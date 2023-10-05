У Росії заявили про атаку безпілотників на Курську область, є влучання
У ніч на 5 жовтня безпілотники атакували об’єкти інфраструктури у Курській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За інформацією губернатора Курської області Романа Старовойта атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.
Старовойт повідомив, що є відключення електропостачання і аварійні бригади вже розпочали його відновлення.
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