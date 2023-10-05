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Венгрия (1835) рейтинг (1558) Виктор Орбан (426)

Партия Орбана в Венгрии ощутимо потеряла поддержку

орбан

Число сторонников венгерской партии "Фидес", возглавляемой премьер-министром страны Виктором Орбаном, с февраля этого года снизилось на 400 тыс. - с 35% до 30%.

Об этом свидетельствует опрос центра Median, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Поддержка партии премьер-министра Виктора Орбана среди населения упала с 35 до 30%.

Из-за падения поддержки в "Фидес" решили применить смелую стратегию, проведя в следующем году выборы в Европейский парламент вместе с выборами в местные органы власти.

Также читайте: Орбан о вступлении Украины в ЕС: Мы не знаем, какая территория этой страны.

По оценкам, партия Орбана может рассчитывать на 46% поддержки на выборах в Европарламент, то есть на 6,5 процентных пункта меньше, чем в 2019 году, и на 8 процентных пунктов меньше, чем на прошлогодних парламентских выборах.

К моменту сбора сентябрьских данных венгерское население охватил пессимизм, которого не было с декабря прошлого года. 65% опрошенных сказали, что все в стране идет в неправильном направлении, и только 28% полагают, что Венгрия движется туда, куда нужно.

Читайте также: МИД - Орбану на слова о территории Украины: Наше государство не меняло своих границ

Ранее Виктор Орбан на встрече с коллегами по партии "Фидес" и сторонниками рассказал, что планирует руководить страной до 2034 года. До этого он несколько раз публично намекал, что планирует стать главой правительства до 2030 года.
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Топ комментарии
+22
Лауреат Нобелівської премії вирішив передати її Україні

Ференц Крауш, фізик з Угорщини, який працює в Мюнхені, був нагороджений у складі групи вчених за «експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів».
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05.10.2023 10:19
+15
Бажаю орбанівцям провалити вибори й надати можливість Угорщині можливість виправити усе те лайно котре наваяло "Фідес" очолюване цим недоумком!!!
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05.10.2023 10:20
+12
Дуже добре що угорці краще ніж їх керівництво як і українці кращі ніж ******* керівництво України і в нас однаковий спосіб виправити цю помилку - вигнати з влади волоцюг й обрати свідомих та достойних цих посад людей!!!
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05.10.2023 10:23
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Правила форума Совет форумчан
Лауреат Нобелівської премії вирішив передати її Україні

Ференц Крауш, фізик з Угорщини, який працює в Мюнхені, був нагороджений у складі групи вчених за «експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів».
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05.10.2023 10:19 Ответить
Дуже добре що угорці краще ніж їх керівництво як і українці кращі ніж ******* керівництво України і в нас однаковий спосіб виправити цю помилку - вигнати з влади волоцюг й обрати свідомих та достойних цих посад людей!!!
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05.10.2023 10:23 Ответить
У них просто інтелігенція і жителі Будапешта проти Орбана, а село за нього...
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05.10.2023 10:56 Ответить
это другое
корба пи-сдить много - а результатов нету
точнее - гранты от ЕС не выделяют за его пис-деш
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05.10.2023 11:46 Ответить
У нас прийнято хейтити угорців через цього покидька, але рівень підтримки звичайних людей там високий.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/5/7405336/ В Угорщині рівень підтримки біженців з України виявився найвищим у Східній Європі
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05.10.2023 11:13 Ответить
Я помню приезд мэра Будапешта, который тоже рассказывал что Венгрия это не один Орбан...
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05.10.2023 11:31 Ответить
Бажаю орбанівцям провалити вибори й надати можливість Угорщині можливість виправити усе те лайно котре наваяло "Фідес" очолюване цим недоумком!!!
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05.10.2023 10:20 Ответить
А що трапилось? Ми можемо якось допомогти?
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05.10.2023 10:28 Ответить
лайно перетекло у словаччину, "сообщаюшиеся сосуды"
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05.10.2023 10:30 Ответить
Ну звісно, х*йло тепер ще й словакією опікується - грошей на всіх не хватить...
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05.10.2023 10:31 Ответить
Сморід мокшанських онуч почав відчувати навіть пересічний виборець.
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05.10.2023 10:33 Ответить
Там в конкурентах на владу дві партії. Націоналістична Орбана, і на другому місці ультра-націоналісти. Ще для нас гірше. І в Польщі так само. На місце сьогоднішніх можуть прийти ті, хто проти надання Україні допомоги.
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05.10.2023 10:52 Ответить
це демократія
люди кидаються в крайнощі
це нормально
головне на чолі ЄС стоять люди з головою
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05.10.2023 11:48 Ответить
шо сі стало? ербономіка пішла під откос? ну хто б міг подумати?
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05.10.2023 10:54 Ответить
Мабуть орбан незабаром, піде, у кругосвітній круїз -- на руцком вАєном лАйнєрє,,),,
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05.10.2023 11:07 Ответить
Женіть, угорці, цього касапа!
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05.10.2023 11:18 Ответить
якщо ви думаєте, що це добра новина, то обламаю вас: інші *******, які можуть прийти на зміну орбану та його ********, ще більші *******. там ліваки такі, що ***** для них не просто роботодавець та спонсор, а бог та ікона, на яку вони молитися будуть.
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05.10.2023 11:26 Ответить
Там ціни почали зашкалювати. Форінт не витримує експериментів Орбана. Взагалі, тих, хто підхопив вірус охлократії (зелений, гуляшний, хачапурний) лікує тільки голодовка, тоді жир випаровується з мозку.
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05.10.2023 11:45 Ответить
с возрастом у органа проблемы с органом
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05.10.2023 12:03 Ответить
якщо ти - ******...
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05.10.2023 12:05 Ответить
 
 