У Кіровоградській області "шахеди" влучили в об’єкт інфраструктури, без постраждалих

Сьогодні вночі російський агресор атакував Кіровоградщину дронами. Сили ППО знищили в регіоні 9 безпілотників.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Є й влучання в об‘єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі. За попередніми даними – цивільна інфраструктура не ушкоджена", - йдеться в повідомленні.

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