Зеленский о помощи США: Я слышал от Байдена о 100%-ной поддержке
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время визита в США слышал уверения в полной поддержке Украины со стороны Белого дома.
Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Глава государства ответил на вопросы журналистов, волнуют ли его новости из США о помощи Украине.
"В Украине мы перестали волноваться в первые дни полномасштабного вторжения... Думаю, для нас уже поздно волноваться", - сказал президент.
Он рассказал, что во время визита в США слышал уверения в полной поддержке Украины от президента Джо Байдена.
"Я был в Вашингтоне, встречался с президентом Байденом, я слышал о стопроцентной поддержке Белого дома, а также (слышал) о двухпартийной поддержке в Конгрессе", - добавил Зеленский.
Он обратил внимание, что сейчас в США "сложный избирательный период", поэтому раздаются "разные голоса", и некоторые голоса "очень странные".
"Мы будем говорить об этом сегодня", – сказал Зеленский, имея в виду встречу европейских лидеров в Гранаде.
Зеленский также назвал сохранение единства Европы самым большим вызовом на данный момент и отметил, что будет говорить на встречах в четверг о необходимости защитить украинское небо от будущих российских атак зимой.
Пожалуйста, подождите...
Ой чула, чула ти...
(українська народна пісня)
нам перемогти ...
І оце белькоче істота, що повинна виконувати президентські повноваження?
Боже, прости мене і помилуй за те, як я ненавиджу тих, хто вибрав оце НІЩО нам в президенти!!
А тут бац...і шо...війна закінчилась? І шо? знову скорочувати виробництво,виганяти людей з підприємств? Це ж все гроші і величезні гроші.
Так само і не зацікавлені військові,які мають унікальну можливість на випробування тої,чи іншої зброї в реальних умовах,та її вдосконалення,чи розробку більш новітньої та ефективнішої зброї.
Що будемо чути?
Вважайте, що обмінялися жартами...
Цікаво, кому буде гірше - США з корупцію в Україні чи Україні без допомоги США.
треба бути на всю голову ідіотом!
десь я все це чув - але ******* все шо бачять не внешніє,
які надають а ті яким надають