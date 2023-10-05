РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12769 посетителей онлайн
Новости Война
1 614 7
обстрел (25761) Херсон (2658)

Рашисты бьют по Херсону с левого берега: Погибли 2 человека (обновлено)

град,рф,россия,оккупанты

Российские захватчики снова обстреливают Херсон.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне - взрывы! Враг с левого берега снова обстреливает город! Не находитесь на открытом пространстве! Старайтесь без особой надобности не выходить на улицу!" – говорится в сообщении.

Позже Мрочко заявил, что в результате утренних обстрелов жилых кварталов центра Херсона погибли два человека - мужчина и женщина в возрасте примерно 50 - 55 лет.

Глава ОВА Прокудин обнародовал последствия обстрелов.

Рашисты бьют по Херсону с левого берега: Погибли 2 человека 01
Рашисты бьют по Херсону с левого берега: Погибли 2 человека 02

Напомним, около 7 утра рашисты обстреливали прибрежные районы Херсона.

Также читайте: Оккупанты обстреливают Херсон, слышны мощные взрывы, - глава ГВА Мрочко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Туди пару трійку потужних ППО, але не можна,бо тоді жителі столиці не зможуть спокійно сидіти в кафе. Цікаво, а де батьки чиновника зе
показать весь комментарий
05.10.2023 09:32 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2023 09:40 Ответить
ППО має функцію захищати і знищувати. До ППО входять різноманітні форми, ви хоч прочитайте, для чого ППО і потім пишіть. Наразі маю думку,що ви від пенька часів януковича, бо писати таке може лише бот
показать весь комментарий
05.10.2023 12:30 Ответить
З лівого берега не тільки по Херсону, а і по Нікополю, Марганцю Покровську.
показать весь комментарий
05.10.2023 09:45 Ответить
Коли орки зірвали ГЕС , всі аналітики, військові говорили що це відкладає контрнаступ ЗСУ тому що без форсування Дніпра атакувати укріпрайони на півдні сенсу немає! І що ми бачимо останні 4 місяці? Ломитись на заміновані найбільш у світі поля щоб взяти Роботине ? Якою ціною ? А лівий берег нах. Й потрібен, в Крим плавають постріляти, це якийсь сюррр((
показать весь комментарий
05.10.2023 09:59 Ответить
Це було зрозуміло ще при визволенні Херсона. Перейдуть через Дніпро,розвернуться і будуть гатити.
показать весь комментарий
05.10.2023 10:02 Ответить
Вот ета новасть! Цілий голова МІА роздуплявся декілька місяців, щоб нам про це повідомити! Вони мабуть раніше звідти не били, ах@єть!
показать весь комментарий
05.10.2023 10:12 Ответить
 
 