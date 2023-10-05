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Австрія (937) росія (63574) трибунал (249)

Австрія підтримала створення спецтрибуналу з розслідування російських злочинів

альма,задіч

Австрія солідарна з Україною та підтримує створення спецтрибуналу над Росією.

Про це  Варшавському безпековому форумі заявила міністр юстиції Австрії Альма Задіч, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vienna ATT.

"Австрія підтримувала Міжнародний кримінальний суд від самого початку, як кадрово, так і фінансово. І ми також чітко підтримуємо створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії", - сказала Задіч.

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Австрія.... ? "Округ" РФ... ? Трибунал для РФ... ?
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05.10.2023 08:15 Відповісти
При тому незабаром друга державна буде москальська
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05.10.2023 08:19 Відповісти
 
 