Ночью силы ПВО уничтожили 24 вражеских "шахеда" из 29, - Генштаб
Российские захватчики ночью выпустили по территории Украины 29 ударных "шахедов". ПВО уничтожило 24.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину, применив 29 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" Нашей противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских "шахеда", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий05.10.2023 07:53 Ответить Мне нравится 10
Amber
показать весь комментарий05.10.2023 09:03 Ответить Мне нравится 3
Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий05.10.2023 09:50 Ответить Мне нравится 5
Nick Nemo
показать весь комментарий05.10.2023 14:36 Ответить Мне нравится 0
Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий05.10.2023 09:59 Ответить Мне нравится 0
Boruh Zackelberger
показать весь комментарий05.10.2023 11:41 Ответить Мне нравится 3
Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий05.10.2023 17:44 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...