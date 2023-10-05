В России заявили об атаке беспилотников на Курскую область, есть попадания

В ночь на 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По информации губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.

Старовойт сообщил, что есть отключение электроснабжения и аварийные бригады уже приступили к его восстановлению.

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