У Росії заявили про атаку безпілотників на Курську область, є влучання

У ніч на 5 жовтня безпілотники атакували об’єкти інфраструктури у Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією губернатора Курської області Романа Старовойта атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.

Старовойт повідомив, що є відключення електропостачання і аварійні бригади вже розпочали його відновлення.

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