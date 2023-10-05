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Угорщина (2150) рейтинг (1622) Віктор Орбан (517)

Партія Орбана в Угорщині відчутно втратила підтримку

орбан

Число прихильників угорської партії "Фідес", яку очолює прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, із лютого цього року знизилося на 400 тис. - з 35% до 30%.

Про це свідчить опитування центру Median, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Підтримка партії прем’єр-міністра Віктора Орбана серед населення впала з 35% до 30%.

Через падіння підтримки у "Фідес" вирішили застосувати сміливу стратегію, провівши наступного року вибори до Європейського парламенту разом із виборами до місцевих органів влади.

Читайте: Орбан про вступ України до ЄС: Ми не знаємо, яка територія цієї країни

За оцінками, партія Орбана може розраховувати на 46% підтримки на виборах до Європарламенту, тобто на 6,5 відсоткового пункту менше, ніж у 2019 році, і на 8 відсоткових пунктів менше, ніж на торішніх парламентських виборах.

На момент збору вересневих даних угорське населення охопив песимізм, якого не було з грудня минулого року. 65% опитаних сказали, що все у країні йде в неправильному напрямку, і лише 28% вважають, що Угорщина рухається туди, куди потрібно.

Також читайте: МЗС - Орбану на слова про територію України: Наша держава не змінювала своїх кордонів

Раніше Віктор Орбан на зустрічі з колегами по партії "Фідес" та прихильниками розповів, що планує керувати країною до 2034 року. До того він кілька разів публічно натякав, що планує бути главою уряду до 2030 року.

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Топ коментарі
+22
Лауреат Нобелівської премії вирішив передати її Україні

Ференц Крауш, фізик з Угорщини, який працює в Мюнхені, був нагороджений у складі групи вчених за «експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів».
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05.10.2023 10:19
+15
Бажаю орбанівцям провалити вибори й надати можливість Угорщині можливість виправити усе те лайно котре наваяло "Фідес" очолюване цим недоумком!!!
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05.10.2023 10:20
+12
Дуже добре що угорці краще ніж їх керівництво як і українці кращі ніж ******* керівництво України і в нас однаковий спосіб виправити цю помилку - вигнати з влади волоцюг й обрати свідомих та достойних цих посад людей!!!
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05.10.2023 10:23
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Лауреат Нобелівської премії вирішив передати її Україні

Ференц Крауш, фізик з Угорщини, який працює в Мюнхені, був нагороджений у складі групи вчених за «експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів».
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05.10.2023 10:19 Відповісти
Дуже добре що угорці краще ніж їх керівництво як і українці кращі ніж ******* керівництво України і в нас однаковий спосіб виправити цю помилку - вигнати з влади волоцюг й обрати свідомих та достойних цих посад людей!!!
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05.10.2023 10:23 Відповісти
У них просто інтелігенція і жителі Будапешта проти Орбана, а село за нього...
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05.10.2023 10:56 Відповісти
это другое
корба пи-сдить много - а результатов нету
точнее - гранты от ЕС не выделяют за его пис-деш
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05.10.2023 11:46 Відповісти
У нас прийнято хейтити угорців через цього покидька, але рівень підтримки звичайних людей там високий.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/5/7405336/ В Угорщині рівень підтримки біженців з України виявився найвищим у Східній Європі
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05.10.2023 11:13 Відповісти
Я помню приезд мэра Будапешта, который тоже рассказывал что Венгрия это не один Орбан...
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05.10.2023 11:31 Відповісти
Бажаю орбанівцям провалити вибори й надати можливість Угорщині можливість виправити усе те лайно котре наваяло "Фідес" очолюване цим недоумком!!!
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05.10.2023 10:20 Відповісти
А що трапилось? Ми можемо якось допомогти?
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05.10.2023 10:28 Відповісти
лайно перетекло у словаччину, "сообщаюшиеся сосуды"
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05.10.2023 10:30 Відповісти
Ну звісно, х*йло тепер ще й словакією опікується - грошей на всіх не хватить...
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05.10.2023 10:31 Відповісти
Сморід мокшанських онуч почав відчувати навіть пересічний виборець.
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05.10.2023 10:33 Відповісти
Там в конкурентах на владу дві партії. Націоналістична Орбана, і на другому місці ультра-націоналісти. Ще для нас гірше. І в Польщі так само. На місце сьогоднішніх можуть прийти ті, хто проти надання Україні допомоги.
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05.10.2023 10:52 Відповісти
це демократія
люди кидаються в крайнощі
це нормально
головне на чолі ЄС стоять люди з головою
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05.10.2023 11:48 Відповісти
шо сі стало? ербономіка пішла під откос? ну хто б міг подумати?
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05.10.2023 10:54 Відповісти
Мабуть орбан незабаром, піде, у кругосвітній круїз -- на руцком вАєном лАйнєрє,,),,
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05.10.2023 11:07 Відповісти
Женіть, угорці, цього касапа!
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05.10.2023 11:18 Відповісти
якщо ви думаєте, що це добра новина, то обламаю вас: інші *******, які можуть прийти на зміну орбану та його ********, ще більші *******. там ліваки такі, що ***** для них не просто роботодавець та спонсор, а бог та ікона, на яку вони молитися будуть.
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05.10.2023 11:26 Відповісти
Там ціни почали зашкалювати. Форінт не витримує експериментів Орбана. Взагалі, тих, хто підхопив вірус охлократії (зелений, гуляшний, хачапурний) лікує тільки голодовка, тоді жир випаровується з мозку.
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05.10.2023 11:45 Відповісти
с возрастом у органа проблемы с органом
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05.10.2023 12:03 Відповісти
якщо ти - ******...
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05.10.2023 12:05 Відповісти
 
 