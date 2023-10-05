Зеленський про допомогу США: Я чув від Байдена про 100% підтримки

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до США чув запевнення у повній підтримці України з боку Білого дому.

Про це він заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Глава держави відповів на питання журналістів, чи хвилюють його новини зі США щодо допомоги Україні.

"В Україні ми перестали хвилюватись у перші дні повномасштабного вторгнення. ... Думаю, для нас вже пізно хвилюватися", - сказав президент.

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Він розповів, що під час візиту до США чув запевнення у повній підтримці України від президента Джо Байдена.

"Я був у Вашингтоні, зустрічався з президентом Байденом, я чув про стовідсоткову підтримку Білого дому, і також (чув) про двопартійну підтримку у Конгресі", - додав Зеленський.

Він звернув увагу на те, що зараз у США "складний виборчий період", тому лунають "різні голоси", і деякі голоси "дуже дивні".

"Ми будемо говорити про це сьогодні", – сказав Зеленський, маючи на увазі зустріч європейських лідерів у Гранаді.

Зеленський також назвав збереження єдності Європи найбільшим викликом на цей момент і зазначив, що буде говорити на зустрічах у четвер про необхідність захистити українське небо від майбутніх російських атак взимку.

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