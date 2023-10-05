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Новини Агресія Росії проти України
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Генштаб ЗС (6064) ППО (2922)

Вночі сили ППО знищили 24 ворожі "шахеди" з 29, - Генштаб

ппо

Російські загарбники вночі випустили по території України 29 ударних "шахедів". ППО знищила 24.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі, окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" Нашою протиповітряною обороною знищено 24 ворожі "шахеди", - йдеться в повідомленні.

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05.10.2023 07:53 Відповісти
Абсолютно правильне рішення кацапчьонка ...
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05.10.2023 09:03 Відповісти
Краще б батько його зарізав, бо зека знову відправлять на війну і ще підарів наплодити може.
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05.10.2023 09:50 Відповісти
Надо было бы ему этого оплодотворителя зарезать до своего рождения!
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05.10.2023 14:36 Відповісти
А кацапи кожен день збивають навіть більше чим у нас взагалі є, а не тільки запущені. Цікаво, наскільки правдиву статистику атакуючих і збитих ракет і шахедів оприлюднюють наші?
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05.10.2023 09:59 Відповісти
Цікаво, наскільки українці не кацапи? Підозрюю, що на 100%...
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05.10.2023 11:41 Відповісти
А в ОПі одні чистокровні українці засідають і Рєзніков споконвічне козацьке прізвище? Чи може на марафоні все чікі-пікі на рахунок правди? Якмй відсоток підозрюєш?
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05.10.2023 17:44 Відповісти
 
 