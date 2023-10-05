Зеленский о помощи США: Я слышал от Байдена о 100%-ной поддержке

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время визита в США слышал уверения в полной поддержке Украины со стороны Белого дома.

Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Глава государства ответил на вопросы журналистов, волнуют ли его новости из США о помощи Украине.

"В Украине мы перестали волноваться в первые дни полномасштабного вторжения... Думаю, для нас уже поздно волноваться", - сказал президент.

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Он рассказал, что во время визита в США слышал уверения в полной поддержке Украины от президента Джо Байдена.

"Я был в Вашингтоне, встречался с президентом Байденом, я слышал о стопроцентной поддержке Белого дома, а также (слышал) о двухпартийной поддержке в Конгрессе", - добавил Зеленский.

Он обратил внимание, что сейчас в США "сложный избирательный период", поэтому раздаются "разные голоса", и некоторые голоса "очень странные".

"Мы будем говорить об этом сегодня", – сказал Зеленский, имея в виду встречу европейских лидеров в Гранаде.

Зеленский также назвал сохранение единства Европы самым большим вызовом на данный момент и отметил, что будет говорить на встречах в четверг о необходимости защитить украинское небо от будущих российских атак зимой.

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