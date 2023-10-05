В Кировоградской области "шахеды" попали в объект инфраструктуры, без пострадавших
Сегодня ночью российский агрессор атаковал Кировоградщину дронами. Силы ПВО уничтожили в регионе 9 беспилотников.
Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть и попадание в объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и травмированных. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации пожара. По предварительным данным, гражданская инфраструктура не повреждена", - говорится в сообщении.
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Олександр ВАЛОВИЙ
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Wemeral
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ИВАН ИВАНОВ e46c4050
показать весь комментарий05.10.2023 09:52 Ответить Мне нравится 0
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