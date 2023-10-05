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россия (93003) дроны (3558)

В России заявили об атаке беспилотников на Курскую область, есть попадания

український,безпілотник

В ночь на 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По информации губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.

Старовойт сообщил, что есть отключение электроснабжения и аварийные бригады уже приступили к его восстановлению.

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Китайцы уже наверное подтянули к границе эшелоны с генераторами и бесперебойниками для продажи москвичам.
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05.10.2023 07:13 Ответить
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05.10.2023 07:21 Ответить
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05.10.2023 07:22 Ответить
Свободу курской народной рыспублике!
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05.10.2023 07:26 Ответить
Це Слобожанщина....
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05.10.2023 07:36 Ответить
Конечно не моего ума дело но я считаю напрасная трата птичек. Лучше на Крым потратить чтобы там не осталось ни одной пушки, ни одной ракеты ни одного корабля. Потому что сколько можно, бедный Херсон.
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05.10.2023 08:21 Ответить
А связать расейскую ПВО, чтобы не дёргались на фронт?
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05.10.2023 09:04 Ответить
 
 