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Зеленський (22416) Іспанія (879) саміт (723)

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії

зеленський

Президент Володимир Зеленський у четвер, 5 жовтня, приїхав до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти.

Про це глава держави повідомив у Telegram, пише Цензор.НЕТ.

Зеленський перебуває у місті Гранада, Іспанія.

"Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті", - зазначив він.

За його словами, під час саміту буде робота в спільних форматах і відбудуться важливі двосторонні зустрічі.

"Ключове для нас, особливо перед зимою, – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати", - наголосив президент.

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Крім того, важливою темою на саміті є посилення наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції.

"Окрема увага – Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

Цей день має бути плідним для України та всієї Європи", - зауважив Зеленський.

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Як пише Reuters, про візит президента до Іспанії не було оголошено раніше з міркувань безпеки. Офіційні особи, знайомі з планами, зазначили, що він візьме участь у саміті, що дасть йому можливість наполягати на більш терміновій військовій допомозі для України, такій як системи ППО.

Зустріч у Гранаді також дає шанс підтвердити свою відданість Україні на тлі політичної нестабільності у США таким лідерам, як президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

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Топ коментарі
+5
Дивіться добре, щоб нічого не поцупив. Єрмак - турист теж є?
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05.10.2023 10:53
+5
З роялем?
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05.10.2023 10:53
+4
Там он расскажет про своего папу, которому любящий сын назначил пожизненную стипендию. Оно и понятно - все дорожает даже за границей, а дети не должны забывать про родителей. Он же не биомасса какая-нибудь, а токмо любящий сын. Остальным биомассе надо оставаться начеку, поскольку готовятся разные сюрпризы по поводу социальных выплат - пенсий, субсидий и т.д. В общем, как сказала министр, будет новый общественный договор. Правда непонятно, кого и с кем. Но поглядим...
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05.10.2023 11:19
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Дивіться добре, щоб нічого не поцупив. Єрмак - турист теж є?
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05.10.2023 10:53 Відповісти
Куди ж без нього...
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05.10.2023 13:33 Відповісти
З роялем?
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05.10.2023 10:53 Відповісти
Ні, в туристичному костюмі.
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05.10.2023 10:55 Відповісти
Біла футболка
червоні труселя
сині сланці
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05.10.2023 11:15 Відповісти
Забагато одягу як на мене. Мінус футболка і труселя.
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05.10.2023 11:17 Відповісти
Володимир Інкогніто приїхав потусіть на Ібіцу з колей котлето
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05.10.2023 10:55 Відповісти
******* Іспанії - в нашого "керманича" не гарна карма...
молюся за іспанців....
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05.10.2023 11:01 Відповісти
Питання перше: скільки "туристів" (за визначенням найпрофесійнішого експерта Данілова) воно з собою взяло, головний "турист" поїхав?
Питання друге: воно розуміє, що й там йому зроблять "холодний душ", бо "цукерко-букетний" період (коли аплодували, тиснули руки, вірили словам) вже закінчився і треба відпрацьовувати аванс довіри і виконувати обіцянки в режимі свого улюбленого "шаленого принтера"?
Питання третє: цікаво, а воно щось промекає про виконання вимог ЄС та НАТО про вступ? А про вимоги Білого дому і їх виконання?

Хоча... Про що це я? Воно ж туди поїхало за аплодисментами і рейтингами, а решту будуть робити "туристи" (дєрьмаківські - зі знаком "мінус", а опозиційні - зі знаком "плюс" для України).
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05.10.2023 11:03 Відповісти
данілов в розовому!
розумійте знаки
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05.10.2023 11:03 Відповісти

Корриду для Вована!
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05.10.2023 11:08 Відповісти
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05.10.2023 11:11 Відповісти
з новою іграшковою приставкою в президенському літаку який він так потужно знищів на стадіоні- хіба йому до України?
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05.10.2023 11:17 Відповісти
В Іспанії зараз классно. Тепло, не жарко, море тепле, основний натовп туристів вже звалив, але всі кафешки і ресторани ще працюють. Співробітник вчора повернувся з Іспанії - розказував.
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05.10.2023 11:18 Відповісти
та і в нас непогано - весь океан перед тобою - пляжі, бабусі, тобто дівчята і ніяких буб...
83 по Франгейту.
а я все за своє - повний бак і в Канаду без ансамбля...
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05.10.2023 11:23 Відповісти
Там он расскажет про своего папу, которому любящий сын назначил пожизненную стипендию. Оно и понятно - все дорожает даже за границей, а дети не должны забывать про родителей. Он же не биомасса какая-нибудь, а токмо любящий сын. Остальным биомассе надо оставаться начеку, поскольку готовятся разные сюрпризы по поводу социальных выплат - пенсий, субсидий и т.д. В общем, как сказала министр, будет новый общественный договор. Правда непонятно, кого и с кем. Но поглядим...
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05.10.2023 11:19 Відповісти
Там зараз бархатний сезон і смачна кухня... а піплу на вуха про незапланований візит на конференцію чухають...
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05.10.2023 11:44 Відповісти
За останню добу його присутність в Україні вже не суттєва? Бо ще вчора воно віщало, шо їхати йому НЕМОНнА бо, бачте, без нього ТУТ взагалі все пропаде. А за добу воно вже завчило рєчовки від "туриста" єрмачини і вони разом(з туристом!!) поїхали...перепочити в Іспанію! А то все Порох там вирішує, треба ж і "янелох"у щось знову вякнути - може і вгадає щось типу розумного вліпити.
От, блдь, дожились.
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05.10.2023 13:03 Відповісти
"И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела!"(с)

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05.10.2023 13:10 Відповісти
Эту хриплую обезьяну в клетке держать надо,а не по саммитам возить...не,ну можно конечно его за деньги людям показывать,заработанное-в бюджет,больше толку будет.
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05.10.2023 18:10 Відповісти
 
 