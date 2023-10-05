УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11658 відвідувачів онлайн
Новини
4 983 7
росія (63574) дрони (4299)

У Росії заявили про атаку безпілотників на Курську область, є влучання

український,безпілотник

У ніч на 5 жовтня безпілотники атакували об’єкти інфраструктури у Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією губернатора Курської області Романа Старовойта атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.

Старовойт повідомив, що є відключення електропостачання і аварійні бригади вже розпочали його відновлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Армія дронів" за місяць уразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога, - Мінцифри

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китайцы уже наверное подтянули к границе эшелоны с генераторами и бесперебойниками для продажи москвичам.
показати весь коментар
05.10.2023 07:13 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2023 07:21 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2023 07:22 Відповісти
Свободу курской народной рыспублике!
показати весь коментар
05.10.2023 07:26 Відповісти
Це Слобожанщина....
показати весь коментар
05.10.2023 07:36 Відповісти
Конечно не моего ума дело но я считаю напрасная трата птичек. Лучше на Крым потратить чтобы там не осталось ни одной пушки, ни одной ракеты ни одного корабля. Потому что сколько можно, бедный Херсон.
показати весь коментар
05.10.2023 08:21 Відповісти
А связать расейскую ПВО, чтобы не дёргались на фронт?
показати весь коментар
05.10.2023 09:04 Відповісти
 
 