Рашисты бьют по Херсону с левого берега: Погибли 2 человека (обновлено)

Российские захватчики снова обстреливают Херсон.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне - взрывы! Враг с левого берега снова обстреливает город! Не находитесь на открытом пространстве! Старайтесь без особой надобности не выходить на улицу!" – говорится в сообщении.

Позже Мрочко заявил, что в результате утренних обстрелов жилых кварталов центра Херсона погибли два человека - мужчина и женщина в возрасте примерно 50 - 55 лет.

Глава ОВА Прокудин обнародовал последствия обстрелов.





Напомним, около 7 утра рашисты обстреливали прибрежные районы Херсона.

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