Ночью силы ПВО уничтожили 24 вражеских "шахеда" из 29, - Генштаб

Российские захватчики ночью выпустили по территории Украины 29 ударных "шахедов". ПВО уничтожило 24.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину, применив 29 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" Нашей противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских "шахеда", - говорится в сообщении.

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