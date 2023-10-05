Вночі сили ППО знищили 24 ворожі "шахеди" з 29, - Генштаб
Російські загарбники вночі випустили по території України 29 ударних "шахедів". ППО знищила 24.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі, окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" Нашою протиповітряною обороною знищено 24 ворожі "шахеди", - йдеться в повідомленні.
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