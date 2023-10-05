Партия Орбана в Венгрии ощутимо потеряла поддержку

Число сторонников венгерской партии "Фидес", возглавляемой премьер-министром страны Виктором Орбаном, с февраля этого года снизилось на 400 тыс. - с 35% до 30%.

Об этом свидетельствует опрос центра Median, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Поддержка партии премьер-министра Виктора Орбана среди населения упала с 35 до 30%.

Из-за падения поддержки в "Фидес" решили применить смелую стратегию, проведя в следующем году выборы в Европейский парламент вместе с выборами в местные органы власти.

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По оценкам, партия Орбана может рассчитывать на 46% поддержки на выборах в Европарламент, то есть на 6,5 процентных пункта меньше, чем в 2019 году, и на 8 процентных пунктов меньше, чем на прошлогодних парламентских выборах.

К моменту сбора сентябрьских данных венгерское население охватил пессимизм, которого не было с декабря прошлого года. 65% опрошенных сказали, что все в стране идет в неправильном направлении, и только 28% полагают, что Венгрия движется туда, куда нужно.

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Ранее Виктор Орбан на встрече с коллегами по партии "Фидес" и сторонниками рассказал, что планирует руководить страной до 2034 года. До этого он несколько раз публично намекал, что планирует стать главой правительства до 2030 года.