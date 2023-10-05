Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії
Президент Володимир Зеленський у четвер, 5 жовтня, приїхав до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти.
Про це глава держави повідомив у Telegram, пише Цензор.НЕТ.
Зеленський перебуває у місті Гранада, Іспанія.
"Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті", - зазначив він.
За його словами, під час саміту буде робота в спільних форматах і відбудуться важливі двосторонні зустрічі.
"Ключове для нас, особливо перед зимою, – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати", - наголосив президент.
Крім того, важливою темою на саміті є посилення наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції.
"Окрема увага – Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.
Цей день має бути плідним для України та всієї Європи", - зауважив Зеленський.
Як пише Reuters, про візит президента до Іспанії не було оголошено раніше з міркувань безпеки. Офіційні особи, знайомі з планами, зазначили, що він візьме участь у саміті, що дасть йому можливість наполягати на більш терміновій військовій допомозі для України, такій як системи ППО.
Зустріч у Гранаді також дає шанс підтвердити свою відданість Україні на тлі політичної нестабільності у США таким лідерам, як президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Будь ласка, зачекайте...
червоні труселя
сині сланці
молюся за іспанців....
Питання друге: воно розуміє, що й там йому зроблять "холодний душ", бо "цукерко-букетний" період (коли аплодували, тиснули руки, вірили словам) вже закінчився і треба відпрацьовувати аванс довіри і виконувати обіцянки в режимі свого улюбленого "шаленого принтера"?
Питання третє: цікаво, а воно щось промекає про виконання вимог ЄС та НАТО про вступ? А про вимоги Білого дому і їх виконання?
Хоча... Про що це я? Воно ж туди поїхало за аплодисментами і рейтингами, а решту будуть робити "туристи" (дєрьмаківські - зі знаком "мінус", а опозиційні - зі знаком "плюс" для України).
розумійте знаки
Корриду для Вована!
83 по Франгейту.
а я все за своє - повний бак і в Канаду без ансамбля...
От, блдь, дожились.