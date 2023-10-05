Австрия поддержала создание спецтрибунала по расследованию российских преступлений
Австрия солидарна с Украиной и поддерживает создание спецтрибунала над Россией.
Об этом на Варшавском форуме безопасности заявила министр юстиции Австрии Альма Задич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Vienna ATT.
"Австрия поддерживала Международный уголовный суд с самого начала, как кадрово, так и финансово. И мы также четко поддерживаем создание специального трибунала в отношении российского преступления агрессии", - сказала Задич.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ігор Сірко
показать весь комментарий05.10.2023 08:15 Ответить Мне нравится 0
Olexa Pluzh
показать весь комментарий05.10.2023 08:19 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...