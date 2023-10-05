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безпілотник (3666) Кіровоградщина (532) обстріл (27076)

У Кіровоградській області "шахеди" влучили в об’єкт інфраструктури, без постраждалих

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Сьогодні вночі російський агресор атакував Кіровоградщину дронами. Сили ППО знищили в регіоні 9 безпілотників.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Є й влучання в об‘єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі. За попередніми даними – цивільна інфраструктура не ушкоджена", - йдеться в повідомленні.

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05.10.2023 09:34 Відповісти
Маляр так привик, а воно так.
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05.10.2023 09:47 Відповісти
Їх там 140 млн овочів. А ще бульбаші такі ж здичавілі. Повертаються наші хлопці на хто на ротацію, хто з пораненнями то нічого втішного. Звичайно, у нас немає іншого виходу а ніж воювати, але наскільки нас вистачить...
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05.10.2023 09:52 Відповісти
 
 