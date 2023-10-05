Австрия поддержала создание спецтрибунала по расследованию российских преступлений

Австрия солидарна с Украиной и поддерживает создание спецтрибунала над Россией.

Об этом на Варшавском форуме безопасности заявила министр юстиции Австрии Альма Задич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Vienna ATT.

"Австрия поддерживала Международный уголовный суд с самого начала, как кадрово, так и финансово. И мы также четко поддерживаем создание специального трибунала в отношении российского преступления агрессии", - сказала Задич.

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