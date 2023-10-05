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Байден (2761) Зеленский (19029) США (24820)

Зеленский о помощи США: Я слышал от Байдена о 100%-ной поддержке

байден,зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время визита в США слышал уверения в полной поддержке Украины со стороны Белого дома.

Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Глава государства ответил на вопросы журналистов, волнуют ли его новости из США о помощи Украине.

"В Украине мы перестали волноваться в первые дни полномасштабного вторжения... Думаю, для нас уже поздно волноваться", - сказал президент.

Также читайте: Мы выполнили все, что просил Зеленский, - Байден о поставках ракет ATACMS Украине

Он рассказал, что во время визита в США слышал уверения в полной поддержке Украины от президента Джо Байдена.

"Я был в Вашингтоне, встречался с президентом Байденом, я слышал о стопроцентной поддержке Белого дома, а также (слышал) о двухпартийной поддержке в Конгрессе", - добавил Зеленский.

Он обратил внимание, что сейчас в США "сложный избирательный период", поэтому раздаются "разные голоса", и некоторые голоса "очень странные".

"Мы будем говорить об этом сегодня", – сказал Зеленский, имея в виду встречу европейских лидеров в Гранаде.

Зеленский также назвал сохранение единства Европы самым большим вызовом на данный момент и отметил, что будет говорить на встречах в четверг о необходимости защитить украинское небо от будущих российских атак зимой.

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Топ комментарии
+21
Він чув. А що ще чув від Байдена? Там було багато чого, що мав би почути. Наприклад, "не воруй". Про це чув?
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05.10.2023 13:11
+20
Боже, воно ДІЙСНО дебіл! Воно вже перестало хвилюватись...під час війни?
І оце белькоче істота, що повинна виконувати президентські повноваження?
Боже, прости мене і помилуй за те, як я ненавиджу тих, хто вибрав оце НІЩО нам в президенти!!
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05.10.2023 13:13
+18
А я чув від Клована: наші західні партнери нагнітають.
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05.10.2023 13:13
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Ой чула, чула, чула,
Ой чула, чула ти...

(українська народна пісня)
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05.10.2023 13:10 Ответить
,,,візьміть собі Нелоха, щоб
нам перемогти ...
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05.10.2023 13:37 Ответить
Він чув. А що ще чув від Байдена? Там було багато чого, що мав би почути. Наприклад, "не воруй". Про це чув?
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05.10.2023 13:11 Ответить
Не чув. Дєрьмак заборонив.
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05.10.2023 13:12 Ответить
А ленина он не видел случайно?
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05.10.2023 13:13 Ответить
відєл...в смольнам...с чяйнікам вмєста галави...кіпяток матросам бєсплатна налівал...
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05.10.2023 13:23 Ответить
А я чув від Клована: наші західні партнери нагнітають.
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05.10.2023 13:13 Ответить
та не просто нагнітають- інвесторів відлякують ...
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05.10.2023 13:38 Ответить
Боже, воно ДІЙСНО дебіл! Воно вже перестало хвилюватись...під час війни?
І оце белькоче істота, що повинна виконувати президентські повноваження?
Боже, прости мене і помилуй за те, як я ненавиджу тих, хто вибрав оце НІЩО нам в президенти!!
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05.10.2023 13:13 Ответить
генетичний, до того ж на пʼяну голову роблений !!!

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05.10.2023 13:24 Ответить
Зеленский тебе не стыдно что США вынуждены ЗА ТЕБЯ составлять документ какие реформы для сокращения коррупции ты должен провести. Заканчивается 2-й год войны. Ты мечтаешь ее выиграть своей гильдией воров? Так не получится.
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05.10.2023 13:17 Ответить
В победе и скорейшем окончании войны ни он ни его окружение не заинтересованы. Их цель заключается в том, чтобы набить карманы и зацементировать свою власть, пока действуют ограничения согласно ВП.
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05.10.2023 13:20 Ответить
Спустя время, я стал иначе смотреть на людей которые всеми правдами и неправдами пытаются избежать призыва. В тылу вор на воре и вором погоняет и все шапито-95 делает вид что не замечает опять миллиардные контракты на строительство дорог и прочее. Люди не хотят идти воевать и гибнуть чтоб все те же воры, занимали должности.
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05.10.2023 13:24 Ответить
Люди как раз и идут воевать для разгрома этой рашистской орды, причинившей столько горя всем украинцам. А в тылу покупают справочки или тикают за кордон нелюди, спасая свое нежное брюшко. Кстати, именно среди этих нежных брюшек наибольший процент избирателей зеледента.
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05.10.2023 13:51 Ответить
Також не зацікавлені в припиненні війни і виробники зброї...Адже вони ,з часів"холодної війни"тільки но налагодили виробництво,в величезних кількостях,задіяли массу грошей ,та людських ресурсів.
А тут бац...і шо...війна закінчилась? І шо? знову скорочувати виробництво,виганяти людей з підприємств? Це ж все гроші і величезні гроші.
Так само і не зацікавлені військові,які мають унікальну можливість на випробування тої,чи іншої зброї в реальних умовах,та її вдосконалення,чи розробку більш новітньої та ефективнішої зброї.
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05.10.2023 13:34 Ответить
Йому не соромно..а у нас от іспанський сором..коли оце творить муйню, а нам за це соромно.
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05.10.2023 13:33 Ответить
На Байдена ж заведена кримінальна справа твоїм 100% прокурором
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05.10.2023 13:17 Ответить
а те що красти гроші коли уся країна скидається на допомогу ЗСУ по 50-10 грн. ти не чув ??? те що тримати в своїй ж ОПі відвертих колоборантів, запроданців і тупо агентів фсб ти не чув ??? те що не можна садити патріотів а друзі з 95-аналу можуть красти скільки заманеться ти також не чув ???





