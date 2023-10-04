Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ
Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (окупований Крим) у напрямку південних областей України.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Попереджають про можливе поширенняповітряних тривог за напрямом руху ударних БпЛА.
Топ коментарі
+7 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар04.10.2023 21:31
+6 Вася Быколог
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+5 Neftekachka Beznadega
показати весь коментар04.10.2023 21:42
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Зате, зауважте, реклами на деяких Зелених каналах побільшало в рази..а це все виведення коштів на офшори.
@mukhin_ua
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https://twitter.com/mukhin_ua/status/1709586897511591966 3 ч
Цілеспрямоване знищення кацапськими виродками мирного українського населення робить безглуздими будь - які переговори про капітуляцію чи перемир`я. Після такої нелюдської війни можуть залишитись тільки переможці та трупи ворогів.