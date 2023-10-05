Партія Орбана в Угорщині відчутно втратила підтримку
Число прихильників угорської партії "Фідес", яку очолює прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, із лютого цього року знизилося на 400 тис. - з 35% до 30%.
Про це свідчить опитування центру Median, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Підтримка партії прем’єр-міністра Віктора Орбана серед населення впала з 35% до 30%.
Через падіння підтримки у "Фідес" вирішили застосувати сміливу стратегію, провівши наступного року вибори до Європейського парламенту разом із виборами до місцевих органів влади.
За оцінками, партія Орбана може розраховувати на 46% підтримки на виборах до Європарламенту, тобто на 6,5 відсоткового пункту менше, ніж у 2019 році, і на 8 відсоткових пунктів менше, ніж на торішніх парламентських виборах.
На момент збору вересневих даних угорське населення охопив песимізм, якого не було з грудня минулого року. 65% опитаних сказали, що все у країні йде в неправильному напрямку, і лише 28% вважають, що Угорщина рухається туди, куди потрібно.
Раніше Віктор Орбан на зустрічі з колегами по партії "Фідес" та прихильниками розповів, що планує керувати країною до 2034 року. До того він кілька разів публічно натякав, що планує бути главою уряду до 2030 року.
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Ференц Крауш, фізик з Угорщини, який працює в Мюнхені, був нагороджений у складі групи вчених за «експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів».
корба пи-сдить много - а результатов нету
точнее - гранты от ЕС не выделяют за его пис-деш
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/5/7405336/ В Угорщині рівень підтримки біженців з України виявився найвищим у Східній Європі
люди кидаються в крайнощі
це нормально
головне на чолі ЄС стоять люди з головою