефект речи Юры Луценко. А Юра, какой бы он ни был - дослужился до капитана на войне. И вообще - кто такие "кавээнщики"? Как правило - это не очень умные студенты, которым ставили зачёты по многим предметам благодаря тому, что они выступали в местной самодеятельности. А качественный юмор для меня - это "Шоу довгоносиків", квартет "Мимикричи" - киевляне, на шоу которых ходил в 1992-м году. Так ржали так, что женщина одна рожать начала - скорая забрала
показати весь коментар
05.10.2023 02:52 Відповісти
Я сегодня в магазин сходил - тоже немного бабла вывел с карты зарплатной
показати весь коментар
05.10.2023 02:55 Відповісти
Тю. Рахунки отримаєте комунальні, ще не стільки вивести прийдеться..
показати весь коментар
05.10.2023 03:28 Відповісти
Тут повний цензор клоунів, яким наплювати, наприклад, на знищення бійцями ЗСУ ворожої субмаріни - їм жеж головне, щоб десь просто тривога у кацапів в Сибіру повила, бо бачте їх немов би "дронами прасують а атвєткі німа".
показати весь коментар
04.10.2023 21:56 Відповісти
Yurii Mukhin

@mukhin_ua

·

https://twitter.com/mukhin_ua/status/1709586897511591966 3 ч

Цілеспрямоване знищення кацапськими виродками мирного українського населення робить безглуздими будь - які переговори про капітуляцію чи перемир`я. Після такої нелюдської війни можуть залишитись тільки переможці та трупи ворогів.
показати весь коментар
04.10.2023 22:04 Відповісти
 
 