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Новости Агрессия России против Украины
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Генштаб ВС (5768) ПВО (2488)

Ночью силы ПВО уничтожили 24 вражеских "шахеда" из 29, - Генштаб

ппо

Российские захватчики ночью выпустили по территории Украины 29 ударных "шахедов". ПВО уничтожило 24.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину, применив 29 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" Нашей противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских "шахеда", - говорится в сообщении.

Читайте: Отвернуться от дальнейшей поддержки Украины было бы большой ошибкой, - Белый дом
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Добрий ранок!!!
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05.10.2023 07:53 Ответить
Абсолютно правильне рішення кацапчьонка ...
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05.10.2023 09:03 Ответить
Краще б батько його зарізав, бо зека знову відправлять на війну і ще підарів наплодити може.
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05.10.2023 09:50 Ответить
Надо было бы ему этого оплодотворителя зарезать до своего рождения!
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05.10.2023 14:36 Ответить
А кацапи кожен день збивають навіть більше чим у нас взагалі є, а не тільки запущені. Цікаво, наскільки правдиву статистику атакуючих і збитих ракет і шахедів оприлюднюють наші?
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05.10.2023 09:59 Ответить
Цікаво, наскільки українці не кацапи? Підозрюю, що на 100%...
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05.10.2023 11:41 Ответить
А в ОПі одні чистокровні українці засідають і Рєзніков споконвічне козацьке прізвище? Чи може на марафоні все чікі-пікі на рахунок правди? Якмй відсоток підозрюєш?
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05.10.2023 17:44 Ответить
 
 