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05.10.2023 13:18 Ответить
Пенсіонери навчились донити навіть..не з суддівських пенсій чи депутатських, а з того мізеру..
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05.10.2023 13:35 Ответить
Ну а дійсно, чого б це "шкодащоневтік" мав би хвилюватися під час війни? Він, його рідні, друзі та колеги нічим не ризикуючи стрімко збагачуються, жоден не воював і не збирається, а якщо станеться так, що воювати буде вже нікому і нічим та "запахне смаленим" вся ця братія вилетить в країни НАТО де насолоджуватиметься розкішним життям. У них все чудово.
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05.10.2023 13:23 Ответить
Я від Zєльонського і про більше чув.
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05.10.2023 13:24 Ответить
А якщо Байдена не буде на посту президента?
Що будемо чути?
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05.10.2023 13:26 Ответить
Тоді всюду будуть надруковані умови оманських домовленостей !
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05.10.2023 14:34 Ответить
Гундосік перестав хвилюватися, коли у перші дні виклянчив через Натаньяху у ***** собі гарантії, шо той його не вб'є!
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05.10.2023 13:28 Ответить
А вони чули про Крим, та азовське море від твого ТІК-ТОК пиріжка!
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05.10.2023 13:30 Ответить
Президент США говорил, что Украину поддерживает, а не зеленых лягушат.
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05.10.2023 13:33 Ответить
Розвести Вова може.. і говорить іноді наче пісні співає..а от помічників собі набрав - наче якійсь непотріб..
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05.10.2023 13:38 Ответить
peace duck
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05.10.2023 13:38 Ответить
гусь
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05.10.2023 14:20 Ответить
А мене приємно як це криворізке чмо принижується перед презідентом США Як і любий гопнік коли його нагинають.
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05.10.2023 13:47 Ответить
Отут сказав усе правильно, мабуть, тримають міцно, та й прозак, як думаєте?
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05.10.2023 13:58 Ответить
А Байден вже 3 роки чує від ЗЄ про боротьбу з коупцією. ЗЄ у 2020 році навіть меморандум підписав, де взяв на себе чіткі зобов'язання і поклав на них прутень.

Вважайте, що обмінялися жартами...
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05.10.2023 14:11 Ответить
коррупция дело тонкое
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05.10.2023 14:17 Ответить
Ну от пообіцяли один одному і добре.

Цікаво, кому буде гірше - США з корупцію в Україні чи Україні без допомоги США.
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05.10.2023 14:23 Ответить
не в интересах США лишать помощи Украине
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05.10.2023 14:26 Ответить
шо вы кипишуете , большинство в Конгрессе и Сенате поддерживают Украину
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05.10.2023 14:16 Ответить
и сами американцы большинство тоже поддерживают Украину
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05.10.2023 14:19 Ответить
буба - ти все посрав
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05.10.2023 14:21 Ответить
вибрати Презідентом ідіота і очікувати від нього рішень не ідіота?
треба бути на всю голову ідіотом!
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05.10.2023 14:24 Ответить
за идиота другие решают
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05.10.2023 14:30 Ответить
внешнеє управленіє, соросята?
десь я все це чув - але ******* все шо бачять не внешніє,
які надають а ті яким надають
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05.10.2023 14:40 Ответить
Основним документом на сьогоднішній день залишаються оманські домовленості.
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05.10.2023 14:30 Ответить
где посмотреть этот документ ?
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05.10.2023 14:32 Ответить
приблизно через такий же час як світ побачив секретний пакт молотова-рібентропа
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05.10.2023 14:40 Ответить
де і пакт молотова - рібентропа
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05.10.2023 14:41 Ответить
у Байдена еще проблема - граница с Мексикой , мигранты прут толпами
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05.10.2023 14:33 Ответить
воно ще й мір в глазах куйла бачило ...
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05.10.2023 14:39 Ответить
цьома в лобік 2?
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05.10.2023 14:46 Ответить
ленке в ухо жужжи, шо ти не підарас...
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05.10.2023 14:50 Ответить
100% від якої суми?
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05.10.2023 14:52 Ответить
А Україна чула від майбутнього президента, що усі важливі питання будуть вирішуватись на референдумах.
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05.10.2023 20:44 Ответить
Він чув. Ходив і підслухував що дорослі дядьки кажуть
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05.10.2023 23:20 Ответить
 
 