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беспилотник (3142) Кировоградщина (595) обстрел (25761)

В Кировоградской области "шахеды" попали в объект инфраструктуры, без пострадавших

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Сегодня ночью российский агрессор атаковал Кировоградщину дронами. Силы ПВО уничтожили в регионе 9 беспилотников.

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть и попадание в объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и травмированных. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации пожара. По предварительным данным, гражданская инфраструктура не повреждена", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне ночью атаковали "шахедами" Кировоградщину, есть попадания
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05.10.2023 09:34 Ответить
Маляр так привик, а воно так.
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05.10.2023 09:47 Ответить
Їх там 140 млн овочів. А ще бульбаші такі ж здичавілі. Повертаються наші хлопці на хто на ротацію, хто з пораненнями то нічого втішного. Звичайно, у нас немає іншого виходу а ніж воювати, але наскільки нас вистачить...
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05.10.2023 09:52 Ответить
 
 