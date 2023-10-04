Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (окупований Крим) у напрямку південних областей України.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Попереджають про можливе поширенняповітряних тривог за напрямом руху ударних БпЛА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ на Одещині збивають ворожий "Шахед" з автомата. ВIДЕО