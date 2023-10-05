Австрія підтримала створення спецтрибуналу з розслідування російських злочинів
Австрія солідарна з Україною та підтримує створення спецтрибуналу над Росією.
Про це Варшавському безпековому форумі заявила міністр юстиції Австрії Альма Задіч, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vienna ATT.
"Австрія підтримувала Міжнародний кримінальний суд від самого початку, як кадрово, так і фінансово. І ми також чітко підтримуємо створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії", - сказала Задіч.
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Ігор Сірко
показати весь коментар05.10.2023 08:15 Відповісти Мені подобається 0
Olexa Pluzh
показати весь коментар05.10.2023 08:19 Відповісти Мені подобається 0
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