Партия Орбана в Венгрии ощутимо потеряла поддержку
Число сторонников венгерской партии "Фидес", возглавляемой премьер-министром страны Виктором Орбаном, с февраля этого года снизилось на 400 тыс. - с 35% до 30%.
Об этом свидетельствует опрос центра Median, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Поддержка партии премьер-министра Виктора Орбана среди населения упала с 35 до 30%.
Из-за падения поддержки в "Фидес" решили применить смелую стратегию, проведя в следующем году выборы в Европейский парламент вместе с выборами в местные органы власти.
По оценкам, партия Орбана может рассчитывать на 46% поддержки на выборах в Европарламент, то есть на 6,5 процентных пункта меньше, чем в 2019 году, и на 8 процентных пунктов меньше, чем на прошлогодних парламентских выборах.
К моменту сбора сентябрьских данных венгерское население охватил пессимизм, которого не было с декабря прошлого года. 65% опрошенных сказали, что все в стране идет в неправильном направлении, и только 28% полагают, что Венгрия движется туда, куда нужно.
Ранее Виктор Орбан на встрече с коллегами по партии "Фидес" и сторонниками рассказал, что планирует руководить страной до 2034 года. До этого он несколько раз публично намекал, что планирует стать главой правительства до 2030 года.
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Ференц Крауш, фізик з Угорщини, який працює в Мюнхені, був нагороджений у складі групи вчених за «експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів».
корба пи-сдить много - а результатов нету
точнее - гранты от ЕС не выделяют за его пис-деш
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/5/7405336/ В Угорщині рівень підтримки біженців з України виявився найвищим у Східній Європі
люди кидаються в крайнощі
це нормально
головне на чолі ЄС стоять люди з головою