Рашисты бьют по Херсону с левого берега: Погибли 2 человека (обновлено)
Российские захватчики снова обстреливают Херсон.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне - взрывы! Враг с левого берега снова обстреливает город! Не находитесь на открытом пространстве! Старайтесь без особой надобности не выходить на улицу!" – говорится в сообщении.
Позже Мрочко заявил, что в результате утренних обстрелов жилых кварталов центра Херсона погибли два человека - мужчина и женщина в возрасте примерно 50 - 55 лет.
Глава ОВА Прокудин обнародовал последствия обстрелов.
Напомним, около 7 утра рашисты обстреливали прибрежные районы Херсона.
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